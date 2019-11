Herec Přemek Boublík: Rád sa popálim, aby som v živote prišiel na niektoré veci

Herec Přemysl Boublík (37) nemá rád stres, no rád skúša nástrahy života. Výchovu syna Olivera berie veľmi zodpovedne.

Čo hovorí váš syn prváčik na školu?

Povedal nám: „Viete, čo ma baví na škole najviac? Učenie!“ Karinka sa snažila nájsť v rámci našich možností čo najlepšiu školu. Vybrali sme cirkevnú. Aby sa náš syn neustále stretával s tým, že je tu nejaká vyššia moc, ktorá má na náš život významný vplyv.

Vraj ste si pri výchove vzali na pomoc odbornú literatúru.

Na rodičovstvo vás nikto nepripraví. Hral som v jednom seriáli „aspergera“ a mal som možnosť navštíviť autistické centrá. V mnohých smeroch mi tam otvorili oči v súvislosti s výchovou – že každé dieťa potrebuje hranice. Musí ich mať vytýčené, poznať ich a vedieť o nich. Vtedy cíti väčšiu istotu. Poradili mi tam v mnohých veciach, o ktorých sme ako prvorodičia s Karinkou netušili. Spočiatku sme uplatňovali absolútne liberálnu výchovu bez pravidiel, čo bol pre Oliverka dosť chaos. Odporúčam skvelú knižku Malý tyran, kde detská psychologička hovorí, že mäkká výchova je „cesta do pekla“. Deti potom považujú rodičov za slabochov a často končia veľmi zle.

Vás vychovávali mäkko či tvrdo?

Prázdniny som trávieval u otca v Čechách, kde som nemal prakticky žiadny režim, a školský rok v Košiciach, kde pri troch deťoch a dvoch psoch režim musel byť. Ale mal som skvelé detstvo. Narodil som sa v 82. roku a v tých časoch sa rodičia o nás tak nebáli, mohli sme behať po vonku do večera. Napríklad keď som sa postavil na klinec, ktorý mi prešiel cez topánku až do nohy, mama to vydezinfikovala a bolo. Neriešili sme pohotovosť, očkovanie proti tetanu. Nebol taký strach, ako je dnes. Vystrájal som hrozné veci a viackrát som riskoval život. No deti majú nad sebou akoby ochranné krídla.



Herci boli roky kolegami, než sa ich vzťah zmenil na lásku. Foto: archív P.B.

Tie asi nad vami boli, aj keď ste pojedli lieky pre nešťastnú lásku.

To viete, úprimná adolescentná duša, ktorá sa zamiluje a naivne verí, že je to na celý život, a potom príde zrada... Nie som prvý ani posledný, ale človek je potom už opatrnejší. Asi naozaj zasiahla ochranná ruka a nič sa mi, našťastie, nestalo.

Potom ste mali obdobie vyznávania Hare Krišnu. Išlo o mladícky vzdor?

Nie, o hľadanie zmyslu života. Bolo to po maturite na konzervatóriu, keď som jednu maturitnú skúšku nespravil, lebo som bral život na ľahkú váhu. V tom čase som už dlhšie uvažoval, kto som, kam v živote smerujem, čo so mnou bude. Hľadal som zmysel svojho žitia, čítal rôznu filozofickú literatúru. Dostal som sa ku knihám, ktoré vydávalo hnutie Hare Krišna, a oslovilo ma to. Začal som navštevovať ich chrám, dodržiaval ich regule, očisťoval som telo aj myseľ, trénoval som sa v koncentrácii a denne som bol pohrúžený v modlitbách. Asi aj vďaka tomu som zažil mystický zážitok, ktorý ma utvrdil, že Boh je. Prežíval som v tom období neuveriteľnú eufóriu, bolo mi veľmi dobre, lebo som prišiel k poznaniu, že všetko má svoj zmysel a je tu niečo, čo nás presahuje, že sme súčasťou niečoho veľkolepého. Pocítil som niečo ako stav bez ega, čo bolo nesmierne oslobodzujúce.

Prečo ste teda z hnutia odišli?

Pretože som sa ocitol v sekte. A sekta s týmto povznášajúcim zážitkom nemá nič spoločné. Okrem toho, mystické zážitky nie sú cieľom, človek sa nemôže odizolovať od života.



