František Kovár síce pije šťavu z cvikly, no vytápa si aj masť. Nič netreba preháňať, hovorí

Ladislav Chudík mu odporúčal neženiť sa, no František Kovár (73) už desaťročia žije s lekárkou Danielou. Lekár je aj jeho syn. Prečo je herec na neho pyšný?

Priženili ste sa do lekárskej rodiny, vaša manželka je lekárka, jej otecko bol lekár. Neboli jej rodičia trochu vyvedení z miery, keď si priviedla herca?

Boli, hlavne Dankin ocko. Dnes to chápem. Keď máte dcéru, ktorá je veľmi pekná, veľmi šikovná a múdra, a vy ste už zrelý na to, aby ste si k takejto dcére dokázali predstaviť partnera podľa svojich prianí, a zrazu príde chlapec, kde sa, vzal tu sa vzal, a ešte k tomu herec... Viem, že to bol pre neho šok. Okrem toho, Dankina mama poznala niekoľkých hercov, Pántika, Valacha. Takže vedela, čo to je mať za muža herca, žiť v hereckej rodine.

S hercom predsa musí byť fajn, či nie?

Môj pedagóg Lacko Chudík, keď sme s ním mali prvú hodinu, nám povedal: „Chlapci, bude to znieť zavádzajúco, ale nežeňte sa.“ Lebo vedel, čo to znamená pre rodinu, ak ste herec. Táto profesia je istým spôsobom rehoľa, ktorá sa prenáša aj do rodiny. Opakujem to často, manželky hercov, a dnes dodávam, že aj manželky lekárov, by si zaslúžili od manžela trochu viac ofukovania ako v bežnej rodine. Musia sa veľmi prispôsobovať. Keď som bol mladší, mával som na Novej scéne aj 25 predstavení mesačne, v nedeľu poobede sme hrali rozprávku. Moje deti museli v lete čakať, kým sa z nej vrátim, a až potom sme sa išli kúpať. A teraz, keď sú už deti dospelé, ja idem do divadla a žena je po večeroch sama.



Na synov nemal toľko času, koľko by chcel. Vynahrádza si to na 3 vnučkách a vnukovi Davidkovi. Foto: Michal Šebeňa

Iste máte kvality, pre ktoré to toľké roky vydržala.

Povedal by som, že ona má väčšie kvality v tom, že to tolerovala. A ja som jej za to nesmierne vďačný. Ale teraz, keď máme vnúčence, ktoré potrebujú starorodičovský „servis“, už sa zapájam aj ja. Pomáham aj doma, ale netreba sa o tom veľmi rozširovať, lebo my muži musíme držať spolu. Ženy to môžu zneužiť, hovoria – vidíš, a tento robí toto a tamten ono, a ty čo robíš? Ale muži robia mnoho iných vecí a dôležité je, keď sa so ženou spolu dopĺňajú.

Vaša manželka aj syn sú lekári. Je výhoda mať v rodine doktorov?

Áno, hlavne preto, že ak niekto z nás ochorie, väčšinou to zvládneme doma. A aj keď ide o niečo vážnejšie, tak z toho nie je panika a vieme, ako postupovať. Okrem toho sa mi nespočetnekrát stalo, že keď ideme s manželkou po ulici, oslovujú ju ľudia: „Pani doktorka, takú lekárku, aká ste boli vy, už mať nebudem.“ Bola nesmierne obetavá. Napríklad ak mala starého chorého pacienta, ktorý potreboval recept, dala mi ho: „Ferko, prosím ťa, cestou do divadla mu ho hoď do schránky.“ A ja som ho zobral. Sám som mal starších rodičov, vedel som, čo to pre takých ľudí znamená. Takže okoloidúci nás na ulici neraz pristavujú vďaka manželke: „Áno, my vás poznáme, vy ste herec. Ale tá vaša pani, tá bola skvelá.“ A nielen bola, stále je.

Zuzana Tlučková: Naliali mi do nosa čili! Čo sa zmenilo v živote herečky?

Ešte ordinuje?

Pracuje u syna, ktorý je tiež lekár a má veľkú spádovú oblasť. Chodí mu dva-trikrát do týždňa pomáhať. A syn je rovnako zodpovedný, mama mu to vštepila. V potravinách ma minule zastavila jedna pani a hovorí: „Pán Kovár, vážim si vás ako herca. No určite vám ako otcovi dobre padne, že váš syn mi zachránil život.“ A to je úžasný pocit. Ale na mňa je prísny, mám u neho zdravotnú kartu a tak občas nakáže: „Blíži sa preventívna prehliadka, musíš prísť vtedy a vtedy.“



Spomedzi staršej generácie hercov patrí k tým najobsadzovanejším. Foto: TV Markíza

Za svojej kariéry ste viackrát hrali lekára. Pomohlo vám k stvárneniu roly, že ich máte priamo doma?

V niečom áno, občas som sa doma aj popýtal. V seriáli Ordinácia som bol gynekológ, rovnako ako môj svokor. Ale tie roly mali aj iný efekt. Čím viac som sa dozvedal o tom, aké riziká vznikajú pri pôrodoch, tým viac obáv som mal, keď mali prísť na svet moje vnúčence. A až vtedy som pochopil, prečo bola Dankina mama nervózna, keď išla ona rodiť. Ja som vtedy vravel: „Veď to je pohodička, porodí a hotovo.“ No keď sa rodila naša najmladšia vnučka Zuzka, nevedel som to predýchať. Od rána som chodil hore-dolu, bol som taký nervózny...

