Mikroplasty sú súčasťou nášho jedálnička, denne ich zjeme stovky! Vieme, čomu sa vyhnúť

Jeme ich, pijeme, ale aj dýchame. Pričom najväčším problémom je voda, dokonca i tá z vodovodného kohútika. Kde sa stala chyba?

Zahryzli by ste si s chuťou do plastového príbora a zapili by ste ho vodou s plastovou taškou? Hoci táto predstava znie šokujúco, nie je ďaleko od pravdy. Okolo toho, koľko plastových častíc bežne skonzumujeme, vyvolali rozruch austrálski vedci. Tí svojimi výpočtami predbehli všetky doterajšie odhady.

„Nemáme šancu uniknúť, mikroplasty sú súčasťou nášho jedálneho lístka. Ak nechceme plasty v našich telách, musíme vyriešiť problém miliónov ton plastov, ktoré každý rok skončia v prírode,“ varoval Marco Lambertini, riaditeľ Svetového fondu na ochranu prírody, pre ktorý štúdia vznikla.

Kde je voda bez mikroplastov? Musíte cestovať až na Moravu

Hrebeň aj kefka

Vedci z univerzity v austrálskom Newcastle vypočítali, že bežný človek za týždeň vypije a zje dvetisíc čiastočiek umelej hmoty menších ako jeden milimeter. To je približne päť gramov, teda akoby ste „zjedli“ jednu kreditnú kartu týždenne. Za rok tak naším telom obrazne prejde 52 platobných kariet! Experti vo výpočtoch pokračovali.

Mesačný príjem mikročastíc, čiže dvadsaťjeden gramov, prirovnali ku konzumácii plastového hrebeňa a za celý rok vyšlo 250 gramov na zubnú kefku. Prekvapivé sú nielen prirovnania, ktoré nám umožňujú predstaviť si, koľko plastov skonzumujeme, ale zarážajúci je aj ich zdroj. Až 90 percent plastových mikročastíc pochádza z vody, časť však prijmeme tiež z piva, zo soli alebo z morských mäkkýšov.

Vedci objavili podozrivé častice v čaji! Ak si ho zalievate práve takto

Odkiaľ prišli

Hlavným zdrojom mikroplastov v ľudskom tele je teda voda – balená, ale aj tá z kohútika. Prirodzene sa natíska otázka, odkiaľ sa do nej tieto malé úlomky dostali. „Mikročastice vznikajú až po zahodení plastových obalov a vplyvom rôznych poveternostných podmienok sa rozkladajú na miniatúrne časti. Samotné obalové materiály, ktoré sa hneď po výrobe používajú na balenie potravín, neobsahujú mikročastice,“ vysvetľuje inžinierka Milada Syčová, vedúca Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.

Odborníčka hovorí, že podľa doterajších výskumov nič nenasvedčuje tomu, že by sa mikročastice plastov dostávali do tekutín a potravín práve z obalov. „Tie sa nimi môžu kontaminovať až degradáciou plastov, ktoré nie sú správne skládkované a sú pohodené v životnom prostredí. Teda plast nie je zodpovedný za znečistenie potravín a vody mikročasticami, ale ide o náš prístup k ochrane prírody,“ dodáva odborníčka.

Toto ste o plastoch nevedeli. Veľký prehľad, na ktoré si dať pozor!

Dunaj priplaví

Za pravdu jej dávajú aj zistenia, že plast sa dostáva do životného prostredia najmä nezodpovednou ľudskou činnosťou. Napríklad každý rok vo voľnej prírode pribudne asi 100 miliónov ton plastového odpadu a z toho až deväť miliónov ton skončí v oceánoch. Zdá sa vám, že je to príliš ďaleko? Práve naopak, problém sa týka aj Slovenska. Mikročastice plastu vedci namerali vo viacerých slovenských riekach, najhoršie na tom bol Dunaj.

Ten preteká cez viaceré európske krajiny a podľa odhadov tak ročne priplaví do Čierneho mora jeden a pol tony plastov, pričom ide o rôzne obalové materiály. Tie sa potom v rieke odierajú o kamene, rozpadajú a vznikajú z nich mikroplasty, ktoré sa potom dostávajú do vody, pôdy, ale aj tiel živočíchov a sú problémom tiež pre človeka. „Ďalším významným zdrojom mikročastíc môžu byť čističky odpadových vôd. Ich zvýšená koncentrácia v mestách súvisí s vysokou hustotou obyvateľstva,“ napísal maďarský portál Laboratorium.hu po tom, čo výskumníci spoločnosti Wessling namerali v blízkosti Budapešti päťdesiat častíc mikroplastov na kubický meter vody.

