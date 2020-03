Internet a seniori: Na čo si dávať pozor? TOP 8 rád ako sa vyhnúť dezinfmáciám

Paradoxom doby je, že internet okrem nenahraditeľných možností prináša do života seniorov nedôveru tým, že vytvára priestor pre dezinformácie a podvody, hovorí spisovateľka Etela Farkašová.

Mnohí sa narodili ešte počas 2. svetovej vojny, ďalší o niečo neskôr. V bývalom režime, kde platila jediná pravda, o ktorej sa nediskutovalo, ste však žili aj vy. Mladí aj starí pocítili trpkú príchuť neslobody. Dnes je už všetko inak a sloboda sa z reálneho sveta presunula tiež do internetového - často však bez hraníc a pravidiel. V spleti pravdivých a falošných informácií sa ťažšie orientujú najmä tí, ktorí na rozdiel od súčasnej mladšej generácie neprežili celý život pred počítačom. No aj seniori chcú slobodne myslieť, písať i získavať informácie z rôznych zdrojov, často sú však chytení do dezinformačnej pasce.

FOTO: Chráňte svoje deti! 5 nebezpečných výziev šírených na internete

Sú medzi nami

Ako sa s týmito nástrahami internetu vysporiadať v seniorskom veku, nám cez osobnú skúsenosť priblížila ambasádorka kampane Staroba sa nás dotýka, spisovateľka a vysokoškolská pedagogička Etela Farkašová. „Každé ráno nachádzam v mojej emailovej schránke viac alebo menej nevyžiadaných, ba celkom falošných správ. Medzi nimi sú oslovenia od neznámych ľudí, ktorí sa obracajú na mňa s prosebnými listami, s dojemne vyrozprávanými osobnými tragédiami a so záverečnou poznámkou, že súrne potrebujú pomoc, a tak úpenlivo prosia, aby som zaslala aspoň 30 alebo aj 50 eur na uvedený účet,“ začína svoje rozprávanie známa spisovateľka. Pani Etela hovorí, že podvodníci volia mnohé sofistikované spôsoby, ako dôverčivých ľudí oklamať.

Podozrivá správa

Najčastejšie prichádzajú takéto maily v chybnej slovenčine, inokedy v angličtine. Pisatelia opisujú svoju tragickú situáciu alebo situáciu členov rodiny, veriac, že nikto nemôže mať také tvrdé srdce, aby neposkytol peniaze pre chorú manželku či deti po úraze. „Stalo sa mi, že mail s prosbou o súrnu pomoc som dostala zo známej adresy od môjho kolegu. Počas pobytu v zahraničí sa mal náhle ocitnúť v kritickej situácii a súrne prosí o finančnú pomoc, po návrate všetko vráti. Oslovoval ma menom, podpísal sa a aj jeho adresa sedela. Prekvapilo ma to, pretože ide o veľmi cestovateľsky skúseného človeka. Pomyslela som si však, že nič nie je vylúčené a všeličo sa môže prihodiť,“ opisuje udalosti Etela Farkašová, ktorá však nestratila duchaprítomnosť a hneď si overila, či je známy skutočne v núdzi. Zastihla ho doma na pevnej linke. „Nebola som jediná, kto mu v ten deň volal. Ten istý mail dostali viacerí známi, pričom netušil, koľkí ďalší ho vôbec nekontaktovali.“

Mýty o rakovine: Všetko vám neškodí. 4 rady ako rozpoznať zavádzajúce info

Nešikovný hacker

To však nebola jediná skúsenosť s falošnými mailami. Slovenská publicistka a autorka viacerých kníh len nedávno dostala výhražný mail, v ktorom sa jej odosielateľ predstavil ako skúsený hacker. „Oznámil mi, že prenikol do mojej poštovej schránky a do celého počítača. Zostavil si prehľad, s kým a o akých témach komunikujem, ktoré stránky sledujem a na základe týchto údajov vytvoril ‚môj profil‘, ktorý teraz plánuje zverejniť. Dodal, že iste by to bolo pre mňa nepríjemné, ak by sa to všetko dostalo na verejnosť, ale je ochotný nezverejniť môj profil, ak sa dohodneme a pošlem mu 480 eur,“ prezrádza. Pri týchto slovách sa naľaká každý človek, dokonca aj digitálne zručnejší než mnohí seniori. Lenže kuriózne situácie sa nestávajú len pani Etele, ale tiež ďalším ľuďom v jej okolí, ktorých pozná. Podvodné hry rozohrávajú s rôznymi taktikami.

