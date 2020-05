Aj dnes ste to spravili? Čo kostiam naozaj kradne vápnik?

Každá tretia žena po menopauze trpí osteoporózou. Ako ste na tom vy? Rednutie kostného tkaniva však nepostihuje len ženy, ale aj každého šiesteho muža po päťdesiatke.

Osteoporóza je strašiak pre ženy po menopauze, no trpia ňou i muži.Autor: Shutterstock

Osteoporóza sa vyvíja potichu, nenápadne a bez varovných príznakov. Kosti sa stávajú krehkými, pórovitými, často sa lámu. Ako tomu predídete?

Začnite včas

Telo potrebuje vápnik. Bez neho by sme sa nepostavili na nohy ani nedokázali rozhrýzť potravu, pretože tento biogénny prvok tvorí základ kostí a zubov. Okrem toho je nevyhnutný na prenášanie nervových impulzov, zrážanie krvi aj činnosť svalov vrátane srdcového. Ak má vaša mama osteoporózu, o svoje kosti by ste sa mali viac starať už od tridsiatky!

Ste riziková?

Rednutie kostnej hmoty vám hrozí:

z dedičných príčin

pri nedostatku fyzickej aktivity

pri nízkej hladine pohlavných hormónov

pri nedostatočnom príjme vápnika a vitamínu D

po menopauze

po odstránení vaječníka

pri dlhodobom užívaní niektorých liekov

pri dlhodobom pripútaní na lôžko

Pozor na chyby

Hoci máte v strave dostatok vápnika, prípadne užívate nejaký výživový doplnok, váš organizmus nemusí všetok prijatý vápnik využiť a jednoducho sa ho zbaví. Vápnik sa najlepšie vstrebáva spolu s horčíkom, keď sú v ideálnom pomere 2 : 1. Dobrú absorpciu a využitie vápnika podporuje aj vitamín D. Naopak, vstrebávanie vápnika najviac zhoršujú radikálne redukčné diéty a užívanie preháňadiel. Často k tomu môže prispieť aj jednostranná alebo nevhodná skladba stravy. Niektoré potraviny sa totiž správajú ako zlodeji vápnika.

Kde sa skrývajú?

Nadmerná konzumácia cukru bráni vstrebávaniu vápnika, preto je najmä u detí v období rastu dôležité kontrolovať množstvo sladkostí. Zradné môžu byť aj niektoré potraviny obohatené o vápnik, napríklad raňajkové cereálie a ovocné šťavy, ktoré majú zároveň vyšší obsah pridaného cukru. V tomto prípade vám pridaný minerál kosti príliš nespevní.

Hustotu kostí ohrozuje aj strava s vysokým podielom živočíšnych bielkovín , najmä červeného mäsa a údenín. Pri metabolizme bielkovín sa okysľuje vnútorné prostredie a dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu vápnika z kostí.

, najmä červeného mäsa a údenín. Pri metabolizme bielkovín Nápoje s obsahom kofeínu mierne znižujú vstrebávanie vápnika a podporujú jeho vylučovanie do moču, ale pri dostatočnom príjme vápnika nemajú výrazný vplyv na hustotu kostí. Keď napríklad denne vypijete dve-tri kávy, na doplnenie vápnika stačí zjesť jogurt.

a podporujú jeho vylučovanie do moču, ale pri dostatočnom príjme vápnika nemajú výrazný vplyv na hustotu kostí. Keď napríklad denne vypijete dve-tri kávy, na doplnenie vápnika stačí zjesť jogurt. Listová a hlúbová zelenina, napríklad šalát, kapusta, kel, karfiol, brokolica a kaleráb, sú skvelé zdroje využiteľného vápnika, ale pozor na tie, ktoré obsahujú kyselinu šťaveľovú – špenát, rebarbora, žihľava. Táto kyselina zabraňuje vstrebávaniu vápnika, lebo ho vyzráža na nevstrebateľnú zlúčeninu.

tie, ktoré obsahujú kyselinu šťaveľovú – Táto kyselina zabraňuje vstrebávaniu vápnika, lebo ho vyzráža na nevstrebateľnú zlúčeninu. O pevnosť kostí sa stará aj fosfor. Optimálny pomer vápnika a fosforu je 1 : 1,5. V potrave máme dostatok fosforu, no pri jednostrannej diéte a pri niektorých ochoreniach, napríklad obličkových, môže nastať problém. Fosfor sa začne hromadiť v tele a spôsobuje poruchy metabolizmu vápnika. Pozor aj na topené syry – pri výrobe sa do nich pridávajú fosforečné soli, ktoré brzdia vstrebávanie vápnika.

Najobávanejším následkom osteoporózy je zlomenina krčka stehennej kosti, po ktorej až tretina postihnutých do roka zomiera a ďalšia tretina je odkázaná na opateru druhých. Riziko úmrtia po tejto zlomenine je u päťdesiatročnej ženy rovnako vysoké ako úmrtie na rakovinu prsníka.

3 tipy na pevné kosti

Osteoporózu môžete účinne brzdiť aj prevenciou. Zdravo sa stravujte, obmedzte alkohol a kofeín, nefajčite a začnite športovať.

1. Hľadajte vápnik

Čím silnejšie sú kosti pred menopauzou, tým menej sa oslabia vo vyššom veku. Jedálny lístok upravte tak, aby ste v ňom mali dostatok vápnika, horčíka a vitamínu D. Nemalo by v ňom chýbať polotučné mlieko, jogurt, tvaroh, syr cottage a tvrdé syry, listová a hlúbová zelenina, strukoviny, sója, mak, sardinky. Menej vhodné sú topené syry, pretože obsahujú fosforečnany, ktoré znižujú využiteľnosť vápnika v organizme.

2. Chytajte slnko

Vaše telo dokáže vápnik využiť len vtedy, keď má dostatok vitamínu D. Približne 80 percent vitamínu D by ste mali získať zo slnečného žiarenia, zvyšok z niektorých potravín živočíšneho pôvodu. Čo to znamená? Denne by ste mali stráviť na slnku 15 minút a nezabúdajte jesť ryby, pečeň, vajcia a mlieko. Rastlinná potrava vitamín D neobsahuje.

3. Rozhýbte sa

Pravidelný pohyb pomáha udržiavať hustotu kostí, preto je prirodzenou prevenciou osteoporózy. Zároveň tým zvýšite výdaj energie a posilníte srdce. Okrem toho pri cvičení sa z tela vyplavujú endorfíny, ktoré vyvolávajú príjemné pocity. Začnite rýchlou chôdzou pol hodiny denne. Po týždni pridajte štvrťhodinu, potom ďalšiu. Utieranie prachu ani krúženie okolo sporáka sa nepočítajú.

