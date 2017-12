Často zadržiavate moč? Nabudúce si spomeňte na toto, dôsledky môžu byť trvalé!

Odkladáte návštevu toalety, lebo máte stále niečo naliehavé na práci, prípadne žiadny záchod nie je nablízku? Môžete si spôsobiť aj vážne problémy!

Snažte sa nenechávať návštevu WC na chvíľu, keď už musíte doslova utekať, aby ste to stihli.Autor: Shutterstock.com

Neignorujte signály svojho tela. Je príliš múdre na to, aby si z vás uťahovalo. Ak hlási, že máte ísť na WC, tak tam jednoducho choďte! Čo sa môže stať, ak si signály tela nevšímate?

Menšia či väčšia nehoda

Nemusí sa stať nič katastrofické. No ani cvrknutie do nohavičiek asi nebude tým, po čo túžite. Predstavte si močový mechúr ako balón napojený na kvapkajúci vodovodný kohútik. Ak ho necháte plniť sa príliš dlho, je šanca, že už bude taký ťažký, že sa z kohútika zošmykne a vyleje sa. Ani vaše svaly, ktoré zadržiavajú moč v močovom mechúre, nie sú schopné udržať akýkoľvek tlak. Takže ak to s odkladaním vymočenia sa preženiete, svaly povolia a tekutina začne unikať...

Povolené panvové dno

Ak často celé hodiny zadržiavate moč a nejdete na toaletu, svaly panvového dna môžu začať strácať silu a dôjde u nich k istej dysfunkčnosti. Tá časom môže vyústiť až ku strate kontroly nad močovým mechúrom. Samozrejme, ak sa raz za čas stane, že sa dlho nedostanete na WC, napríklad pre naliehavé sedenie u šéfa či počas jazdy autobusom, nedeje sa nič vážne. No ak svaly panvového dna takto zaťažujete často, môžu začať štrajkovať, čo vyústi do inkontinencie.

Bolesti v podbrušku

Tá úľava, keď si konečne sadnete na misu! No nie vždy vás vycikanie sa po dlhom zadržiavaní zbaví nepríjemného pocitu. Ak ste moč zadržiavali tak dlho, že vás už začalo bolieť brucho, bolesť nemusí ustúpiť automaticky s vymočením. Svaly, ktoré sa zvierali a usilovne udržiavali močový mechúr pevne uzavretý, sa dostanú do takého kŕča, že nie sú schopné sa hneď zrelaxovať. Bolesť v podbrušku vás tak môže sprevádzať aj niekoľko dní.

Roztiahnutý mechúr

Našťastie, naše telo je dosť múdre na to, aby sa mechúr nenaplnil až tak, že by explodoval. Môže sa však stať čosi iné. Ak váš mechúr často príliš „naťahujete“ až do krajnosti, vaše telo „stratí trpezlivosť“ a môže prestať vysielať signály k mozgu, ktorý vám následne vydá pokyn, že treba ísť na toaletu. A dôsledky preplneného mechúra sme si práve zhrnuli...

Samozrejme, nemusíte behať na WC každú hodinku, len aby sa niečo zlé nestalo. Optimálne je vymočiť sa raz za štyri až šesť hodín a predísť tomu, aby ste vaše telo trápili zadržiavaním.