Internet sa zrýchľuje. Škodí alebo neškodí nám žiarenie 5 G siete?!

V zovretí lži

„Inému členovi mojej rodiny sa stalo, že dostal mail, v ktorom ho odosielateľ upozorňoval, že ešte nezaplatil za objednávku z minulého roka a suma, ktorú danej firme dlží, každým dňom rastie. O žiadnej objednávke sme však netušili. Bleskovo sme urobili rodinnú poradu, no nikto z nás nič podobné neobjednal a ani daná vec k nám nikdy neprišla.“ V rodine Farkašovcov teda vymazali mail, no ostal v nich nedobrý pocit, či podvodná hra nebude pokračovať. Takýchto prípadov by každý senior pohybujúci sa v online svete dokázal uviesť niekoľko. Zavádzajúca reklama výrobkov sľubujúcich zázračné účinky zväčša mieri na najslabšiu stránku dôchodcov - ich zdravie. Nemenej škodlivá je aj manipulácia vyvolaná hoaxami. Často ide o poplašné správy, ktoré upozorňujú na neexistujúce nebezpečenstvá, pričom ich cieľom je, aby sa šírili ďalej.

Zdravá skepsa

Pomôcť brániť sa voči takýmto útokom by seniorom podľa Etely Farkašovej mohli vlastná životná skúsenosť, pamäť, schopnosť porovnávať, ale zároveň i rozhovory s druhými ľuďmi. Ľudia v staršom veku by sa nemali báť opýtať okolia na to, čo im je nejasné. No tiež je potrebné kritické myslenie, ktorému sa dá do istej miery naučiť. „Osobne sa prikláňam k zdravej skepse. Teda nie k automatickému odmietaniu všetkého, čo sa mi ponúka, ale k neunáhlenému zvažovaniu, porovnávaniu a možnosti poradiť sa s mladšími, najmä v otázkach online komunikácie,“ naráža slovenská spisovateľka na fakt, že seniori môžu absolvovať rôzne kurzy, cez ktoré si zlepšia počítačové zručnosti a naučia sa rozpoznať pravidlá online priestoru.



Foto: Laura Witteková

Na pozore

„Patrí k paradoxom dnešnej doby, že internet, ktorý sľúbil spájať svet do jednej ‚globálnej dediny‘, neraz ľudí od seba odďaľuje, vnáša do života nedôveru tým, že vytvára priestor aj pre podvody a klamstvá,“ hovorí. Tým nechce spochybniť mnohé pozitíva, ktoré ľuďom všetkých vekových kategórií internet priniesol. Vzdelávanie však môže pomôcť odolávať rôznym typom manipulácií, s akými sa dnes stretávame v internetovom aj reálnom svete. To si tento rok kladie za ciel edukačná kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorej Etela Farkašová je ambasádorkou. „Hoci internet používam rada a často, som človek vychovaný a odrastený na knihách. Pre mňa čítanie na obrazovke nemôže nahradiť intímny dotyk s knihou, ale uvedomujem si, že je to generačná záležitosť a svet sa mení čoraz rýchlejšie.“

Chcete zvýšiť šancu na zoznámenie sa s fajn partnerom? Stačí maličká finta!

Zavádzajúca reklama

Podvodníci, ktorí chcú zastrašiť alebo vylákať peniaze z dôchodcov, sú naozaj vynaliezaví. Od širokej ponuky rôznych výživových doplnkov, liekov a zázračných prístrojov, je klamlivá reklama problém, no skutočné nebezpečenstvo je mimo priestoru online. Podvodníci obchádzajú domy osamelých seniorov a pomocou klamstiev ich okrádajú o ťažko zarobené a často aj celoživotné úspory.

TOP 8 rád, ako sa vyhnúť dezinformáciám

Pozor na bombastické titulky a obsah. Zverejňujú tieto informácie aj iné seriózne médiá? Overujte! Pozrite sa, kde sa článok nachádza a kto ho zverejňuje. Je to dôveryhodný zdroj? Má text pravopisné chyby? Ani to nesvedčí o jeho serióznosti. Ako sú zdroje citované? Poctivý novinár uvádza, odkiaľ informácie čerpal. Používa novinár útočný a urážlivý jazyk? Dezinformačné médiá narábajú so strachom a hľadajú nepriateľa. Je článok podpísaný? Ak ho písal anonym, mali by ste ho brať s rezervou. Na stránke konspiratori. sk odborníci zostavili zoznam webov šíriacich pochybný obsah. Vyhnite sa im.

Buďte v strehu! 10 najhorších výmyslov o rakovine, ktorým netreba naletieť