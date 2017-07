Lesná medicína ŠIRIN-JOKU: Výsledok? Dokonalé uvoľnenie stresu a silná imunita

V pretechnizovanom Japonsku nám závidia naše lesy. Opakovane dokázali, že pobyt medzi stromami je liečivý. Najmä dopoludnia.

Informácia, na ktorú som nedávno narazila v zahraničnom časopise, ma zaujala. Japonci vraj radi trávia čas a zbavujú sa stresu v „lesnom kúpeli“. Čo to je? Po pár vetách som pochopila, že ide o obyčajnú prechádzku po lese či po parku, ktorú milióny ľudí z krajiny vychádzajúceho slnka povýšili na „lesný kúpeľ“. Krútiac hlavou som sa na to spýtala priateľky, Japonky Kaori, ktorá žije v bratislavskej Petržalke.

Prevencia pred chorobami

„Samozrejme, šinrin-joku! Je to veľmi obľúbený spôsob relaxu a osvieženia tela i duše. Názov zaviedla naša Agentúra pre lesné hospodárstvo a v Japonsku sa považuje za druh preventívnej zdravotnej starostlivosti,“ prikývla Kaori s veľkým úsmevom. Foto: Shutterstock.com

„Mám astmu a bolieva ma hlava, ale po troch-štyroch hodinách prechádzky po lese mi je super. A obaja so synom oveľa lepšie spíme. Šinrin-joku je najlepšie robiť ráno, pred jedenástou. Vtedy je vo vzduchu najviac fytoncidov. My Japonci sme už dávno vedeli, že tráviť čas v lese je zdravé. No len pred pár rokmi vedci dokázali, že za to vďačíme fytoncidom, ktoré vylučujú rastliny.“

Les vs. mesto

Lesný wellness, čo je v podstate čas strávený medzi stromami, sa už v roku 1982 stalo súčasťou japonského národného programu verejného zdravia.

Japonsko je svetovým lídrom v lekárskom výskume „lesnej medicíny“, ktorý tam prebieha vyše 20 rokov a štát doň investuje veľké peniaze. Za ten čas otestovali stovky dobrovoľníkov, ktorí trávili čas prechádzkami a rôznymi aktivitami vo vyše tridsiatke lesov vo viacerých častiach krajiny, a porovnávali ich s kontrolnou skupinou ľudí, ktorí tie isté činnosti podnikali v mestskom prostredí.

Rastie imunita

K zaujímavým patria zistenia, že po lesnom wellnesse v ľudskom organizme významne rastie aktivita aj počet NK buniek, z anglického „natural killer cells“, čo sú bunky prirodzenej imunity schopné rozpoznať a likvidovať najmä nádorové bunky a bunky infikované vírusmi.

Pokusným osobám stúpli aj hladiny vnútrobunkových protinádorových proteínov a v ich moči bola, naopak, menšia koncentrácia adrenalínu a noradrenalínu, ktoré súvisia so stresom. Japonskí odborníci premenili viaceré zistenia na konkrétne čísla.

Polhodina v lese

zvyšuje prirodzenú imunitu,

znižuje hladinu stresových hormónov,

znižuje krvný tlak, spomaľuje pulz,

pôsobí antidepresívne, znižuje úzkosť,

nabíja energiou.

Ako dokazujú japonské výskumy, medzi stromami sa znižuje skóre úzkosti, hnevu, únavy a zmätenosti a zvyšuje skóre duševnej energie. To podľa odborníkov naznačuje preventívny účinok lesného kúpeľa nielen proti civilizačným ochoreniam spôsobeným najmä stresom, ale aj proti depresii.

Antistresový účinok trvá až mesiac!

Hladina stresového hormónu kortizolu klesla u ľudí užívajúcich si lesný kúpeľ o 12,4 % oproti kontrolnej „mestskej“ skupine. Aktivita ich parasympatického nervového systému, ktorý sa stará o pokoj a oddych, stúpla o 55 %t, zatiaľ čo aktivita sympatického nervového systému, ktorý je dôležitý pri námahe a vypätí, klesla o 7 %. Po lesnom kúpeli ľuďom takisto klesol tlak a pulzová frekvencia. Pozitívny vplyv šinrin-joku pretrvával ešte asi mesiac po víkende strávenom v lesnom prostredí.

Lesné kúpele ako firemný benefit

„Šinrin-joku je to najlacnejšie, čo môžeme urobiť pre svoje zdravie. Na Slovensku máte všade úžasné lesy. Kým som žila v Tokiu, musela som za najbližším cestovať dobré dve hodiny vlakom. V našich mestách chodíme aspoň do parkov. Pozeráme sa na listy stromov, počúvame spev vtákov, zvuky hmyzu... To milujeme!“ opisuje Kaori zapálene ozdravnú lásku Japoncov k prírode. No za najlepšie vraj považujú, ak sa šinrin-joku spojí s nju-joku, teda kúpeľom v horúcich prameňoch.

„Mnohé veľké firmy majú v horách svoj hotel a raz ročne tam pozvú zamestnancov v rámci firemných benefitov. Na šinrin-joku a nju-joku sa vždy všetci veľmi tešia.“

Zelený recept

V Kalifornii pred piatimi rokmi založili súkromnú Asociáciu prírodnej a lesnej terapie, ktorá má pobočky s certifikovanými terapeutmi na lesné kúpele aj v Európe a Austrálii. Niektorí austrálski a novozélandskí lekári, ktorí uznávajú liečebnú silu prírody, už začali namiesto klasických liekov predpisovať „zelené recepty“ a posielajú ľudí viac von. A čo vy? Do lesa by sa oplatilo zájsť, čo poviete?

