FOTO: Monika (28) pol roka osamote v divočine. 4 000 kilometrov po vlastných ju uzdravilo

Základ prežitia? Hlavne sa z toho nepos... U Moniky to v najťažšom období jej životnej cesty platilo naozaj doslova.

Monika Benešová (28), rozmaznávaný jedináčik, oznámila rodičom, že sa vydáva na jednu z najťažších peších túr sveta. Z Mexika do Kanady. Bez kondičky, s minikurzom prežitia, bledou tvárou a so zdravím naruby. Päť mesiacov, 4 286 kilometrov po vlastných. Aj vy by ste pred ňou zložili klobúk?

Sen v podvedomí

Odmalička milovala prírodu a hory. Vyrástla v malom meste v oblasti Českomoravskej vrchoviny. Jej snom bola cesta do Ameriky, no skôr než veľké mestá a mrakodrapy ju fascinovali národné parky a prírodné krásy. Hrebeňovku Pacific Crest Trail (PCT) zaregistrovala v článku o prvom Čechovi, ktorý ju zdolal. „Zdalo sa mi to ako niečo neuveriteľné, psychicky a fyzicky nemožné, no zároveň som túžila zažiť to,“ hovorí o momente, keď sa jej do pamäti vryla myšlienka na najväčšiu výzvu.



Foto: Robo Hubač

S črevami v strese

Pracovala v Prahe ako novinárka. Okrem stresu z uponáhľaného života sa začali ozývať zdravotné problémy. Hnačkovala niekoľkokrát denne. „Zistili mi alergiu na lepok, na mlieko, sóju, orechy a vajcia. Úprava stravy trošku pomohla, no črevá sa úplne nespamätali. Lekári už nevedeli, ako mi viac pomôcť. Uvedomila som si, že to mám v hlave,“ opisuje Monika. Aj odborníci, ktorí aplikujú celostnú medicínu, tvrdia, že psychické trápenie ide ruka v ruke s chorým tráviacim systémom.

„Fungovať s hnačkou, ktorá na vás príde priemerne päťkrát denne, je problém. Počítala som to. Mala som tak päť sekúnd na to, aby som dobehla. Pri dochádzaní do práce metrom bez šance. Navyše, podniky majú toalety iba pre svojich zákazníkov,“ približuje strasti, ktorými prechádzajú aj iní s takými extrémnymi črevnými ťažkosťami.

Nesúďte, keď neviete!

Často nedobehla, nebolo kam. „Cítila som sa zle ja, aj ľudia, ktorí to registrovali. A málokto s pochopením. Tie pohľady boli často zlé a posmešné. Chápem to, keď iní netušia, že máte zdravotný problém, no veľmi to ublíži. Bol to čoraz väčší stres. A toľko trápnych situácií, tak vás to poznačí,“ vysvetľuje. Monika prestala chodiť medzi ľudí. „Ak som aj išla po ulici, nikomu som nehľadela do očí. Navyše sa mi zrútil vzťah," hovorí. Zvažovala aj psychológa, no rozhodla sa, že nájde spôsob, ako proti chaosu v hlave zabojuje sama. Rodičia si pochopiteľne všimli, že sa ich jediná dcéra trápi. Prišlo k priznaniu, ktoré dlho odkladala.

„Bála som sa, že ich sklamem, keď priznám, že kariéra veľkej novinárky, na ktorú sú takí hrdí, mi šťastie nepriniesla. Povedala som im, že svoj psychický stav nedokážem zmeniť v normálnom chode života, preto sa vydávam na Pacifickú hrebeňovku,“ hovorí Monika o momente, keď jej sen začal naberať reálne kroky.

Pozrite si jej putovanie vo ► ►► FOTOGALÉRII

Odhodlaná

„Funela som na Vysočine do kopca a hovorila som si: Nemáš trénera, nemáš fitko, máš hnačku!“ spomína si na túru kúsok od domova. „Rokmi trónenia na záchode som schudla veľa kíl, stratila živiny, bola som bledá, slabá a bez energie a v zlom psychickom stave. Lekári ma vystríhali a taký náročný trail mi neodporúčali. Ale ja som len všetkým opakovala, že som presvedčená o tom, že mi zmena prostredia pomôže a nikto ma od toho neodradí.“

Už iba vpred



Foto: Archív M.B.

