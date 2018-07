Cestopis: Sen o teple v Indii. A špina? Ale kdeže

Táto krajina dokáže byť aj čistá, neturistická a lacná. Zažijete tu niečo, čo ste poznali len z dokumentárnych filmov.

V meste Tezpur nasadáme do džípu smerom do provincie Arunáčalpradéš. Máme pred sebou trinásť hodín po serpentínach do mestečka Tawang v nadmorskej výške 3 200 metrov. V džípe sa nás tlačí trinásť vrátane dvoch detí. Striedavo mi tŕpne jedna a druhá noha. Autá sa po zľadovatenej ceste nebezpečne šmýkajú.

Sen o teple

Do Tawangu prichádzame za tmy. V strašnej zime hľadáme hotel, kde majú aspoň ohrievače. Radiátor a teplá voda sú utópia, elektrina funguje pár hodín denne. Hoci sme našli hotel s malým ohrievačom v izbe, veľmi nás neohrial. Horúci čaj a kvalitný spacák sú naše jediné zdroje tepla. Mestečko v horách na indicko- čínsko-bhutánskej hranici s veľkým tibetským kláštorom má autentickú budhistickú atmosféru. Je tu pokojne a prekvapujúco čisto.

Mních náhliaci sa na bicykli do kláštora. Foto: Autorka textu

Na druhý deň ráno stretávame prvých budhistických mníchov. Majú na sebe tmavočervený odev a k nemu sandále alebo crocsy bez ponožiek. Indovia v zimných bundách, omotaní teplými šálmi pôsobia vedľa nich minimálne komicky. „Môžeme prísť na rannú modlitbu?“ pýtame sa mníchov. „Samozrejme, začína sa okolo pol piatej.“

Bez turistov

Keď zazvoní budík, ledva rozlepím oči do tmy, ale jasne vidím, ako sa mi parí z úst. Obliekla som si všetko, čo som mala, a vyrazili sme do tmavého rána. V kláštore sme si sadli do úzadia. Začalo sa odriekanie modlitieb a podával sa slaný mliečny čaj. Vôbec mi nechutil, ale zo slušnosti som ho dopila. Dovolili nám fotiť aj natáčať, čo je dnes v kláštoroch veľká vzácnosť. Zahraničných turistov tu očividne veľa nechodí. Malí mnísi sa hmýrili a strkali. Najmenší sa obrátil a ukázal nám pästičkou figu borovú. Druhý vybuchol do smiechu. Obaja si za to od nadriadeného vyslúžili „výchovnú“ náhrdelníkom japamala. Poslušnosť im vydržala asi minútu. Po modlitbe vybehli všetci na nádvorie a postavili sa do radu na raňajky. Dostali čerstvú placku a varešku mäsa.

Na svadbe u miestnych

Z Tawangu schádzame do údolia Ziro, kde je výrazne teplejšie. Obyvatelia sú hákliví na osamelo sa ponevierajúcich turistov. Bez miestneho sprievodcu nebol nikto ochotný postaviť sa nám pred fotoaparát. Chvíľu sme sa skepticky prechádzali pomedzi krásne obrobené ryžové polia, keď nás oslovil mladík bezchybnou angličtinou.

„Ahojte, ste turisti? Moja sestra má práve svadbu. Nechcete sa pozrieť?“ Oči nám zažiarili a nadšene sme vkročili do miestneho príbytku. Hostia sedeli na nízkych stoličkách a manželia vpredu v rohu. Obaja boli zjavne po tridsiatke, no bola to ich prvá svadba. V údolí Ziro totiž mávajú páry aj viacero svadieb v niekoľkoročných odstupoch. Znova sa berú, keď sa im narodí dieťa, potom zase o pár rokov. Vedľa mladomanželov sedeli bližší príbuzní – starší muži so šamanským vzhľadom. Vlasy mali vytočené do drdolov prepichnuté ihlicami a na krku im viseli záhadné prívesky. Na dvore sedeli staršie dámy so štupľami v nosoch. „Môžeme sa s nimi odfotiť?“ pýtam sa mladíka, ktorý nás pozval. Bol to lekár pracujúci pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, ako sme sa dozvedeli. „Určite.“ A tak aj bolo.

