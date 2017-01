Inšpiratívna výzva novinárke zmenila život k lepšiemu. Dokázali by ste to?

Michelle za rok ušetrila závratnú sumu, popritom sa naučila, ako žiť viac naplno, byť šťastnejšia aj bez míňania peňazí a ako spoločné dobrodružstvá utužujú vzťahy.

Michelle McGagh pracovala desať rokov ako finančná novinárka v Londýne a jej rodina si myslela, že s peniazmi dokáže nakladať úplne brilantne. Ako sama priznala, nebola to tak celkom pravda. Svoje výdavky si začala zapisovať, výsledkom čoho bolo zhrozenie nad zbytočne vyhodenými tisíckami libier.„Bola som zdesená, koľko libier z výplaty išlo za celý rok na zbytočné kávy, drinky, oblečenie či jedlo v reštauráciách," priznala Michelle a dodala, že hoci si robila plán výdavkov, šetrenie vždy stroskotalo na prvom nočnom výjazde s priateľmi.

Padlo odhodlané rozhodnutie

Všetkým svojim blízkym a známym oznámila osobnú výzvu - nemíňať peniaze počas celého jedného roka. Svoj záväzok odštartovala presne na Black friday (Čierny piatok z USA) v novembri roku 2015, ktorý každoročne spúšťa predvianočný nákupný ošiaľ. Inšpirovali ju k tomu americké spotrebiteľské stránky.

Iba nutné výdaje

Vyhradila si iba povinné každomesačné výdavky, ktorým sa samozrejme vyhnúť nemohla, ako platenie účtov, hypotéka, životné poistenie, účet za telefón a základné hygienické potreby. Absolútny zákaz v jej budgete dostalo kino, nočné párty v podnikoch, kupované hotové jedlo, sladkosti a káva so sebou, dovolenky, permanentky či jednorázové vstupy na hodiny cvičenia.

Skromnosť, nie chudoba!

Jej manžel Frank mal obavy, že výzva je príliš extrémna, no naplno ju podporoval. No nejedenkrát sa stretla i s nepochopením a poznámkami, ako len môže existovať v chudobe. Nosila iba oblečenie, ktoré už v šatníku mala. „Nežila som v chudobe. Chudoba nie je voľba, skromnosť áno. Mala som na výber, no mojou voľbou bolo "nenakupovať", vysvetlila Michelle v článku

pre britský Telegraph. Všade jazdila na bicykli, nakoľko si stanovila neminúť na doprave ani cent. Aj spoločnú dovolenku strávili kempovaním na anglických plážach a v odľahlých lesoch „Toto dobrodružstvo nás s Frankom zblížilo a ukázalo nám, že nemusíme míňať peniaze na to, aby sme boli šťastní."



Jar, jej spása

Zimné mesiace neboli jednoduché a jej sociálny život utrpel. Priatelia sa stretávali iba v podnikoch, chladný vietor ju na ceste do práce bičoval do tváre a nakoľko jej kúpeľňa postrádala hydratačný krém, naučila sa svoju vysušenú pleť zachraňovať maskou z ovsených vločiek zmiešaných s vodou. Pomohlo! S príchodom jari však bolo opäť všetko zvládnuteľné a konečne si vyšla na prechádzky s blízkymi. Jej šaty boli síce zničené z bicyklovania, a jej vlasy nutne potrebovali kadernícke nožnice, no ak sa jej niečo roztrhlo, neskončilo to v koši a nemala potrebu utrácať peniaze za nové oblečenie. Jednoducho vzala ihlu, niť a problém bol vyriešený. S rodinou mala dohodu, že na Vianoce či sviatky darčeky nenakupuje ani neprijíma.

Nové radosti života

„Nesnažila som sa žiť môj starý život zadarmo. Namiesto toho som objavovala úplne iné možnosti ako si užívať voľný čas. Išla som si zaplávať do prírody, učarovali mi prechádzky, jazda lesom a vysedávanie na slnku v parku s piknikom, ktorý som si pripravila doma. A poviem vám, urobilo mi to väčšiu radosť, ako drahá večera v reštaurácii."

Nadšenie z výsledkov

Za rok jej úspory dosiahli 23-tisíc libier (vyše 25-tisíc eur). Keď to Michelle zistila, s nadšením si dala prefinancovať úver a teší sa z toho, že sú bližšie k splateniu dlhu. Po 365 dňoch, presne o polnoci na Black Friday 2016 kúpila priateľom a rodine rundu v podniku a letenku k starému otcovi.



A samozrejme, nemohla sa dočkať, ako si kúpi nové oblečenie a vymení staré opotrebované veci. Urobila to však rozumne a nevybočila zo spísaných stanovených položiek, ktoré boli nutnosťou. Nič navyše. Tak čo poviete? Inšpirovala vás Michelle natoľko, aby ste sa aspoň pokúsili prehodnotiť svoje úspory, výdavky a možnosti, ako sa dá žiť naplno a pritom lacnejšie? Rozhodne to stojí za zamyslenie :)

