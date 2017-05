Chuť na sladké a tik v oku hlási málo minerálov. Ktoré vám pri detoxe nesmú chýbať?

Naše telo sa skladá z prvkov Mendelejevovej tabuľky. Neberte ich telu, ani ak sa snažíte schudnúť a zbaviť nečistôt!

Ak by ste vedeli, ako minerály v tele fungujú, nevzdali by ste sa ich ani pri očistnom jedálničku. Autor: Shutterstock.com

Niektorých je viac, napríklad kyslíka, uhlíka, vodíka, iných menej, ako vápnika, fosforu, draslíka...A niektorých len pár mili- či dokonca mikrogramov. Sú to železo, zinok, mangán, chróm, selén, fluór a ďalšie. Ak by nám však v bunkách chýbali, môže to viesť k vážnym ochoreniam od popraskanej kože a vypadávajúcich vlasov cez aterosklerózu, osteoporózu, cukrovku až po terminálne zlyhanie obličiek.

Čo dokážu chemické prvky?

Chemické prvky, čiže minerálne látky, sa nezúčastňujú len na výstavbe tela. "Ich životne dôležitá funkcia spočíva v metabolických procesoch organizmu na bunkovej úrovni. Ako súčasť aminokyselín, hemoglobínu, bielkovín, nukleových kyselín, enzýmov, hormónov a vitamínov pomáhajú regulovať rôzne aktivity tela. Takáto aktivita napríklad pomáha pri kontrakcii svalov a udržiavaní pravidelného tlkotu srdca,“ vysvetľuje význam minerálnych látok odborníčka na zdravú výživu profesorka RNDr. Katarína Horáková, DrSc.

Môžu za chuť na sladké a kŕče v lýtkach?

Telo vysiela varovné signály, ktorými nás upozorňuje, čo mu chýba. Prehnaná chuť na sladkosti je napríklad prejavom nedostatku chrómu a vanádu. Prvé príznaky nedostatku horčíka sa zase prejavujú svalovými kŕčmi, najmä v lýtkach, závratmi, kmitajúcimi bodmi pred očami, chvením viečka, hlavne ľavého. Dlhšie trvajúci nedostatok sa môže prejaviť búšením srdca.

Odkiaľ berie telo vápnik?

Veľmi vážny je nedostatok vápnika. Organizmus ho začne odčerpávať z kostí a zo zubov, aby ho dopravil na dôležitejšie miesta. Bez vápnika by nám totiž nebilo srdce, svaly by sa bez neho neuvoľnili, nemohli by sme bez neho zaspať, na niečo sa sústrediť alebo vôbec myslieť. Nervy by bez neho neodovzdávali žiadne informácie, údy by sa nepohybovali. "Dlhodobý nedostatok vápnika potom vyústi do odvápnenia kostí a kĺbov, obnaženia krčkov zubov, chvenia srdca, vysokého krvného tlaku, do nespavosti, obličkových kameňov, ostrôh, do kŕčov vo svaloch, predmenštruačného syndrómu u žien, do bolestí chrbta, stuhnutia rúk a nôh a do nervozity,“ upozorňuje doktorka Horáková.

5 minerálov nielen pri detoxe

Meď je nevyhnutná na spracovanie vitamínu C.

Má ju: kakao, pšeničné klíčky, obilie.

je nevyhnutná na spracovanie vitamínu C. Má ju: kakao, pšeničné klíčky, obilie. Horčík sa podieľa na tvorbe lymfocytov, z tela sa vyplavuje pri nadmernom strese.

Majú ho: minerálky, banán, orechy, pšeničné klíčky.

sa podieľa na tvorbe lymfocytov, z tela sa vyplavuje pri nadmernom strese. Majú ho: minerálky, banán, orechy, pšeničné klíčky. Selén chráni bunky imunitného systému pred napadnutím voľnými radikálmi.

Majú ho: brazílske orechy, huby, cibuľa, kukurica, hnedá ryža.

chráni bunky imunitného systému pred napadnutím voľnými radikálmi. Majú ho: brazílske orechy, huby, cibuľa, kukurica, hnedá ryža. Zinok udrží v pohode špecifickú imunitu.

Majú ho: pšeničné klíčky, strukoviny.

udrží v pohode špecifickú imunitu. Majú ho: pšeničné klíčky, strukoviny. Jód chýba, ak vám klesá imunita a telo chradne.

Majú ho: semená slnečnice, riasy.

Prečo sú minerály lepšie než tabletky?

Najlepším zdrojom minerálov je zelenina, pretože vytvára ich organickú formu, ktorú dokážeme vstrebať a spracovať na deväťdesiatosem percent. Pilulky obsahujúce minerály zužitkujeme na osem až desať percent, po štyridsiatke len na štyri až päť percent. „Minerálne látky, ktoré sú prirodzenou zložkou minerálnych i pramenitých vôd, pomáhajú pokryť potrebu týchto cenných látok, ktoré v našej strave často chýbajú, a zároveň nahradiť ich každodenné straty,“ odporúča MUDr. Katarína Babinská, PhD., odborníčka na zdravú výživu.

Podľa nej by sme mali piť minerálky denne a obmieňať ich. „Predídete tak nadmernému jednostrannému príjmu niektorej z minerálnych látok,“ dodáva.

