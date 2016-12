Farby dúhy ťahákom proti rakovine. Pestrosť vám predĺži život

Ovocie a zelenina majú v našom jedálničku nezastupiteľné miesto. Stáva sa vám, že ste v obchode a neviete, čo zdravé by ste si kúpili? Pri najbližšom nákupe si spomeňte na tento článok.

Pestrý jedálniček by mal obsahovať všetky farby dúhy. Autor: Shutterstock

Ich sfarbenie nie je náhodné. Majú ho na svedomí látky zvané fytochemikálie, ktoré sú tiež zodpovedné za chuť, vôňu a liečivé účinky. Robia z nich bojovníkov proti nežiaducim procesom v tele. Pre jeho zdravé fungovanie sú nenahraditeľné.

Červená

Ovocie a zelenina tejto farby obsahuje lykopén. Ide o karotenoid, silný antioxidant, ktorý prispieva k pevnému zdraviu. Pri ochrane buniek je podľa vedcov až 10 x účinnejší než známy betakarotén. Bojuje proti ich mutácii, teda proti vážnym nádorovým ochoreniam, ale aj srdcovo-cievnym ochoreniam, proti zápalom, baktériám i plesniam v organizme. Jeho významným zdrojom sú najmä paradajky, červené jablká, maliny, mrkva, chili či paprika. Viac lykopénu získate tepelnou úpravou uvedených potravín.

Oranžová/ žltá

Ovocie a zelenina týchto farieb je zdrojom flavonoidov, draslíka, lykopénu a tiež vitamínu C. Tie oranžové obsahujú navyše betakarotén, ktorý podporuje i zdravý zrak. V zimnom období môžete tieto látky získať z tekvice, citrónov, mrkvy, v lete napríklad z ananásu.

Zelená

V poslednom období sa o potrebe konzumácie čerstvých zelených potravín hovorí veľmi často. Je výbornou ochranou proti útoku voľných radikálov. Obsahujú predovšetkým chlorofyl, zelené farbivo, ktoré zabezpečuje bunkové dýchanie a tým správne funkcie orgánov. Ďalej kyselinu listovú, vápnik, vlákninu, vitamín C, karotenoidy a saponíny, ktoré pomáhajú udržiavať optimálnu hladinu cholesterolu. Pravidelne si servírujte čerstvý špenát, brokolicu, avokádo, uhorky, kivi či hrášok.

Fialová/ modrá

Určite vám ihneď napadne baklažán, slivky a čučoriedky. Takto sfarbené ovocie a zelenina obsahujú ďalších silných bojovníkov proti rakovine - kyselina ellagová, vitamín C, luteín, vláknina a bioflavanoid quercetín. Ich neobvyklý pigment má na svedomí látka zvaná anthocyanín. Ten navyše pomáha znižovať riziko mŕtvice a ochorení srdca.

Biela/ sivá/ hnedá

Hoci na prvý pohľad nevyzerajú tak lákavo a neudrú vám do očí ako tie predchádzajúce, určite by ste na ne nemali zabúdať. Obsahujú veľa živín, ktoré zvyšujú obranyschopnosť organizmu. Medzi tie najvýznamnejšie patria lignany. Doma by vám preto nemala chýbať cibuľa a cesnak, huby, zázvor, karfiol či banán a hrušky, strukoviny a celozrnné potraviny. Lignany obsahujú i ľanové semiačka - aby sa však v tele vstrebali, konzumujte ich výlučne najemno pomleté.

Vedeli ste, že...

Konzumáciou karotenoidov posilňujete aj pamäť? Zvýšenie ich hladiny v tele môže byť podľa vedcov jednou zo stratégií, ako si vytrénovať mozog k vyššej výkonnosti. Tieto poznatky priniesli výskumníci z Univerzity v Georgii.

