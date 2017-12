Cukrovku dostanete aj štíhli. Odborníčka o krokoch, ako jej zabrániť

Ak presedíte celý deň, máte šancu jedna k trom, že spolu s vami aj choroba vedúca k cukrovke. Nepotrebujete ani kilá navyše.

Podľa tohtoročnej štúdie Floridskej univerzity sa prediabetes, teda zatiaľ len mierne zvýšený cukor v krvi, týka viac ako každého tretieho väzňa pracovného stola a dlhých nadčasov. Bez ohľadu na hmotnosť navyše. „Mnoho ľudí so zdravou hmotnosťou nie je metabolicky zdravých,“ hovorí americký výskumník Arch Mainous o takzvaných štíhlych „tučkoch“.

Tuční aj štíhli

Majú reprezentatívne BMI, no vysoký podiel tuku oproti svalom. Ak vám ako žene namerajú viac ako tridsaťpäť a mužovi viac ako dvadsaťpäť tučných percent, patríte k nim. „Ľudia s vnútornou obezitou majú vyššie riziko metabolického syndrómu – zvýšených hodnôt krvného tlaku, hladiny cholesterolu a krvného cukru. So sedavým spôsobom života im v porovnaní s aktívnymi viac hrozí, že im cukor stúpne nad 5,7, teda na úroveň prediabetu,“ mieni expert o nenápadných nešťastníkoch.

Tiché kolo

„Diabetes druhého typu si privodíte nezdravým životným štýlom a zlými stravovacími návykmi. Ochorenie však neprichádza náhle, predchádza mu prediabetes. Ukáže naň zvýšený cukor v krvi, ktorý však ešte nedosahuje hodnoty cukrovky,“ vysvetľuje zradnosť endokrinológ a diabetológ Ioannis Svilias z Česka.

„Už prediabetu však treba venovať pozornosť. Nielen preto, lebo pri neliečenom sa rozvinie cukrovka druhého typu najneskôr do desiatich rokov, ale pacienti s ním majú zároveň výrazne vyššie riziko srdcovo-cievnych a onkologických ochorení,“ potvrdzuje aj edukátorka diabetikov Eva Košútová, čo býva väčšinou problém. Bez náhodného vyšetrenia totiž o hrozbe nikto z nich netuší. „Nemajú príznaky ochorenia. Najčastejšie sa prediabetes odhalí pri skríningu u praktického lekára, internistu alebo u kardiológa. Všímajte si aj bežné príznaky diabetu – väčší smäd, častejšie močenie, nadmernú únavu bez zjavnej príčiny,“ radí endokrinológ.

Prediabetes priláka

cukrovka v rodine

nadváha, obezita

viac ako 45 rokov

zvýšený krvný tlak alebo jeho liečba

nízka hodnota HDL cholesterolu

nedostatok pravidelného pohybu

tehotenská cukrovka

syndróm polycystických vaječníkov

Merajte cukor

Ideálna hodnota: medzi 3,3 až 5,6 mmol/l

Prediabetes: 5,56 až 6,94 mmol

Diabetes mellitus: nad 7 mmol/l

Mierna hyperglykémia: 6-7 mmol/l nalačno, 7,8 – 11,1 mmol/l po jedle

Vysoká hyperglykémia: nad 7 mmol/l nalačno, nad 11,1 mmol/l po jedle

Posledná šanca

Cukrovku dostanete raz a už sa jej nezbavíte, prediabetes si to ešte môže rozmyslieť. „Je to posledná šanca, ktorú nám telo dáva,“ vystríha doktor Svilias, prečo má význam chodiť na preventívne prehliadky a kontrolovať si cukor v krvi aj bez choroby. Nečakajte lieky proti prediabetu, musíte sa usilovať sami. „Okrem redukčnej diéty treba začať s pravidelnou aeróbnou fyzickou aktivitou. Minimálne tridsať minút trikrát do týždňa – rýchla chôdza, bicyklovanie alebo beh. Ak fajčíte, prestaňte. Zmenou životného štýlu, zdravou stravou a pohybom sa môžete úplne vyhnúť cukrovke vo viac ako päťdesiatich percentách prípadov,“ sľubuje endokrinológ a edukátorka diabetikov vysvetľuje, ako pre to upraviť tanier. „Racionálne, s primeranými porciami jedla, vhodnými potravinami s nízkym glykemickým indexom. Zaraďte oveľa viac zeleniny, vlákniny a prospešné tuky ako ryby, semená,“ uzatvára Eva Košútová.

