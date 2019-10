Chris Powell bol kedysi bezdomovcom. Ako sa z neho stal mág na chudnutie?

Chris Powell (41), americký kondičný tréner a špecialista na premenu nešťastných obéznych ľudí na šťastných a štíhlych, opäť pomáha chudnúť aj Slovákom.

Ako dlho už pomáhate ľuďom s obrovskou nadváhou chudnúť?

Osobný tréner som od roku 1999, ale so skutočne morbídne obéznymi som prvýkrát začal pracovať v roku 2003. V rodnej Arizone som sa tak dostal do širšieho povedomia.

Už ako úspešný tréner ste chceli v roku 2008 začať podnikať v oblasti zdravej stravy. A potom prišiel pád. Čo sa stalo?

Nastali problémy, pre ktoré som sa veľmi zadlžil. Padali na mňa záchvaty paniky, skĺzol som do depresie, prestal trénovať klientov. Všetky svoje veci som zbalil do auta a šesť mesiacov som prespával u známych na gauči. No keď sa na to teraz spätne pozriem, išlo o jedno z najcennejších období, aké som zažil. Duševne aj emočne som rástol.

Niekedy v tom čase ste sa spoznali s Heidi, vašou manželkou. Chcela bezdomovca?

Spoznali sme sa na seminári o sebazlepšovaní. Obaja sme prechádzali zlým životným obdobím. Ona sa rozišla s manželom a bola slobodná matka s dvomi malými deťmi, ja som bol starý mládenec, zadlžený tridsiatnik, ktorý mal strechu nad hlavou ledva dva mesiace. Na tomto seminári sme museli byť veľmi otvorení a to sa stalo skvelým základom pre naše priateľstvo. O ničom inom som spočiatku ani neuvažoval, veď mala dve deti! Ani ona. No po pol roku sa z nášho naozaj výborného priateľstva vyvinul romantický vzťah. Dnes si už bez Heidi neviem predstaviť vôbec nič. A stále ostáva aj mojou najlepšou priateľkou.



Mág na chudnutie je proti striktnej diéte, ktorá je podľa neho demotivujúca. Foto: TV Markíza

Ako ste sa dostali opäť k trénovaniu?

Začal som odznova. Potreboval som nejaký cieľ a zaumienil som si, že pomôžem miliónu ľudí. Opäť som sa pustil do trénovania a pomáhal som chudnúť morbídne obéznym ľuďom. Heidi, ktorá má na rozdiel odo mňa úžasného obchodného ducha, mi pomohla zvládať dlhy, ktoré sa stále zväčšovali o úroky. No a jedna produkčná spoločnosť videla fotky môjho priateľa Davida pred a po, ktoré sa virálne šírili. Pomohol som mu schudnúť stoosemdesiat kíl. Spoločnosť ma oslovila a navrhla, aby som pre ňu vymyslel šou. A vyšlo to! Pre televíziu sme potom vyrobili päť sérií Extrémnych premien.

Koľko ľudí, ktorí začali v šou chudnúť, dosiahlo vytýčený cieľ?

Asi 50 percent, čo považujem za naozaj dobré číslo. Uznávam, že druhá polovica to celkom nezvládla a mnohí z nich pribrali späť značnú hmotnosť, ale väčšina nepribrala späť všetko. Tí, ktorí schudli sto kíl, mohli späť pribrať päťdesiat. Nie je to skvelé, ale je to lepšie, ako na začiatku. Polovica pribrala späť len desať- -pätnásť kíl a na tom už ostali. Keďže už poznajú cviky, ktoré im pomáhajú, viacerí po pribratí zase schudli, lebo začali cvičiť.

S kým sa vám pri chudnutí lepšie pracuje, s mužmi či so ženami?

S mužmi. Pretože sú viac súťaživí. Na každej šou sa nájdu dvaja-traja alfa samci, ktorí medzi sebou akoby pretekajú. Každý z nich sa snaží byť čo najlepší a vďaka tomu sa vzájomne motivujú. Okrem toho, keď mužom dáme cvičebný plán, idú podľa neho. Ale ženy sa často ešte chcú radiť s Heidi a robia v pláne nejaké korekcie. Navyše sú viac rozptyľované svojimi emóciami.



Slovenských súťažiacich vedie pri chudnutí skúsený tréner Maroš Molnár. Foto: TV Markíza

V niektorých epizódach plačete so súťažiacimi aj vy. Je to naozaj také silné?

