Konečne to sviatočné leňošenie! Povieme vám, prečo dlho nevydržíte

„Konečne si po hektických sviatkoch oddýchnem! Dosť bolo upratovania, varenia, návštev! A nebudem myslieť ani na prácu, mám dovolenku!“ Aj vy si to hovoríte?

Lenže - koľko vydržíte len sami so sebou a bez toho, aby ste zamestnali hlavu? Náš mozog musí byť stále niečím zamestnaný. Niektorí by radšej absolvovali elektrošoky.

Bez smartfónu? Katastrofa!

Predstavte si, že by ste hodinu, dve čakali na vyšetrenie u lekára. Alebo na vlak či lietadlo. „Nič hrozné,“ poviete si, „som pripravený“. Pozriete si, čo je nové na sociálnej sieti, prečítate si bleskové správy, vybavíte pár pracovných mailov, lebo si do uší strčíte slúchadlá. Viete si však predstaviť, že by ste nemali po ruke smartfón, časopis, televíznu obrazovku či krížovky? Čakanie by sa po chvíli zmenilo na kruté muky. Možno by ste v zúfalstve porátali stoličky v čakárni, preštudovali si cestovný poriadok, pátrali v pamäti, ako sa volala vaša spolužiačka z prvej triedy. Alebo by ste si aspoň pohmkávali nejakú melódiu. Mozog je totiž zvyknutý bežať na plné obrátky, hoci si to neuvedomujeme.

Čítajte: Smartfón vás prezradí: Odhalí vaše klamstvá, ale aj depresiu

Ničnerobenie nie je pre nás

Psychológ Timothy Wilson z Virgínskej univerzity v Charlottesville si myslí, že jednou z ľudských vlastností, ktorá nás odlišuje od zvierat, je schopnosť odpútať sa od vonkajšieho sveta a ponoriť do vlastného vnútra. Otázkou však je, do akej miery ju využívame a či sa nám páči. Vedci z Wilsonovho tímu uskutočnili niekoľko experimentov, ktoré ukázali, ako zle znášame „dolce far niente“, teda sladké ničnerobenie. Mnohí z nás by dokonca skôr prijali nepríjemné elektrošoky.

Nevydržali

Študenti, ktorí sa zúčastnili na výskume, dostali jednoduchú úlohu. 15 minút mali sedieť bez pohybu na stoličke v malej a holej miestnosti. Bez telefónu, knihy, hudby či iných vecí, ktoré zamestnávajú mozog. Väčšina potvrdila, že sa v tejto situácii len ťažko sústredila na vlastné myšlienky. Polovica priznala nepríjemné pocity. Psychológovia potom zostavili kontrolnú skupinu, ktorá absolvovala rovnaký pokus vo vlastnom byte či dome. Chceli zistiť, či výsledok neovplyvnili sterilné podmienky laboratória. Študenti však ani v domácich podmienkach nevedeli vydržať len sami so sebou.

Fascinujúci výskum: Vedci odhalili slovnú mapu mozgu. Takto premýšľame!

Radšej elektrošoky!

V tretiu skupinu vytvorili vedci z ľudí, ktorých náhodne vybrali na mestskom trhu a v kostole. Dobrovoľníci mali od 18 do 77 rokov. Výsledok bol rovnaký. V poslednom experimente ponúkli bádatelia pokusným osobám možnosť využiť ľahké elektrošoky v prípade, že by nečinnosť už nezvládali. Predtým im ukázali, ako fungujú. Napriek tomu sa pre ne počas 15-minútového ničnerobenia rozhodlo až 12 mužov z 18-tich a 6 žien z 24-roch.

Stále aktívny mozog

Autori štúdie tvrdia, že dokážeme síce meditovať, venovať vlastným myšlienkam, fantazírovať alebo mať denné sny, ale len keď je to spontánne. Zrejme to súvisí s faktom, že ľudský mozog je trénovaný na nonstop vnímanie vzruchov, štruktúr a vzťahov z okolitého sveta. Núti nás neustále porovnávať, rátať, sumarizovať, byť duševne alebo telesne aktívni. Erin Westgateova z bádateľského tímu, si však myslí, že na príčine je skôr dnešná posadnutosť technológiami, smartfónmi a obrazovkami. Podľa nej sme si na ne príliš zvykli.

Čítajte aj: Trocha adrenalínu? Z tejto miestnosti len tak neuniknete, potrápte mozog!