Drinky, ktoré neopijú: Týchto 8 náhrad alkoholu vás na sviatky nesklame

Najkrajšie sviatky roka by mali najkrajšími ostať aj ráno po štedrej večeri alebo silvestrovskej noci. Ak si chcete chvíle s najbližšími vychutnať bez trapasu a boľavej hlavy na druhý deň, máme pre vás riešenie.

Existuje niekoľko typických zimných a sviatočných nápojov, ktoré dôstojne obstoja ako prípitok či long drink na celý večer bez percenta alkoholu. A chutia výborne! Stavíte sa?

1. Nealko vianočný punč

Nie je len pre deti. Rovnaký chuťový pôžitok dosiahnete, ak okrem ovocného čaju, nakrájaných jabĺk, hrušiek, pomaranča, citróna, cukru, klinčekov a škorice namiesto štandardného rumu pridáte kávovú lyžičku rumovej arómy. Tú, ktorú bežne pridávate do koláčov. Výborná chuť a vôňa je zaručená!

2. Nealko vaječný likér

Likér v tomto prípade nebude správny názov, pretože v ňom nebude gram alkoholu. Zmiešajte 5 žĺtkov, 3 až 4 polievkové lyžice cukru, 2 kusy kandizovaného mlieka, jedno vrecúško vanilkového cukru. Rum nahraďte rumovou arómou. A máme ešte jeden trik. Príjemnú štipľavosť dosiahnete škoricou.

3. Nealko pivo

Nealkoholické pivá už dávno nie sú iba nápoj z núdze. Pivovary sa predháňajú v kvalite a na trhu naozaj dostať značky, ktoré chutia na nerozoznanie od alkoholických dvojičiek. Pozor, nealkoholické v tomto prípade nie je úplne presné, 0,5 percenta alkoholu v jednej plechovke nájdete. Takýchto pivečiek však môžete vypiť o poznanie viac a neopijete sa.

4. Horúci jabĺčkový nápoj

Odšťavte za tri poháre jabĺk, pridajte dve polievkové lyžice javorového sirupu, nastrúhajte kôru z polovičky citróna a pomaranča, pridajte tri klinčeky. Všetko povarte na miernom ohni a podávajte s tyčinkou škorice. Lahodné a bezpečné!

5. Pralinková káva

Zmiešajte 8 deci mlieka, 8 lyžičiek instantnej kávy, pár kociek cukru, štipku soli, 2 deci smotany na šľahanie a to najdôležitejšie – 18 praliniek. Sypké ingrediencie premiešajte a zalejte prevareným mliekom, vyšľahajte a ozdobte šľahačkou. Viac ako na stopové množstvo alkoholu z praliniek si však dajte pozor na množstvo cukru. Je to sladká bomba, preto opatrne!

6. Medové mlieko

Jednoduché a výborné. Postačí trocha medu, ktorý vám zostal z výroby medovníčkov, 4 žĺtka a 8 deci mlieka. Med so žĺtkami vyšľahajte a prilievajte horúce mlieko. Tento mimoriadne chutný nápoj je veľmi zdravý a zahreje celú rodinu.

7. Nealkoholické víno

Na nealko pivá sa doťahuje aj víno. Nejde o žiadnu hroznovú šťavu. Výrobcovia sľubujú chuť, konzistenciu, vôňu a dokonca i zdravotné benefity pravého vína. Na rozdiel od štiav sa totiž vyrába z ozajstného vína dealkoholizáciou.

8. Nealkoholický sekt

Ani buchnutia šampusu sa nemusíte vzdať. A nemáme na mysli farebný bublinkový nápoj, ktorý sa predáva ako detské šampanské. Toto špeciálne šumivé víno chutí ako alkoholické, no neopijete sa z neho. Piť ho môžu pokojne tehotné a dokonca i deti.

Syntetický alkohol

Ak vám predsa len chýbajú endorfíny z popíjania alkoholu, odborníci z alcoholrehab.com odporúčajú ísť si po zásobu príjemných pocitov namiesto chladničky inam. S plnou vážnosťou radia pozerať filmy a fyzickú aktivitu. To druhé počas sviatkov odporúčajú aj lekári, ak nie kvôli hormónom šťastia aspoň pre povinnosť "vychodiť" kalórie nabraté za slávnostným stolom. A britskí vedci majú v ponuke nealkoholických nápojov ešte jeden tromf. Pracujú na výrobe alkoholu, ktorý by prinášal lahodné opojenie bez opice a opitosti. Neobsahuje etanol, ale látky na báze vália. Ak by ste si priali v okamihu vytriezvieť, k dispozícii bude zázračná tabletka, ktorá príznaky uvoľnenia a relaxácie jednoducho zruší.

