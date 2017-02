FOTO: Zabúdate piť vodu? Doplňte si tekutiny zo 7 NAJ darov prírody

Aj vám sa stáva, že prídete po práci domov a zistíte, že ste cez deň takmer nič nevypili? Doháňať všetko večer nie je správne. Zabaľte si do roboty prírodné zdroje tekutín a vaše telo bude zdravšie.

Voda tvorí asi 55 % ľudského tela a je nevyhnutná pre život. Preto by ste mali zostať hydratovaní každý deň. Má to význam nielen pre vašu kondíciu, ale aj zdravie. „Aby vaše telo fungovalo, ako má, potrebuje primeranú hydratáciu. Príjem vody ovplyvňuje funkciu mozgu, srdca aj svalov,“ tvrdí americká lekárka Brooke Alpert, MS, RD. Denne by ste mali vypiť aspoň 1,5 litra vody, športovci aj dvojnásobok. Okrem pitia vody však existujú aj ďalšie spôsoby, ako zostať hydratovaný.

Čítajte aj: FOTO: Prekvapte návštevu! Ohromný nápad na nápoj plný zdravia

Vodnaté ovocie

Doprajte si dyňu alebo žltý melón, obsahuje aj 90 % vody. Stavte tiež na citrusy, v grapefruite je až 91 % vody. Bohatým zdrojom tekutín sú aj jahody, najlepšie však bude, keď si ich doprajete počas sezóny, teda v lete.