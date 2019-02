Kynológ radí: Ako si vybrať psíka vhodného pre váš typ osobnosti?

Pes by mal dokonalo zapadnúť do vašej rodiny. Jeho výber sa preto oplatí prebrať s odborníkom. Poznáte aspoň základné pravidlá?

Základná otázka, ktorú by ste si mali položiť, keď sa rozhodujete pre plemeno psa, je či ste viac športovo, alebo „gaučovo“ založená rodina. Od toho sa odvíja prvá selekcia.

Voľba plemena

Zvážte ďalej svoje priestorové možnosti aj vlastné fyzické schopnosti, či chcete väčšieho, alebo menšieho psa, či bude v byte, alebo v záhrade. Do úvahy treba vziať aj vašu povahu. Takýmto postupom možno vyšpecifikovať užšiu skupinu plemien. „Naštudujte si, ako ktoré plemeno vzniklo. Tak zistíte vrodené vlastnosti psa, inteligenciu, či je štekavý a podobne. Napríklad strážny pes bude vždy viac štekať, čo sa do bytu asi veľmi nehodí. Vyberajte preto tak, aby ste nemuseli obmedzovať prirodzené vlastnosti, na ktoré bolo plemeno roky šľachtené a vedené,“ radí kynológ Ján Löw.

„Všímajte si aj zdravotný stav a dedičné ochorenia, na ktoré môže mať plemeno predispozície,“ dodáva kynologička Martina Pechová. Pri výbere nezabudnite zvažovať aj svoje finančné možnosti. „Strava, očkovanie, obojky, vôdzky, peleštek, starostlivosť o srsť, misky, hračky, ošetrenie proti kliešťom, prepravka, výcvik... Mesačne treba počítať s výdavkami najmenej päťdesiat až sto eur,“ pripomína ďalšiu praktickú stránku veci kynologička. Ak dôjde k zraneniu či chorobe, výdavky na veterinára sa môžu pohybovať v stovkách eur. „Myslite aj na to, či sa vám psík pri preprave zmestí do auta. Inak budete musieť pridať k nákladom aj nákup väčšieho auta,“ usmieva sa Martina, ale myslí to celkom vážne.

Odber šteniatka

Za veľmi nesprávne považujú odborníci odobratie šteniatka pred ôsmym týždňom života. „Ak si šteňa vezmete o dva-tri týždne skôr, môžete mať so psom celý jeho život obrovské problémy,“ varuje kynologička. Šteniatku sa totiž vyvíja mozog, ktorý je postupne pripravený na prijímanie istých informácií.

„Ak tieto informácie neprídu, mozog dospeje bez nich. Ide hlavne o komunikáciu – medzi šteniatkami vzájomne, šteniatkom a matkou, šteniatkom a chovateľom, teda človekom. Napríklad, ak chovateľ neberie šteniatko v istom veku na ruky, pes zle prijíma človeka ako člena svojej svorky. Ak sa nenaučí komunikovať s ostatnými šteniatkami, býva to chronický bitkár, lebo nemá dobré komunikačné schopnosti. Skorým odobratím jednoducho nastanú poruchy na mozgu, ktoré sa už neskôr veľmi ťažko menia,“ vysvetľuje Ján Löw.

Odborník poradí

Aj samotný odber by ste si mali poistiť. Je veľmi dobré, ak so sebou vezmete nezainteresovaného odborníka. Ten dokáže už u drobčeka rozoznať povahové vlastnosti. Kynológovia odporúčajú odbornú konzultáciu tiež vtedy, ak sa rozhodnete vziať psíka z útulku. Práve tieto psy často trpia rôznymi psychickými poruchami a ich odstraňovanie je veľmi zložité.

