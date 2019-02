Dopovať céčko nestačí. Kľúčové vitamíny v boji s chrípkou hľadajte radšej v obilninách

Citrón do čaju proti silnej viróze nemusí stačiť. Čo vám v skutočnosti chýba?

Proti chrípke sa ešte stále môžete dať zaočkovať, no počítajte s tým, že môžete ochorieť skôr, než si organizmus stihne vytvoriť dostatočnú ochrannú hladinu protilátok. Očkovanie proti chrípke je najvhodnejšie podstúpiť v priebehu októbra a novembra. Organizmus si začína vytvárať ochranné protilátky proti vírusu chrípky asi po desiatich až 14 dňoch po očkovaní, ochrana trvá približne šesť mesiacov.

Vitamíny proti vírusu

Ak ste očkovanie nestihli, stále máte šancu nad vírusom zvíťaziť alebo ho nedostať. Obranyschopnosť podporíte zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E. „Vitamíny získame konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu. Najmä v zimnom období je vhodné dopĺňať vitamín C," zdôraznil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

No nezabúdajte ani vitamíny zo skupiny B, ktoré sú bombou pre imunitu. Nájdete ich predovšetkým v celozrnných obilninách. Tmavý chlieb s maslom a medom vás môže pomôcť vystrábiť. Na posilnenie celkovej odolnosti organizmu sa odporúča udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii každodenným pobytom na čerstvom vzduchu, cvičením, otužovaním organizmu, dostatkom spánku a primeraným oblečením.