Neprejdú bunkou

Čističky nedokážu taký materiál zachytiť, veľký vplyv na kvalitu rieky má preto plastový odpad a znečisťovanie vodných tokov priemyslom i domácnosťami. Ide o celosvetový problém, no vedci zaznamenali veľké regionálne rozdiely. Napríklad vo vode, ktorú konzumuje priemerný obyvateľ USA, je dvojnásobné množstvo plastov než vo vode, ktorú má k dispozícii Európan. Mikroplasty sú takmer všade, a teda aj v potravinovom reťazci.

Napriek tomu zatiaľ neexistujú výskumy zaoberajúce sa ich dlhodobým vplyvom na ľudské zdravie. „V princípe veľkosť mikročastíc plastu zabezpečuje, že nedokážu preniknúť do buniek, a tak by ich človek po skonzumovaní mal vylúčiť z tela von. Polyméry, z ktorých sú tieto plasty vyrobené, samy osebe toxické nie sú, pretože ich tráviaci trakt nerozkladá,“ upozorňuje profesor Pavel Alexy, expert na makromolekulové látky zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ohrievate v plastovom riade? Toto miesto odhalí, či riskujete zdravie

Pridané látky

Rozhoduje veľkosť vlákien. Kým mikročastice, ktoré majú priemer menší ako pol centimetra, bunky neohrozia, iné to môže byť pri nanočasticiach. „Ak by sa nanoplasty dostali do nášho organizmu, mohli by preniknúť do bunky a ovplyvniť jej DNA. Bunka však nežije večne, odumrie a telo si s ňou poradí. Avšak inertná nanočastica by mohla v tele zostať,“ vysvetlil profesor Alexy.

Keďže štúdia austrálskych vedcov hovorí o mikročasticiach, nemali by nás priamo ohroziť. Ale to len za predpokladu, že neobsahujú prídavné látky, ktoré by sa mohli v tele postupne uvoľňovať – farbivá, ťažké kovy alebo zmäkčovadlá. „V minulosti sa napríklad pridávali do niektorých plastov ftaláty, ktoré sú už v súčasnosti zakázané. Mikročastice tiež dokážu na seba viazať toxíny z prostredia a dopraviť ich do organizmu,“ doplnil Pavel Alexy.

Zjeme ročne desaťtisíce mikroplastov? Problém nie je len balená voda

Máme nádej

Prvým krokom k riešeniu problému je znížiť množstvo plastového odpadu v prírode. Dobrou správou je, že už čoskoro budú zakázané jednorazové plasty, ako sú plastové príbory, tyčinky do uší či slamky, ale bude splnený aj záväzok Slovenska voči EÚ zálohovať PET fľaše. Vyvíjajú sa však aj celkom nové materiály, ktoré by plast nahradili. Ide o takzvané bioplasty, ktoré sú z obnoviteľných zdrojov a biologicky rozložiteľné. Na jednom takom projekte sa úspešne podieľa tím výskumníkov zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý vyrába materiál z biomasy.

„Na jeho výrobu sme použili kyselinu polymliečnu – vyrába sa zo škrobu, a polyester produkovaný baktériami. Pripravujeme z nich také výrobky, aby mali vlastnosti ako bežné syntetické plasty,“ opísal Pavel Alexy projekt, ktorého základnou myšlienkou je – čo sme prírode zobrali, to do nej vrátime vo forme kompostu. Takto vyrobené fólie, príbory, taniere aj poháre sa dokážu stopercentne rozložiť a majú šancu čiastočne vytlačiť klasické plasty z fosílnych palív, ktoré zaťažujú nielen prírodu, ale aj človeka.

9 nezdravých prehreškov, ktorým sa pri varení radšej vyhnite

Čo sú mikročastice

Mikroplasty sú úlomky plastov s veľkosťou sto nanometrov až päť milimetrov, ktoré sa vyskytujú vo vode, v pôde aj vo vzduchu. Podľa vedeckých hypotéz môžu byť škodlivé v tom, že by mohli zvyšovať vstrebateľnosť niektorých chemikálií do tela. Vedci tiež skúmajú mechanické pôsobenie týchto častíc, teda ak sa z organizmu nevylúčia, ale ostanú napríklad zapichnuté v tkanive. Veľkým problémom môžu byť vdychované mikroplasty zo vzduchu. Ich vplyv na ľudské zdravie doteraz nebol preukázaný, ale predpokladá sa, že môžu spôsobiť ľahké zápaly dýchacej sústavy.

Môže vás zaujímať: