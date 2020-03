Infarkt či mozgová porážka si nevyberajú. Ktoré známe tváre dostihli?

Infarkt, srdcová či mozgová porážka môžu postihnúť kedykoľvek kohokoľvek. Nevyhýbajú sa ani známym tváram. Ktoré celebrity sa s chorobou popasovali a kto jej podľahol?

Koho by napadlo, že príťažlivý Luke Perry (vľavo) odíde tak skoro.Autor: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Vraví sa, že všetci sme si rovní, ale niektorí sú si rovnejší. Pre bohatých a slávnych ľudí asi naozaj platí druhá časť vety, no pokiaľ ide o zdravie a rovnako tak o choroby, tam nepomôže ani pekná či známa tvár. A tak sa so srdcovými infarktami či mozgovými porážkami pasujú, vyhrávajú aj prehrávajú rovnako verejne neznámi aj známi ľudia, svetové celebrity nevynímajúc. Napríklad títo:

Alain Delon (84)

Vlani v lete utrpel mozgovú porážku jeden z najznámejších francúzskych hercov. Podľa augustového vyjadrenia jeho syna Anthonyho Delona išlo o „mierne krvácanie do mozgu“ a stav herca sa výrazne zlepšuje. Operovaný bol v Paríži, no keď sa stabilizoval, dcéra Anouchka ho previezla na prestížnu kliniku do Švajčiarska na zotavenie. Na sociálnej pár týždňov po porážke uverejnil fotografiu, kde s úsmevom ďakuje fanúšikom za množstvo povzbudivých prianí.