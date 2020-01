Chcete, aby váš vzťah dlho vydržal? Skúste spánkový rozvod!

V angličtine sa na oddelené spanie partnerov ujal termín „sleep divorce“. Mnohým, ktorí zvolili tento druh „rozvodu“, pomohol udržať šťastné manželstvo.

Jeden už od únavy zaspáva a druhý by si ešte rád čítal. Aj to je dobrý dôvod na oddelené spanie.Autor: Shutterstock

Vezmete si občas paplón a vankúš a odsťahujete sa spať do inej miestnosti? Alebo požiadate partnera, nech sa on vyspí v obývačke? Táto situácia by nemusela nastať po hádke, len ak niekto z vás neznesiteľne chrápe, má virózu, alebo z neho tiahne alkohol. Podľa medzinárodného tímu odborníkov má oddelené spanie blahodarný vplyv ako na zdravie, tak pevnosť partnerského vzťahu.

Viac ako tretina Američanov cíti nevýhody jednej spálne

Prehadzovanie sa, mľaskanie, chrápanie, vstávanie na WC, ťahanie paplónu na svoju stranu postele alebo iný čas, kedy si ide jeden z partnerov ľahnúť, pôsobí na spánok druhého veľmi rušivo. Odborníci to označujú ako „sleep divorce“, teda spánkový rozvod. Americký výskum tvrdí, že v dôsledku takéhoto nepohodlia v spálni spí oddelene asi 12% amerických párov a ďalších 30% už o tom už diskutovalo. A je to celkom rozumné! Chronické nevyspatie totiž oslabuje imunitu, zvyšuje riziko mnohých ochorení vrátane srdcovo-cievnych, prihráva priberaniu, no a občasné nevyspatie dokáže pokaziť celý nasledujúci deň.

Oddelené spanie môže skôr pomôcť ako uškodiť

Ak žijete vo vzťahu už dlhšie, rozumiete si, no často zažívate nejaký nočný diskomfort, je úplne v poriadku, ak si zriadite oddelené spanie. Na kvalitu vášho súžitia to nebude mať negatívny, ale naopak pozitívny dopad. Kým kedysi spali celé rodiny pokope, a to najmä z priestorových dôvodov, samostatné spanie sa stalo normálnym asi v polovici 19.storočia. No v 70-tych rokoch 20.storočia sa začalo na oddelené spálne pozerať ako na čosi staromódne. Veľká dvojposteľ však má svoje veľké ALE. „Pocity nevôle spojené s častým nočným budením sú pre vzťah deštruktívne a spánková deprivácia je veľmi nezdravá,“ hovorí jedna z členiek tímu, ktorý skúmal súvislosť spánku a partnerského vzťahu. Odporúča všetkým, ktorí sa v noci dobre nevyspia vďaka svojmu partnerovi, aby sa o tom začali doma rozprávať a vyskúšali aj iné možnosti, ako spoločnú spálňu.

