Každých 40 sekúnd niekto cez FB oznámi samovraždu. Sieť zavádza záchranu

Čo by ste robili, ak by ste si v chate našli správu typu: „Už nechcem žiť"? Facebook vám pomôže.

Tine z Bratislavy sa kamarát zdôveril, že uvažuje o samovražde: „René žije v Trnave. Nemali sme šancu stretnúť sa, hoci ma o to prosil. Neprijali ho na strednú školu v Bratislave, na ktorej mu dosť záležalo. Navyše sa s ním rozišla frajerka."

Bála sa o neho

Poslal je na chat správu, že to chce skončiť: „Nevedela som, či to myslí vážne, alebo je to afekt, až tak dobre som ho nepoznala. Asi týždeň v kuse som s ním chatovala, stále som ho presviedčala, že by sa mal zdôveriť nejakému psychošovi. Rodine ani kamarátom neveril. Potom sa mi prestal ozývať úplne. Bála som sa, či si fakt niečo nespravil. Bola som bezradná a mala som pocit viny. Prednedávnom uverejnil na svojom profile status, že má novú priateľku a prijali ho na podobnú školu, na akú sa hlásil. Veľmi mi odľahlo."

Selena Gomez zachránila fanúšika

Aj slávna speváčka dostala znepokojujúcu správu od 22-ročného fanúšika. Postovala ju na Instagrame a dúfala, že sa nájde niekto, kto mladého muža pozná a pomôže mu. „... Sme tu pre ľudí, ktorí sa cítia zbytoční a neužitoční. ...Skôr než sa rozhodneš spáchať samovraždu, porozmýšľaj, koľkých by si mohol zachrániť! Milujem ťa! Ale ešte dôležitejšie je, že existuje boh, ktorý ťa miluje ešte viac ako ktokoľvek iný!"



Selena so zakladateľom Facebooku Markom Zuckerbergom. Zdroj: Instagram/ @selenagomez

Tlačidlo záchrany

Najznámejšia sociálna sieť chce v Amerike zaviesť službu Suizid-Button. Ak máte obavu či podozrenie, že človek, ktorý vám poslal správu, sa pokúsi o samovraždu alebo sebapoškodzovanie, môžete ju aktivovať. Upozorníte tak spolupracovníka siete, ktorý správu skontroluje. Keď usúdi, že ide o reálnu hrozbu, pošle dotyčnému túto správu: „Tvoj priateľ si myslí, že prekonávaš zlé obdobie." Potom mu ponúkne pomoc priamo na internete alebo mu odporučí kontakty na odborníkov. V správe sa mu zároveň otvoria videá so skutočnými príbehmi ľudí, ktorí sa pred samovraždou zachránili.

Foto: Shutterstock.com

Psychologička ► Samovraždy páchajú aj ľudia, obklopení láskou

Aj automaticky

Facebook a Messenger budú okrem toho vybavené inteligentným algorytmom, ktorý rozpozná všetky správy s problematickými životnými situáciami. Automaticky budú ich autorom posielať linky na krízové služby, ktoré by mohli využiť. Služba je určená najmä tínedžerom a mladým dospelým vo veku 15 až 29 rokov. Práve táto kategória vysiela na Facebook každých 40 sekúnd signály o samovražde. Či a kedy bude toto tlačidlo inštalované aj na európskom Facebooku, zatiaľ nie je známe.

