Čaká vás domáca zabíjačka? 10 vecí, ktoré je potrebné vedieť

Domáca zabíjačka so sebou môže niesť riziko nákazy svalovcom! Vedeli ste o bezplatnom vyšetrení vzoriek? Môžete dostať pokutu!

Najväčší internetový predajca mäsa zostavil desať zásad, ktoré by ste pri zabíjačkovej organizácii mali mať, ako sa hovorí "v malíčku". Chcete si ju predsa užiť, tak sa na ne pozrime!

1. Nahláste ju

Táto povinnosť platí už od 1. februára 2007. Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti je potrebné zabíjanie zvierat nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

2. Ako a komu zabíjačku nahlásiť?

Príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, a to najneskôr 1 pracovný deň vopred v čase do 15,00 hod, a to telefonicky alebo inou formu. Všetky kontakty podľa jednotlivých okresov nájdete TU.

3. Pozor na svalovca!

Prioritou je záujem ochrany zdravia ľudí pred možným nakazením sa svalovcom (trichinelou). Za posledné roky sa vyskytlo niekoľko prípadov tejto choroby u ľudí, ktorí uvádzali, že konzumovali surovú klobásu, tepelne neopracované mäso, údené mäso a iné tepelne neopracované výrobky práve z domácich zabíjačiek. Pacienti mali teplotu okolo 39°C, bolesti brucha, svalov a kĺbov, bolesti hlavy, zvracanie a hnačku. Vyšetrením sa potvrdila prítomnosť svalovca!

4. Čo vám hrozí?

Najviac rizikovým produktom je tradične vyrábaná domáca klobása údená studeným dymom, ktorá je charakterizovaná ako tepelne neopracovaný produkt. Pre odstránenie rizika nákazy je nutné tepelné opracovanie živočíšnych produktov, prípadne ich ošetrenie hĺbkovým zmrazením, ktoré spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy.

5. Kde obdržím informácie ohľadom odberu vzorky?

Zatelefonujte na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, kde vás úradní veterinárni lekári budú informovať taktiež o:

požadovanom sprievodnom liste, ktorý sprevádza vzorku do laboratória a ktorý chovateľ vyplní,

spôsobe odberu a hmotnosti laboratórnej vzorky,

kde sa odovzdajú odobraté vzorky určené na vyšetrenie.

6. Ako odobrať vzorky na vyšetrenie na trichinely?

Odber vzorky zabezpečí sám chovateľ resp. mäsiar (osoba, ktorá domácu zabíjačku vykonáva).Odoberajú sa vzorky bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5x5 cm.

7. Ako vzorku doručiť na vyšetrenie?

Vzorky je potrebné vhodne zabaliť do mikroténového vrecka alebo iného nepremokavého materiálu, uložiť do chladničky a poslať spolu so vzorkami do laboratória v pracovných dňoch do 15.00 hod. Chovateľ osobne alebo poslom doručí vzorky na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS, resp. do miesta zberu vzoriek príslušného Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu.

Príklad: Ak sa zabíjačka konala počas víkendu, vhodne zabalené odobraté vzorky uskladní chovateľ v chladničke (nie v mrazničke!) a doručí na miesto zvozu v pondelok do 15.00 hod. Vyšetrenie vzorky je bezplatné. (V niektorých okresoch je vyšetrenie spoplatnené sumou 5,50 €) Tlačivo na vyšetrenie ošípanej nájdete TU.

8. Zabíjate viaceré ošípané?

Každá odobratá vzorka bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej sa zabalí osobitne.

9. Čakajte 3 dni

Mäso jatočnej ošípanej môže byť použité pre domácu spotrebu po troch pracovných dňoch od doručenia vzorky a dovtedy mu nebol oznámený pozitívny nález - ten je chovateľovi oznámený bezodkladne.

10. Len pre vašu spotrebu!

„Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Nesmú sa uvádzať ďalej na trh za účelom predaja. Ak budú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné, neboli vyrobené v prevádzkárni a ak nestiahne takéto výrobky z trhu, dopustíte sa priestupku. Príslušný orgán veterinárnej správ môže fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 300 eur. Ďalšia pokuta Vám hrozí od zdravotnej poisťovne, ktorá môže od Vás vymáhať aj náklady spojené s liečbou v dôsledku nákazy z neohlásenej zabíjačky.