Na Pacifickú hrebeňovku sa ročne vydá okolo niekoľko tisíc ľudí, no dokončí ju približne desatina. Monika bola realistka. Jej cieľ nebol prejsť celú trasu. Veď už samotná cesta je cieľ. Ako hovorí, keď prišla na štart a zbadala turistickú značku, všetko ťaživé z nej opadlo. „Už to bola pre mňa výhra. Mala som okolo seba prírodu a vytratil sa strach z toho, že to nestihnem a že na mňa niekto bude krivo hľadieť.“ Začínala s Rosťom, chalanom, s ktorým sa skontaktovala pred cestou a všetko spolu naplánovali. „Tvrdil mi, že som strašne rozmaznaná, a zároveň vo mne prebudil bojovnosť. Neľutoval ma, keď som sa sťažovala,“ hovorí. Po dvoch mesiacoch sa ich cesty rozišli a Monika ďalšie tri mesiace putovala celkom sama.

„Bolo to však paradoxne to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Až vtedy som našla samu seba,“ dodáva Monika. Ťažko si predstaviť, čo všetko v divokej prírode zažívala. Okrem štvortisícoviek prekonala púšť, liezli po nej tarantuly, opuchla od komárov, znášala omrzliny na tvári, z chodenia jej zliezla koža z prstov, stála zoči-voči medveďom, no čo bolo omnoho nebezpečnejšie, postavila sa pume.

Výbuch emócií

Dala to! Prešla celú trasu. A to si myslela, že má pre svoje chabé zdatnosti, slabé outdoorové vybavenie a málo skúseností minimálnu šancu. Cítila veľkú radosť a plakala od dojatia. V cieli na vrcholkoch hôr si prisahala, že už nikdy nespadne tam, kde predtým.

Viac FOTO ► ►► TU

„To najdôležitejšie je rozhodnúť sa pre zmenu a urobiť pre šťastie všetko. Opustiť komfortnú zónu, prestať sa ľutovať a vrhnúť sa do neistoty,“ hovorí. Vedela, že sa začína tá lepšia časť jej života. Do budúcna si praje hlavne zostať zdravá a šťastná. „Každý deň si pripomínam chvíle a pocity, ktoré sa mi vryli do pamäti a do srdca. Veľa vecí a ťažkostí, ktoré ľudia majú, sú iba v ich hlavách. Potvrdilo sa to aj mne. To, že som nebola šťastná, bola iba moja chyba. A odpustila som si," konštatuje s dávkou úprimnosti.

Trail jej zmenil život

Monika sa vrátila do rodnej Vysočiny, kde si našla prácu v novinách. Nedávno vydala knihu o svojom pacifickom dobrodružstve. Vraj nemôže byť spokojnejšia. Aj vo vzťahoch. Okrem toho, že si našla partnera, s rodičmi má omnoho vrúcnejšiu komunikáciu. „Poučila som sa zo zahľadenosti do seba. Keď som predtým prišla z Prahy na víkend, bola som vystresovaná a podráždená. Zodpovedali tomu aj moje reakcie a správanie voči blízkym. Hovoria, že som pokojnejšia, žijem prítomnosťou a viac počúvam. Robí mi radosť, že sú na mňa pyšní,“ usmieva sa.



Zdroj foto v texte: Archív M.B.

Tak sa stane. A?

Už po pár týždňoch putovania po PCT boli jej „prehánky“ menej časté: Aj o polovicu. „Na rizikové potraviny si dávam pozor, no môžem jesť omnoho viac jedál, ktoré mi predtým nestrávilo. Beriem samú seba viac s humorom. Zmierila som sa s tým, že sa proste niekedy pokakám...no tak sa pokakám. Život sa netočí len okolo mojich čriev. Mať sa rád je pre mňa práca na celý život a stále sa budem učiť. Aj vy sa o to snažte!“ odkazuje odvážna Monika.

Z Mexika do Kanady

Hrebeňovka Pacific Crest Trail meria 4 286 kilometrov. Hikeri začínajú v Mexiku cez celú západnú Ameriku do Kanady. Prechádzajú cez sedem národných parkov, tri štáty a dvadsaťpäť národných lesov. Prevýšenie, ktoré prekonávajú, je podobné šestnásťnásobnému zdolaniu Mount Everestu. Cesta vedie mimo civilizácie, takže ak chcú ísť hikeri do civilizácie, musia zísť niekoľko kilometrov z hôr a do miest stopovať. Hovorí sa, že celý ho dokončí jeden z desiatich.