Mastné veno

Ženy nielen ochotne zapózovali, ešte nás aj vystískali a vybozkávali. Vypili sme ešte za pohár ryžového vína a pomaly sa pobrali preč. Medzi bambusovými domami sa zrazu ozvala opäť skvelá angličtina: „Ahojte, moja staršia sestra má dnes svadbu. Nechcete sa pozrieť?“ To som dnes už počula. Ešte jedna svadba? Prečo nie? A už nás chlapec viedol na poschodie rodinného domu. Volal sa Nomo a všetko nám dôkladne vysvetľoval.

„Teraz budú prinášať zaradom velikánske kusy slaniny. Položia ju pred manželov, oni si však nebudú vyberať. Za nich to robí licitátor. To je ten pán s mikrofónom naľavo,“ hovorí mi Nomo potichu. „Tu je slanina dobre prerastená, ale tu je priveľa mastného,“ prekladá mi slová licitátora. Ak tento muž v mene mladého páru usúdi, že slanina pre nich nie je dostatočne dobrá, prinesú nový kus. Ak by sa im nepáčila ani jedna, vezmú si ekvivalent v peniazoch. Gigantický kus mäsa je totiž niečo ako dar nevestinej rodiny ženíchovi, aby ukázala, že je majetná.

Čisto, najčistejšie

Na cestu do provincie Meghálaj pri bangladéšsko-indickej hranici sme sa zas vyzbrojili trpezlivosťou. Ind stojí vo dverách autobusu a stále krikom zháňa ďalších cestujúcich. Neviem, kam ich chce posadiť. V severovýchodnej Indii sú skôr malé vidiecke mestečká, takže čistota a poriadok sa tu udržujú ľahšie než vo veľkomestách. Dedinu Mawlynnong dokonca v roku 2003 vyhlásili za najčistejšiu dedinu nielen v Indii, ale v celej Ázii. Svoju dobrú reputáciu si drží dodnes. Zdá sa mi, že ľudia v severovýchodnej Indii sú celkovo uvedomelejší. Nezahadzujú odpadky na zem, upratujú si nielen pred vlastným domom, ale aj na ulici. Muži nemočia ani na ulici, ani vo verejných pisoároch, aké sú napríklad v meste Váránasí.

Mosty a safari

Už sa neviem dočkať unikátnych mostov z fikusových koreňov. Vytvoril ich človek spoločne s prírodou a ak zdoláte tisíce schodov do hlbokého a vlhkého údolia dažďového pralesa, sú všetky vaše! Sú dlhšie aj kratšie, ale jeden z nich je mimoriadne fotogenický. Volá sa doubledecker, čiže má dve poschodia. Turistov je tu veľmi málo. Les s koreňovými mostmi je jedno z mála miest, kde budete radi, ak niekoho vôbec stretnete, aby vás na tých prírodných skvostoch odfotil.

V provincii Assam sa zase môžete kochať rozsiahlymi čajovými plantážami. Čajové lístky zbierajú Indky oblečené v pestrých sárí. A v diaľke sa pasú nosorožce národného parku Kaziranga. V tejto oblasti totiž žije jedna z najväčších populácií nosorožcov na svete. Ak nasadnete do džípu, zažijete indické safari, kde sa vám nad hlavami budú mihať sýtočervené kvety stromov a možno uvidíte aj nejaké divé slony, zvieraciu ikonu Indie. Dva týždne v Indii skutočne stáli za to!

Zohyzdili sa, aby prežili

Prečo miestne ženy nosia štuple v nose? Voľakedy nepriateľské kmene unášali mladé ženy. Tie sa preto úmyselne zohyzdili. Do nosa si nasadili čierny krúžok a tvár navždy poznačili tetovaním, najmä na čele a brade. Bizarný čin sebazáchovy si ženy z kmeňa Apatani napokon obľúbili. Čím väčší štupeľ mala žena v nose, tým bola populárnejšia. Dnes sa to už, samozrejme, nerobí. Spoločnosť tento zvyk zakázala. Preto majú štuple už iba staršie ženy. Ak ich ešte chcete vidieť, určite by ste sa mali poponáhľať.

Lacnejšie ako zvyšná India

Autobus v severovýchodnej Indii stojí 2 až 2,50 eura na 100 kilometrov. Džíp, lokálne nazývaný sumo, stojí asi 3 eurá na 100 kilometrov. Vzdialenosti sú však pomerne veľké. Jedným presunom neraz zabijete aj celý deň. Hotelov je pomenej, ale sú lacné a čisté. Ceny sa pohybujú od 10 do 27 eur za izbu na noc pre dvoch. V horských oblastiach, ako je Tawang, to bola skôr horná hranica, v nížine boli aj ceny nižšie.