Herec hovorí rovnako dobre slovensky aj česky, preto ho rady obsadzujú do seriálov nielen slovenské, ale aj české televízie. Foto: TV Markíza

A už viete, kto ste? Čech na Slovensku? Košičan v Bratislave? Bratislavčan?

Cítim sa ako človek. Stotožnený s tým, kdekoľvek som. Mama je na východnom Slovensku v Slavošovciach, otec v Čechách za Prahou. Základom je vedieť sa prispôsobiť, prijať podmienky, aké sú a nestresovať sa. Aj Bratislavu prijímam takú, aká je.

V posledných rokoch ste sa stali nadšeným športovcom, pestujete svaly?

Začal som kvôli úlohe v českom seriáli, trénerom mi bol Martin Šmahel, a ten spôsobil, že cvičím vo fitku pravidelne s chuťou už tri roky. Robím to hlavne pre zdravie, aby som si vyčistil hlavu. Samozrejme, fyzická kondícia je pri mojej práci len na prospech veci. No nemali by sme sa pri cvičení prepínať. „S nikým sa neporovnávať, nesúťažiť, nesúperiť, ani sami so sebou,“ týmito slovami viedol lekcie jogy môj kamarát. Ak prekračujeme limity, skracujeme si podľa mňa život.

Ste aj jogín?

Joga je mojou prirodzenou súčasťou. Každú rozcvičku začínam jogínskymi cvikmi.

Momentálne hráte v seriáli Sestričky ošetrovateľa. Ste altruista?

Karinka rada používa formulku – nie je dobré mať Raskenove čižmy. Ide o príbeh ruského vojaka či kozáka, ktorý putoval Sibírou a stretol nejakého bosého uzimeného chudáka. Bol dobre oblečený, tak mu chcel pomôcť a dal mu aspoň čižmy. A potom mu odmrzli nohy a museli mu ich amputovať. Čiže – pomáhať áno, ale len do tej miery, aby sme si sami neublížili.



V Ordináciiv ružovej záhrade si zahral syna Zdeny Studenkovej. Foto: TV Markíza

Mnohým hercom sa stal nejaký úraz priamo na javisku. Ako je to s vami?

Poznáte príbeh Clemensa Kubyho? Má po úraze tomu chodí, behá. Keď bol po úraze zafixovaný v špeciálnej klietke, aby sa nemohol hýbať, meditoval a komunikoval celé mesiace len sám so sebou. A dokázal sa uzdraviť, hoci podľa röntgenu by mal byť ochrnutý. Ako to on sám vysvetľuje, okrem fyzického máme aj energetické telo, ktorým to fyzické vieme podržať. Takže aj herec je schopný hrať i so zlomenou rukou a keď padne opona, nevie rukou pohnúť. Mne sa stalo len to, že som v rámci predstavenia skočil na schody a vytkol som si členok. Dohral som, už bolo krátko do konca. Ale po predstavení som mal sloniu nohu, musel som ísť na pohotovosť.

Je pravda, že Karin vás už neraz zachránila svojím „nosom na ľudí“?

Áno, má veľmi dobrú intuíciu na ľudí. Ale niekedy má až príliš veľké obavy a bráni životu. Lebo ja si myslím, že človek má prežiť niektoré veci, aby si uvedomil – aha, deje sa mi to preto, lebo...

Popáliť sa na vlastnej koži?

Áno. Niečo ako keď dieťa opakovane varujeme – nechytaj rúru, popáliš sa! Ale kým ju samo raz nechytí, tak nevie, čo je to spáliť sa. Ja som sa rád popálil, aby som prišiel na niektoré veci. Vidím život ako rieku. Môžem byť na jeho brehu a len život pozorovať, ako plynie. Som síce v bezpečí, nič sa mi nestane, no neprežijem žiadnu skúsenosť. Alebo do rieky života vstúpim, pocítim jej vlastnosti, silu, prúd, že je to živel, ktorý sa nedá len tak skrotiť. Okúsim, že sa ním dá unášať, ale ísť aj proti prúdu. Mňa baví do rieky života vstupovať, ale aj vyliezať na breh. A najlepšie je skombinovať to. Naučiť sa v nej nepohnuto stáť a pozorovať život, a cítiť sa, akoby som bol na brehu. Aj to sa dá. Toto praktizujem.

Trochu komplikované...

Pozorovať svoj život, akoby ste pozerali film. Veď niekedy to tak aj vyzerá, lebo veľa vecí nemôžeme ovplyvniť.