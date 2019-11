Čo s jesennou depkou? Dajte jej košom! Vieme, ako na to

Aj vás ovplyvňujú zmeny počasia? S kratšími dňami a chýbajúcim slnkom sa vám nikam nechce a najradšej by ste zostali doma pod dekou?

3 dôvody, prečo to s chudnutím na jeseň nejde tak ľahko

Na každého z nás príde občas smútok či menšia depka. No a na mnohých z nás práve v jesennom období. Podľa psychológov nastupuje jesenná depresia v novembri a trvá až do februára. Musíme sa viac obliekať, cesta do práce či obchodu sa nám zdá akási dlhšia. Sme viac unavení a máme pocit, že potrebujeme viac spať. Už nás nezasýtia ľahké jedlá, a tak meníme aj naše stravovanie.

Nemám na nič náladu

V chladnom počasí sa nám nechce cvičiť, chodiť na prechádzky či von s priateľmi. Cítime, že máme menej energie a zabúdame, že práve spomínané aktivity sú zdrojom ďalšej energie a lepšej nálady. Nerobiť nič, sedieť doma a sťažovať sa na zimu našu jesennú depresiu neodvráti. Namiesto toho sa dnes skúste aspoň 30 minút poprechádzať na čerstvom vzduchu.

Pohyb nezlepší len imunitu. Ako si užiť beh či bicykel a čo si obliecť?

Ako sa zbaviť zlej nálady?►►►