Bývate nervózny aj pred divadelnými predstaveniami? Máte trému?

Pri predstaveniach, ktoré hráme dlho, už nie, tam sa skôr teším. Ale pri premiére, to veru áno, tréma funguje stále. Divadlo je kolektívna práca a nechceme nič pokaziť. Okrem toho, svojej úlohe postupne lepšie rozumieme. Preto my herci hovorievame: „Prosím ťa, príď až na desiatu reprízu.“

Petra Vlhová: Liekom sa vyhýbam. Azda jej v liečbe pomáhala najviac láska?

Učenie nových textov je stále rovnako náročné alebo sa v tom dá natrénovať?

Ajaj, je to ťažšie a ťažšie. Napríklad v najnovšej hre Dnes večer nehráme, kde sa preskakuje z témy na tému, učiť sa texty boli naozaj galeje. Keď robíme seriály, potrebujem text aspoň týždeň dopredu a štyri dni pred nakrúcaním sa ich začnem učiť. No niekedy sa vyrába za jeden deň veľa obrazov, aj dvanásť či štrnásť. Nakrúca sa jeden za druhým, takže so žiadnym nemôžeme meškať, lebo sa omešká aj všetko ďalšie. To som sa veru v noci budil. O štvrtej ráno mi v polospánku bežali texty v hlave, opakoval som si ich. Ak som narazil na niečo, čo som nevedel, nemohol som už zaspať. Vstal som a išiel som si to pozrieť.

Do bufetu už nechodí. Lenka Vavrinčíková prehovorila, prečo zmenila stravovanie

Vraj pijete cviklovú šťavu a raňajkujete ovsené vločky. Chlieb s oškvarkami už u vás nenájdeme?

Ale my doma vytápame! Najlepšia je mangalicová masť, tam nie je veľa vody. Pred časom som bol krstiť knihu nášmu známemu expertovi na výživu a potom som mu povedal: „Pán doktor, ale trošku sa voči vám cítim nefér. Viete, asi pred dvomi hodinami som sa najedol oškvarkov.“ Vzali sme to s humorom. Myslím, že nič netreba preháňať. A keď je niečo dobré, tak prečo si to nedať.



Som naivný optimista, ale občas je aj zo mňa reálny pesimista, respektíve človek, ktorý koná. Inak sa niektoré veci nenapravia.

Máte už dlhšie vymenené oba bedrové kĺby. Robili vám problémy?

Som civilizačný produkt. Celé hodiny som stával v dabingu pri mikrofóne, keď som odchádzal, nemal som nohy, ale chodúle, celé stuhnuté. Autom som sa odviezol do divadla na skúšku a ďalšie štyri hodiny som stál... Hoci v mladosti som veľmi veľa športoval. No opäť, hrával som basketbal, futbal na asfalte alebo v telocvični, čiže na tvrdom podklade, možno aj to sa pod to podpísalo. A od istého veku som pohyb zanedbal. Že je dnes taký enormný nárast problémov s bedrovými kĺbmi, je dôsledok nášho životného štýlu. Máme štyri kolesá a nepoužívame nohy. Už len to je choré, že pred obchodom sa snažíme zaparkovať úplne pred dverami, radšej sedemkrát obídeme parkovisko, akoby sme prešli peši dvadsať metrov.

Viac FOTO nájdete vo FOTOGALÉRII

Počas nakrúcania alebo v divadle sa vám nikdy nestala nejaká nehoda?

Našťastie nie. Ja som mal skôr opačné situácie. Napríklad keď sme nakrúcali na koňoch. Vždy som prosil toho môjho, aby bol zmierlivý, lebo som nebol nejaký jazdec. A stalo sa, že sme opakovali štyri či päť ostrých, všetci okolo mňa prebehli a môj kôň stál. Režisér už zúfalý kričal: „Veď sa pohni!“ Potom prišiel majiteľ koňa a vraví: „Nehnevajte sa na pána Kovára, ten kôň spí.“

Máte stále obdivovateľky, ktoré vám strkajú kvety za stierače?

Teraz mám fanúšičky hlavne v mojom veku. Keď chodím nakupovať, občas ma pristaví nejaká pani a poprosí, či sa môže so mnou odfotiť. Ale teší ma, že aj mladí ľudia sa ku mne hlásia. Idem po ulici a oni ma milo pozdravia. To pohladí dušu.

Podozrievate partnera z nevery? Tieto nenápadné znaky ho prezradia

Hubárčia

Herec žije s manželkou Danielou už 46 rokov. Majú spolu dvoch synov a štyri vnúčatá, dve Zuzky, Davidka a Hanku, s ktorými František Kovár rád pomáha. S manželkou tiež s obľubou hubárčia a zbierajú bylinky, ktoré pani Danka dodnes odporúča svojim pacientom.

Jozef Sabovčík: Operácia chrbtice mi nedovolila pricestovať do Bratislavy