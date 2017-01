FOTO: Zdravie im nekúpia. Tieto hviezdy vychovávajú deti s hendikepom

Veríte, že vám sa to jednoducho nestane. Že vaše dieťa sa narodí zdravé a vy budete mať život ako v klasickej rodine. Keď sa vaše očakávania nenaplnia, prejdete ťažkou skúškou.

Občas je to šok, potom príde aj smútok. A hnev. Niektorí chcú v istej fáze od všetkého utiecť. „Keď sa vám narodí znevýhodnené dieťa, prežívate krízu. Stáva sa aj to, že rodiny zostanú na všetko samy,“ potvrdzuje riaditeľka CVI v Banskej Bystrici Mgr. Eva Mrenicová.

Nie všetci blízki sa navzájom podržia, pracovníci centier sú však v takých chvíľach rodine oporou. Podľa Evy Mrenicovej niektoré rodiny naozaj situáciu nezvládnu. Našťastie, takýchto prípadov nepozná veľa.

Aj slávnym sa to stalo. Ich osudy si pozrite vo FOTOGALÉRII!

Patrícia Garajová- Jariabková, moderátorka, dobrovoľníčka, členka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

„Niektorí považujú hendikepovaných za bežných ľudí a teší ich, že patria do tohto sveta. Iní bývajú prekvapení a ľutujú nás. Niektorí by ich aj dnes zlikvidovali, pretože si myslia, že postihnutí nepatria do tejto spoločnosti. Súvisí to aj s históriou a druhou svetovou vojnou. V Rumunsku sa zvyčajne zbavovali detí s Downovým syndrómom hneď po pôrode. Keďže sme dnes kultivovanejší, múdrejší a možno aj láskavejší, správame sa tolerantnejšie aj k zdravotne znevýhodneným. Sú na tomto svete presne na to, aby nás poľudšťovali.“

VIDEO: Kulturista s Downovým syndrómom. Collin inšpiruje celý svet!