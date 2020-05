Lunárny horoskop na máj: Žijete s Blížencom alebo januárovým Vodnárom? Pripravte sa na najhoršie

Vaša psychika bude v máji napnutá na prasknutie. Konflikty budú vyvolávať Blíženci, Škorpióni aj januároví Vodnári.

Počas splnu 7. mája budete mať problémy so sústredením cez deň a spánkom v noci. Ženy potrápi bolestivá menštruácia a páry zase zranenia pri sexuálnych aktivitách. Vo štvrtok 14. mája sa vám vypomstí dlhé sedenie, zhoršia sa problémy s hemoroidmi aj kŕčovými žilami. V piatok 22. mája si dajte pozor aj na najmenší prievan.

Baran

Obyčajne tvrdohlavo trváte na svojom, ale v máji skúste viac ustupovať. Počúvajte to, čo vám hovorí partner, deti, súrodenci alebo rodičia. Vzťahy, ktoré teraz naštrbíte, sa budú len veľmi komplikovane opravovať.



Držte jazyk za zubami najmä počas prvého týždňa. Nerozpútavajte hádky, nehovorte dvojzmysly, ktoré vyvolajú konflikt. Dobre viete, čo ostatných vytočí najviac, netestujte to zase.

Od 18. do 22. mája vás čaká psychicky veľmi náročné obdobie a s tým bude spojená bolesťou hlavy. Ak budete cítiť zlosť a musíte ju vyventilovať, choďte sa prejsť do prírody. Alebo robte doma fyzicky ťažké cviky až do vyčerpania.

