Lekár radí, ako si v zime chrániť zrak: Nástrahy na snehu, v teple i vlhku

V zime sa môžeme dostať do podmienok, ktoré pre váš zrak nebudú príliš príjemné.

Komplikácie môže spôsobiť snežná slepota, ale aj návšteva sauny či wellness centra, a to nielen ľuďom s kontaktnými šošovkami.Autor: Shutterstock

Výnimkou nie sú ani uzatvorené priestory. V dôsledku klimatizácie a kúrenia dochádza k vysušovaniu, čo negatívne vplýva na kvalitu sĺz. „Tie sa v takomto neštandardnom prostredí rýchlejšie odparujú. Ak sa k tomu pridruží práca s počítačom, pri ktorej je frekvencia žmurkania nižšia ako obvykle, oko sa unaví a vysuší rýchlejšie,“ vysvetľuje popradský oftalmológ MUDr. Ondrej Jurčišin. Ideálnou prevenciou nepríjemností spojených s kúrením je odparovač inštalovaný na radiátoroch, zvlhčovač vzduchu alebo umelé slzy.

Nositelia šošoviek, tieto chyby nerobte, ak nechcete prísť o zrak!

Prirodzený plač

K prirodzenému, no nadmernému slzeniu počas chladných zimných dní dochádza aj pri pobyte pod holým nebom. „Počas silného vetra ide v prípade slzenia očí o bežnú reflexnú reakciu. Prirovnať by sa to dalo ku krájaniu cibule. Oči jednoducho reagujú na niektorý z vonkajších podnetov,“ hovorí doktor Jurčišin.

Pozdrav od Perinbaby

Pohyb vo vysokohorskom zasneženom prostredí, je ideálne absolvovať s vhodnými slnečnými okuliarmi. Zabránite tak vzniku nepríjemnej snežnej slepoty počas jasných dní. „Tento stav je vyvolaný výrazným podráždením očí a spojoviek. Za bežných okolností dokážeme množstvo slnečného žiarenia korigovať zreničkami, prípadne nadočnicovými oblúkmi. Kryštalické zloženie snehu však toto žiarenie enormne odráža a lomí rôznymi spôsobmi. Výsledkom je nepríjemné podráždenie spojoviek, čo má za následok začervenanie očí a neschopnosť adekvátne ich otvoriť. Tento stav pretrváva aj po návrate zo svahu či hôr. V niektorých prípadoch po dobu najbližších štyroch až piatich dní,“ radí popradský oftalmológ.

Wellness nie je pre každého

Návštevu sauny, prípadne wellness centra či plavární by mali v zimnom období zvážiť podľa očného lekára najmä nositelia kontaktných šošoviek. Nie každý z nás má totiž osvojené dôkladné hygienické návyky. Vlhké a teplé prostredie je ideálne pre množenie nebezpečných baktérií. „Stačí krátky kontakt s infikovaným miestom, následne pretretie si oka a zápal spojoviek nenechá na seba dlho čakať. Ten sa dá vyliečiť pomerne rýchlo, no hrozbou môže byť infikovanie samotnej kontaktnej šošovky. To je už nepríjemný stav, ktorý sa môže skončiť fatálnymi následkami, napríklad vredmi na rohovke,“ dodáva na záver MUDr. Ondrej Jurčišin.

Podráždenie očí môžu vyvolať aj dezinfekčné prostriedky, ktoré sa pridávajú do vody v plaveckých a vírivých bazénoch, pričom dochádza k ich odparovaniu. Pálivý pocit sa však po opustení miesta zvykne vytratiť.

Oko