FOTO: Nespĺňajú ideálne hviezdne miery, napriek tomu svoje krivky milujú

Nemajú nadváhu, len nespĺňajú „ideálne“ hollywoodske miery. Zadok či prsia majú jednoducho od prírody. Kto si z kriviek nerobí ťažkú hlavu?

Rozmýšľate nad diétou, lebo vám nádejný nápadník naznačil, že nie ste najštíhlejšia? Zabudnite na to a nerobte radikálne riešenia. Podobnými situáciami si prešli aj známe herečky. Neprejedajú sa, cvičia, ale ich postava nikdy nebude super štíhla. Aby ste sa celý život netrápili, naučte sa svoje telo milovať. Sebavedome môžete nosiť aj svoje krivky.

Tieto celebrity to dokázali ►►►

Priznala aj celulitídu

Foto: Getty Images

„Môj manžel má niekedy volá zadok... Myslím si, že nemusím viac vysvetľovať,“ skonštatovala pre módny časopis najznámejšia modelka s krivkami Ashley Graham. Bez problémov rozpráva o svojej celulitíde, i o tom ako samu seba vnímala ako tučnú. Potom však zmenila svoj postoj a naučila sa mať svoje telo rada. Vďaka svojej prirodzenej prezentácii sa stala vzorom pre dámy na celom svete.

Príliš tučné stehná

Foto: Getty Images

„Mám rada svoje telo. Väčšinu dospelého života si udržujem štandardnú hmotnosť, neskáče ani príliš hore, ani dole. Mám zadok, mám prsia, jednoducho ženské krivky,“ opakuje už roky speváčka, herečka a tanečníčka Jennifer Lopez. Keď pred rokmi rozbiehala svoju kariéru v Los Angeles, vedela, že nie je ako všetci ostatní. S nadhľadom konštatuje, že príliš veľký nebol len jej zadok, ale i stehná. Navyše nemala takmer žiaden pás. Jedným dychom však dodáva, že to je jednoducho ona a aj vďaka krivkám dosiahla to, čím dnes je.

Do neba nechce ísť hladná

Foto: Getty Images

Postava a hmotnosť speváčky Kelly Clarkson sa preberajú odkedy sa stala prvou víťazkou súťaže American Idol. Poznámky okolia a komentáre na sociálnych sieťach zvláda dnes dvojnásobná mama a držiteľka troch cien Grammy s absolútnym nadhľadom. „Mám oblé krivky, ktoré sa však vždy chlapcom páčili. Ak by som zajtra zomrela, nechcem držať diétu. Chcela by som sa stretnúť s Bohom s prázdnym žalúdkom? Asi nie... Skôr by som to zvládla so steakom v žalúdku“ Vtipne okomentovala aj svoje prvé tehotenstvo. „Vždy ma nazývali tučnou a teraz mám skutočne dôvod na to, byť ňou.“

Užíva si kilá

Foto: Getty Images

Kvôli svojim normálnym krivkám si svoje vypočula aj herečka Drew Barrymore. Kariéru odštartovala ako detská hviezda, takže veľmi dobre vie, ako to v šoubiznise chodí. „Radšej budem mať pár kilogramov navyše a užívať si život, než aby som sa ustavične trápila,“ povedala v jednom z rozhovorov. Podľa Drew budete pre mnohých príliš chudá, pre iných zase príliš tučná. Nikto nie je predsa dokonalý a najdôležitejšie je, aby ste sa cítili v pohode vy.

Nevydarené rande

Foto: Getty Images

Trampoty s postavou si odskákala ešte len 20-ročná Chloe Grace Moretz. Pre magazín Variety priznala, že keď mala pätnásť, povedal jej chalan, ktorý sa jej páčil, že nemôže s ňou chodiť, lebo je príliš veľká. Myslel to úplne vážne. „Jediné, na čo som sa zmohla, bola slovíčko, čože? Povedal, že to myslí naozaj vážne.“ Práve takéto slová vedia so sebavedomím pubertiakov poriadne zatočiť. Chvíľku trvalo, kým bola Chloe opäť spokojná sama so sebou. Dnes je herečkou a dokonca už randila s Brooklynom Beckhamom.

