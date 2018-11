Farby osvetlenia majú svoje pre aj proti. Z ktorej je vaše telo v strese?

Neviete, akú žiarovku si priniesť domov? Sledujte farby.

Farba svetla sa udáva v kelvinoch (K). Čím ich je viac, tým je svetlo studenšie. Samotná teplota svetla má na organizmus veľký vplyv, výber preto dobre zvážte.

Klasické žiarovky, úsporné žiarivky, halogénové aj LED žiarovky zoženiete v studenej bielej i teplej žltej farbe.

Do obývacích, detských izieb či spální dávajte teplé zdroje svetla.

Studené dynamické osvetlenie sa používa v kanceláriách. Výskumy však ukázali, že táto farba svetla nemusí byť vždy vhodná na dosiahnutie najlepšieho pracovného výkonu, pretože dlhodobo udržuje organizmus v strese.

Priveľa modrého

A čo toľko omieľané modré svetlo? Je to síce len zložka viditeľného svetla, ale z toho prirodzeného nám neubližuje. Horšie je, keď ho je veľa. Vydávajú ho televízne obrazovky, smartfóny, tablety aj notebooky.

Vyvoláva obrovské problémy so spánkom a je potvrdené, že podporuje bunky v rakovinovom bujnení. Modré svetlo, ktoré pôsobí dlho do noci, môže oneskoriť biologické hodiny. V rozumnom čase pred spaním by ste mali začať používať teplé žlté osvetlenie a vyvarovať sa modrého aspoň medzi druhou a štvrtou hodinou rannou, keď má jeho moc na ľudský organizmus najväčší vplyv.

Index farieb

Pri výbere svetla je dôležitý aj index podania farieb (Ra). Jeho hodnota môže byť od 0 do 100. Percentuálne vyjadruje podiel vlnových dĺžok slnečného svetla v umelom osvetlení. Ak sa hodnota Ra rovná 0, znamená to, že pri tomto osvetlení správne nerozoznáte farby – umelé svetlo je absolútne vzdialené slnku. Ak je Ra 100, svetelný zdroj obsahuje všetky vlnové dĺžky slnka.

Klasické žiarovky sú síce zakázané, ale stále sa dajú kúpiť ako tepelné zdroje, tepelné články alebo žiarovky pre priemyselné osvetlenie. Len 10 percent príkonu sa premení na svetlo, zo zvyšku sa stane teplo. Ra však majú rovnaké ako slnko.

Klasické žiarovky sú síce zakázané, ale stále sa dajú kúpiť ako tepelné zdroje, tepelné články alebo žiarovky pre priemyselné osvetlenie. Len 10 percent príkonu sa premení na svetlo, zo zvyšku sa stane teplo. Ra však majú rovnaké ako slnko.

Halogénové žiarovky sú poriadne horúce, môžu vytvoriť teplo až 250 stupňov Celzia, preto sa nesmú používať v uzavretých interiéroch, ale len v dobre vetraných miestnostiach. Ra majú rovnaké ako slnko. Nikdy sa jej skla nedotýkajte holou rukou. Keď je zapnutá, popálite sa. Keď je vypnutá, zanecháte na skle mastný film a jeho vinou žiarovka po zahriatí zhorí. Po manipulácii holou rukou, musíte špeciálne kremičité sklo vyčistiť technickým liehom. Halogénová žiarovka je zdrojom UVB žiarenia.

LED žiarovky majú nižšiu spotrebu oproti klasickým žiarovkám, ale tiež nižšie Ra, ktoré môže byť 80 až 90.

Kompaktné žiarivky známejšie ako úsporné žiarivky sa nehodia do miestností, kde sa často rozsvecuje na kratší čas, pretože majú pomalší nábeh na plný výkon. Ich Ra je od 80 do 90.

