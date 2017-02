Čo nakŕmi smutný mozog? Ak máte depresiu, ráno si obujte tenisky a robte toto

Hovorí sa, že pohyb uvoľňuje šťastie. No ak máte narušený prenos nervových signálov v mozgu, nemusí to stačiť.

Šumivé rady: Do sektu nepatrí ovocie a nalievajte ho do TOHTO pohára

Najdôležitejšou súčasťou liečby depresie a predchádzania ďalším depresívnym epizódam je užívanie antidepresív a zdravý životný štýl. Jedno bez druhého nebude fungovať. Pochopil to aj Milan, ktorý sa snažil zaháňať depresiu vo fitku. Na chvíľu sa mu uľavilo, ale potom sa pocity vrátili a boli ešte ničivejšie. Za doktorkou Izákovou prišiel v čase, keď si uvedomil, že nevládze cvičiť dvadsaťštyri hodín na to, aby sa cítil aspoň trochu lepšie. Modernú liečbu podporil aj vo svojej obľúbenej posilňovni.

Tak ako Martina, ktorá objavila lásku k behu. Ak máte stresujúce zamestnanie alebo sa popri liečbe antidepresívami musíte vyrovnávať aj s partnerskými či rodičovskými problémami, vyskúšajte pohyb. Nie hocijaký, ale taký, ktorý sa opakuje a svojou monotónnosťou upokojuje – beh, bežkovanie či plávanie.

Viac: Novinky v liečbe psychiky. Účinnosť antidepresív odhalí špeciálny sken

Dopoludnia sa prechádzajte

Hovorí sa, že pohyb uvoľňuje šťastie. Je to pravda, ale ak máte narušený prenos nervových signálov v mozgu, mohli by ste sa športovaním aj uštvať a lepšie by vám nebolo. Hoci na začiatku liečby sa šport neodporúča, keď s lekárom nájdete lieky, ktoré vám sadnú, a váš stav sa zlepší, hýbte sa. Staršie druhy antidepresív môžu podnecovať chuť do jedla, aj preto je dôležité, aby ste len nesedeli na gauči a neprejedali sa. Ak nevládzete behať, vyberte sa na prechádzku. Najlepšie dopoludnia, keď má prirodzené denné svetlo najsilnejšiu schopnosť pozitívne pôsobiť na stav mysle.

Nakŕmte mozog

Možno sa vám polepší, keď si dáte poriadnu porciu čokolády alebo pohárik alkoholu. Ale toto nie je cesta! „Alkohol neguje účinok antidepresív,“ upozorňuje doktorka Lívia Vavrušová. Len čo eufória vyprchá, vaša nálada padne prudko nadol. A tak je to i s častou konzumáciou sladkostí, šťastie je po nich prchavé ako hladina cukru v krvi. Snažte sa jesť potraviny, ktoré podporujú činnosť mozgu, a liečbe to uľahčiť. Všetko, čo človek zje a vypije, sa dostáva do buniek tela. Tak ako iné, výživu potrebujú aj tie mozgové, dožičte im to najlepšie. Mozgu sa zavďačíte, ak dbáte na pitný režim. Ideálny nápoj je čistá voda. Vylúčte zo svojej kuchyne potraviny s umelými doplnkami a uprednostnite racionálne, zdravé jedlá z čerstvých potravín.

Nedržte diétu

Nezabúdajte na dopĺňanie minerálnych látok a vitamínov A, E, C a B. Pravidelne jedávajte zeleninu, najmä ružičkový kel, karfiol, brokolicu, kapustu, kôpor a ovocie kvôli kyseline listovej a niacínu, ktoré majú na fungovanie mozgu zásadný vplyv. Okrem cukru a alkoholu obmedzte aj farebné nápoje, soľ, tučné jedlá a dochucovadlá. Na začiatku liečby v žiadnom prípade nedržte diétu, pri ktorej by ste hladovali. Potrebujete jesť pravidelne, hlad vyvoláva negatívne pocity a proti tým momentálne musíte bojovať najviac.

Sledujte FOTO: Ako tínedžerka trpela depesiami. Pomohol jej zaujímavý koníček