Je to cesta plná vrcholov a pádov a ja to prežívam s nimi. Súťažiaci prechádzajú zložitým osobným procesom a všetci majú vo svojej minulosti nejaký moment či momenty, z ktorých pochádza ich trauma – rozchod, smrť blízkeho, sexuálne obťažovanie či iné. Tie formujú ich ďalšie fungovanie a identitu. Okamihy, keď vyšlo najavo, čo je v pozadí práve ich príbehu, boli často neočakávané a nesmierne silné. Ale až vtedy, keď to odhalíme, môže nastať ich skutočná premena, môžu sa oslobodiť od bremena, ktoré nesú. Lebo do tej chvíle je to len chudnutie – diétny režim a cvičenie. Okrem tela však musia trénovať svoju myseľ. Až keď sa otvoria, a na to celý čas čakám, sa môže začať odstraňovanie ich starej identity a vytváranie novej. Najmä pri otváraní žien, ktorým traumu spôsobili muži, to býva dosť ťažké. Práve tu mi často pomohla moja „tajná zbraň“, a tou je Heidi.

Milujú vaše deti športovanie rovnako ako vy? Nie sú počítačoví maniaci?

Všetky naše deti sa veľa hrajú na počítači. Najmenšia Ruby má tablet a miluje sledovanie videí. Snaží sa ich aj sama nakrúcať a myslí si, že má svoj vlastný kanál. Samozrejme, žiadny nemá. Vieme, že elektronika nezmizne a nemôžeme ju odstrániť, snažíme sa ju preto využiť ako motiváciu, ako odmenu. Napríklad ak chcú pol hodiny hrať, musia mať pol hodiny pohybu. Keď majú túto motiváciu, cvičia naozaj náruživo. „Čo mám robiť? Čo mám robiť?“ pýtajú sa nedočkavo. Dávame im brušáky, kľuky, beh, všetky typy pohybu. Cvičia intenzívne 25 minút a prídu zničené späť. Elektronika je zatiaľ pred nimi zamknutá. Musia mať vyváženosť medzi elektronikou a pohybom. Tento systém nám dobre funguje, je efektívny.



Chris Powell je veľmi priateľský a neodmietol ani fotenie so slovenskými fanúšikmi. Foto: TV Markíza

Dáte si niekedy aj oddych, deň bez cvičenia?

Napríklad ak sme po prelete cez oceán a sme veľmi unavení. Ale aj v taký deň sa aspoň päť minút hýbem. Nie kvôli zdraviu, ale aby som nevyšiel z rytmu. Ak by som si nezacvičil ani tých päť minút, mal by som pocit viny, že som pre seba v ten deň nič neurobil. Radšej budem päť minút skákať na mieste, ako mať ten pocit viny. Lebo ak povolíš jeden deň, povolíš znova a znova. A potom sú to dva dni, keď nič neurobíš, tri dni...

Na Slovensko prichádzate s druhou sériou Extrémnych premien. Sú podľa vás Slováci rovnako obézni ako Američania?

Myslím, že ste na tom oveľa lepšie a je u vás podstatne menej obéznych ľudí ako v USA. Američania jedia oveľa viac polotovarov, spracovaných potravín. Kombinujeme nekvalitné a vysokokalorické potraviny so sedavým životným štýlom a rýchlo sa stávame najobéznejšou spoločnosťou na svete. Okrem toho tu je aj kultúrny rozdiel. U nás je silné hnutie Body Positivity, ktoré hlása – Ber svoje telo také, aké je, bez ohľadu na jeho vzhľad. V poslednom čase nebežia v televízii takmer žiadne programy o chudnutí. Vznikla totiž obava, aby niekto nebol urazený tým, že sa poukáže na jeho nadváhu. Celé toto hnutie dáva zelenú nezdravým ľuďom, aby pokračovali vo svojom nezdravom životnom štýle.

Odmeňte sa

Chudnutie neznamená to, že máte prakticky všetko dobré prísne zakázané. Chris uznáva systém vyváženého odmeňovania sa. Tak je oveľa pravdepodobnejšie, že vydržíte dodržiavať režim zdravého stravovania. On sám miluje arašidové maslo a tortilové čipsy. „Najmenej dva dni v týždni – zvyčajne v stredu a nedeľu – sa odmením. Som veľký fanúšik hrianok s arašidovým maslom s medom. To je pre mňa nebo!“

Chrisove tipy

Aby ste nielen schudli, ale nové telo si aj udržali, Chris Powell vypracoval niekoľko zásad:

Začnite každý deň sľubom samým sebe a splňte ho. Každý deň vypite nejakú vodu navyše. Odstráňte cukor aspoň z jedného jedla denne. Prestaňte piť sódu, raňajkujte a nájdite si čas na pohyb každý deň. Nejedzte nič, čo obsahuje čiastočne stužené tuky. Majte pod kontrolou veľkosť svojich porcií a jedzte päťkrát denne. Nesľubujte, čo nemôžete splniť. Priznajte si, keď skĺznete a porušíte pravidlá. Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás v chudnutí podporujú. Dajte si na viditeľné miesto obrázok, ktorý vám pripomína, prečo chudnete.

