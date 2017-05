Biele víno je spúšťačom ťažkého ochorenia kože, varujú odborníci

Chronické zápalové ochorenie rosacea spôsobuje výrazne červenú tvár či hrboľatý nos ako karfiol. Lekári zistili, že si ju môžete privolať pitím bieleho vína.

S bielym vínom si síce nespôsobíte faux pass, no o pár rokov môžete vyzerať ako zarytá alkoholička.Autor: Shutterstock

Je pohár vína vašim obľúbeným zvykom, ako si spríjemniť večer s partnerom? Tak čítajte ďalej! Päť či viac pohárov bieleho vína týždenne zvyšuje o celých 49% riziko, že dostanete nepríjemnú chorobu kože, rosaceu. Aj keď si pohárik doprajete len kde-tu, iba jeden až tri poháre mesačne, zvyšujete riziko o 14%! Tieto zistenia sa týkajú len žien.

Alkoholička? Nie, má len ružovku

Rosacea sa prejavuje silno červenými lícami, čelom či zhrubnutou kožou na nose, ktorý tak pripomína karfiol. Okrem toho, že je to neestetické, často to v okolí vyvoláva domnienku, že dotyčný či dotyčná je alkoholička alebo nespoľahlivý človek. Mnohí pacienti s rosaceou sa zvyknú vyhýbať sociálnym kontaktom a neraz skončia u psychológa. Navyše, ochorenie postihuje viac ženy ako mužov a vyliečiť ho nemožno. Prečo je práve biele víno jej spúšťačom, odborníci nevedia. Je ale možné, že to súvisí s oslabením imunity a roztiahnutím ciev, ktoré má víno na svedomí.

Rosacea a demencia

Výskum realizovali odborníci z Brown University na Rhode Island, pričom sledovali 83 tisíc žien viac ako 14 rokov. Každé 4 roky zisťovali údaje o ich konzumácii alkoholu. Takmer u 5000 žien sa počas výskumu objavila rosacea. „Biele víno bolo pritom výrazne spojené s rizikom rosacey,“ konštatovala autorka štúdie Dr. Wen-Qing Li. Tieto zistenia prišli krátko po tom, ako vedci na univerzite v Kodani objavili, že ľudia trpiaci na rozaceu majú o 7% vyššie riziko demencie. Rosacea sa totiž vyznačuje vyššou úrovňou určitých bielkovín v tele, ktoré sa podieľajú na neurodegeneratívnych ochoreniach.

Ďalšie spúšťače rosacey

Slnečné žiarenie, horúce nápoje, alkohol, korenené jedlá, prudké zmeny teploty, horúce kúpele, stres, menopauza, vysoký krvný tlak, chronický kašeľ, niektoré lieky. Liečba neexistuje, možné je viac-menej len kozmeticky prekrývať červené miesta a vyhýbať sa rizikovým faktorom.

