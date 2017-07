FOTO: Magické MAROKO. Prizrite sa lepšie, jeho farby liečia

Po štyroch hodinách letu nebol v lietadle jediný pasažier, ktorý sa nepozeral von oknom.

Každého fascinovali zelené ostrovy, ktoré sa zjavujú uprostred suchej zeminy a kameňov. Svieže obdĺžnikové sady s belasou zavlažovacou nádržou v červenej púšti vyzerajú rozprávkovo a to je iba začiatok.

Neprehliadnite FOTOGALÉRIU.

Na letisku v Marrákeši aj v zime kvitnú živé ploty z ibišteka. Všetky budovy široko-ďaleko sú nízke a len ružovo-červené. Tak ako zem okolo a pohorie Atlas na obzore, ktorého končiare zdobí biely sneh. Rozprávka pokračuje.

Poklad za stenami

Do centra je to z letiska na skok. Premávka je vo štvrtok poobede zúrivá. Autá, taxíky, autobusy, motorky, konské povozy, oslíky, chodci… V piatok je predsa v moslimskom svete voľný deň, a tak sa každý ponáhľa z práce. Ale nikto na nikoho nekričí a všetci stihnú dobrdziť, aby sa o milimeter vyhli nehode. Okolo ciest je veľa zelene, kvetov a fontán. Naozaj nijaká budova nemá viac ako päť poschodí, inak by prerástla minaret mešity Koutoubia. A to je nemožné.



Riady sa líšia komfortom i cenou. Foto: Veronika Daničová

V kúzelných uličkách starého Marrákeša sú budovy dokonca len dvojpodlažné. Zvonku vyzerajú rovnako, aby si obyvatelia nezávideli. Skutočné bohatstvo sa skrýva za obvodovými múrmi. Riády majú v strede bazén alebo aspoň fontánu, ktorá príjemne ochladzuje vzduch a relaxačne žblnká. Nie je tu strecha, a tak sa tu darí aj zeleni. Vyrastá i na strechách riádov.



Pozrite si viac foto z tejto nádhernej krajiny vo FOTOGALÉRII.

Autor: Veronika Daničová

Klimatizácia vám nebude chýbať a ticho, ktoré sa rozlieha len pár metrov nad rušnou medinou, je magické. Aspoň tak ako západ slnka nad červeným mestom a ľudia, ktorí sa tu stále usmievajú. Nie všetci nezištne, ale keď zastavíte a požiadate o radu, nebudú za ňu čakať peniaze. No ak vás oslovia oni a nebodaj stiahnu na čaj, robia to pre zárobok. Ale nie vždy to znamená, že prerobíte.

Datle, mandle, pomaranče

krem potravín sú všetky ceny v Maroku otázkou dohody. Jeden dirham je asi desať centov, takže ľahká matematika. Dve deci pomarančovej šťavy vyjdú asi euro a inú ako čerstvo vytlačenú tu ani nečakajte. Extra porcia vitamínu C vás ochráni pred následkami nie práve dokonalej hygieny. Alebo si dajte obrovské zrelé granátové jablko plné šťavy a antioxidantov. Zaplatíte zaň asi dvadsať centov a zaručene ste lepšie nejedli!

Foto: Veronika Daničová

Kilo kurkumy, korenia jedovato žltej farby, ktoré stabilizuje krvný cukor, znižuje cholesterol a posilňuje imunitu, vyjde okolo desať eur. Šafran je niekoľkonásobne drahší, ale už štipka zamiešaná vo vode vám vylieči žalúdok. Marocká mäta či iné bylinky, ktoré sa tu predávajú skutočne čerstvé a vo veľkom, stoja pár centov.

Za kilo preslávených miestnych mandlí si predavač vypýta asi deväť eur, no pred kúpou ochutnajte, či nie sú horké. Najlepšie datle stoja dvanásť eur za kilo, bez cukru a čím suchšie, tým drahšie. Kilo menej suchých a hlavne zaliatych cukrom kúpite aj za štyri eurá. Všetky však môžu byť červavé, pozor na to. Poriadne skontrolujte aj sušené figy či marhule. Našťastie, olivy červíkom nechutia. Dajte sa nahovoriť najmä na tie kvasené, sú miestna pochúťka. Ale nechajte si v kufri miesto aj na arganový olej. Bez marockého zlata nemôžete odísť!

Marocké zlato zo stromu

Arganovníky tŕnité sme popri ceste z Marrákeša na pobrežie Atlantiku považovali za olivovníky. Kým sme na stromoch nezbadali kozy a pod nimi „pastierov“. Za sto dirhamov nám dovolili vyfotiť sa s kozami a nakŕmiť ich arganmi. V krajine, kde je všetko zelené luxus, sa kozy môžu zblázniť za šťavnatými orechmi. Hoci tieto tam pastieri starostlivo vyložili na pripravené stanovištia. O pár kilometrov ďalej natrafíme na lisovňu arganového biooleja.

Miestne ženy vysušia zozbierané plody na slnku a po jednom kameňmi rozbijú ich tvrdú škrupinu. Vylúpané jadrá pomelú na primitívnom kamennom lise, zmiešajú masu s vodou a zachytia olej vyplavený na povrchu. Na liter spotrebujú až tridsať kíl arganov. Turistov však výrobný proces fascinuje a ochotne za olej či za kozmetiku zaplatia aj raz toľko ako inde. No aj dobrý pocit lieči. Arganový olej je unikátny zdroj éčka, teda vitamínu mladosti.

Je bohatý aj na vitamín F s antiagingovým efektom a na skvalén, ktorý predchádza rakovine kože a lieči ekzémy, psoriázu, akné, preležaniny a zápaly. Kvapnite si ho do dennej porcie pleťového, prípadne telového krému. Arganový olej neupcháva póry a pleť ho neuveriteľne rýchlo vsiakne. Škoda by ho bolo nejesť! Áno, arganový olej sa využíva aj v studenej kuchyni, hoci panenský vraj nechutí tak príjemne ako olej z pražených arganov, ktorý však už nie je taký zdravý.

Trávnatý raj

Ak Marrákeš liečil farbami, tak Agadir šumením mora a slnkom. Piesková pláž, dlhá desať kilometrov a široká sto metrov, zvádza na pohyb. Túžite sa po nej rozbehnúť a určite nebudete jediní. Tí, čo práve nebehajú, tu hrajú futbal alebo cvičia na promenáde capoeiru. Tristo dní do roka tu svieti slnko, škoda to nevyužiť.

Ešte v novembri sa môžete opaľovať i schladiť vo vlnách Atlantiku. Sú skutočne veľkolepé a surfisti si ich právom užívajú po celom pobreží. No na letisku okrem nadrozmerných surfov natrafíte aj na golfové bagy. Greeny so špičkovými službami sa rozprestierajú len na skok od mora.

A tak nikomu neprekáža, že mesto práve nedýcha históriou. Takmer celé ho v minulom storočí zničilo zemetrasenie a doteraz sa buduje nanovo, v modernom štýle viac či menej luxusných hotelov. Ak sa v nich začnete nudiť, tržnica obkolesená hradbami vás zabaví. Odvezte sa tam taxíkom, od promenády to je na dlhú prechádzku.

Taxikári sú tu úslužní, na dobré slovo a bez zálohy nás jeden pri tržnici aj počkal a peniaze si vypýtal, až keď nás vysádzal pred hotelom. Skvelých pár dní za nami. Škoda, že sa skončili, ale ešte šťastie, že za štyri hodiny sme doma. Od minulého roku sa totiž do Maroka lieta z Viedne a v sezóne aj z Bratislavy bez prestupu.

✓ Zdravé rady