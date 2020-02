Z požičaných vecí môžete chytiť nechutnú infekciu. Aj z náušníc či zubnej pasty!

13.02.2020

Pravdepodobne by ste nikomu nepožičali svoju zubnú kefku a možno ani hrebeň. No je veľa vecí, ktoré by ste rozhodne nemali zdieľať s nikým iným, ak nechcete chytiť neželanú chorobu.

Šminky patria medzi často požičiavané veci, ktoré veľmi ľahko prenesú mikróby z jednej osoby na druhú.Autor: Shutterstock

Skôr, ako si niečo požičiate od priateľky či kamaráta, dobre si prezrite nasledujúci zoznam. Je až neuveriteľné, aké bežne požičiavané veci by ste si mali naozaj chrániť a nezdieľať ich s nikým iným. Teda, ak nemáte v pláne chytiť nejakú pliagu. Krémy aj mejkapy Špirála je ten najskvelejší prenášač infekcií očí. A krém na tvár či mejkap sú len o málo lepšie. Vždy, keď vložíte prst do dózy krému alebo sa penovou poduškou dotknete tváre a následne mejkapu, kontaminujete ich množstvom baktérií. Naozaj si potrebujete k tým vašim „bacilom“ pridávať ešte cudzie? Možno bude dôsledok len jedna vyrážka. A možno tvár posiata infekčnými moluskami. Ešte máte chuť na kamoškinu lícenku?

