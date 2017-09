Triky ako s obhrýzaním nechtov navždy skoncovať

Obhrýzanie nechtov sa môže skončiť deformáciami prstov. Kožný lekár zápal upokojí, ale problém často vyrieši až niekto iný.

Zase máte nechty v zuboch a neviete sa tohto zlozvyku zbaviť, hoci ste už dávno dospelí? Takzvaná onychofágia trápi približne 30 % detí a 10 % dospelých. Niekto skúša korenie, iný horké laky na nechty. Čo však naozaj dokáže stopnúť obhrýzanie?

Je to strach?

„Za obhrýzaním nechtov sa môže skrývať stres či nervozita, ktoré postupne prerástli do jemnej formy neurózy. Vnútorné napätie si upokojujete obhrýzaním nechtov,“ vysvetľuje psychologička Diana Bultmanová. Znetvorený necht Obhrýzanie nechtov v žiadnom prípade nepodceňujte. Hoci sa vám môže javiť ako malichernosť, nie je to tak. V prípade dospelých je riskantná práca v nečistom prostredí. Opakované infekcie a zápaly nechtového lôžka sa neraz končia jeho deformáciou. Niekedy je poškodenie natoľko výrazné, že necht zostane zdeformovaný natrvalo.“ Môžu sa objaviť aj druhotné infekcie v ústnej dutine. Pod nechtami sa nachádza množstvo baktérií.

Rukavičky nepomôžu

Mnohí ľudia sa snažia svoje ruky pred svetom skrývať. Receptov, ktoré majú zastaviť obhrýzanie nechtov, je naozaj veľa. Najčastejšie ide o namáčanie prstov do čierneho korenia alebo do štipľavej papriky, aby nechty doslova prestali chutiť. Ale... „Často nepomáha ani lakovanie nechtov, keďže týmto spôsobom neodstraňujete príčinu,“ vysvetľuje dermatologička. Rovnako zbytočné je, keď bude rodič dávať dieťaťu rukavičky. Radšej sledujte, kedy príde ten moment a začne si nechty obhrýzať.

„Ak dokážete identifikovať spúšťače, či už sú to miesta, situácie, alebo stretnutia s určitými ľuďmi, nájdete možnosti, ktoré povedú k zníženiu napätia. Niektoré sa zhodujú na tom, že ich zachránili „umelé“ nechty. Aj v tomto prípade by ste však mali byť pozornejší. „Aplikácia je vhodná len v prípade, keď nie je necht výrazne poškodený a nechtové lôžko nie je aktívne zapálené. Ak dodržíte tieto pravidlá a navštívite certifikovaného odborníka, ktorý pracuje so sterilnými nástrojmi, nemal by sa stav nechtov zhoršiť. V každom prípade si raz za čas treba od umelých nechtov oddýchnuť.“

Ruky rozmaznávajte

Ak ste už boj s onychofágiou vyhrali, ruky rozmaznávajte. Práve zlomený necht môže znamenať návrat k starým zlozvykom. Okamžite ho opilníkujte, aby vás nedráždil. Ruky si pravidelne krémujte. Aj takto predídete lámavým nechtom. Urobte tak po každom styku s vodou. „Okolie nechtov ošetrujte špeciálnymi prípravkami, hlavne olejmi,“ pridáva tipy doktorka Kožuchová.

„A ak vám to čas dovolí, aspoň raz za štyri až šesť týždňov im doprajte špeciálnu starostlivosť v podobe odbornej manikúry a masáže.“ Pre zdravý rast a pevnosť nechtov sú dôležité najmä vitamíny skupiny B, ďalej vitamíny A, C, D a E. Z minerálov je to najmä vápnik, kremík, horčík, zinok a železo. Preto dbajte na pestrú stravu. Za zmenami nechtov sa môžu skrývať aj ochorenia. Väčšinou ide o zmenu farby, tvaru alebo hrúbky nechtovej platničky. „Tieto zmeny možno pozorovať pri kardiologických ochoreniach, pri nedostatku železa, ale i pri otravách ťažkými kovmi,“ dodáva dermatologička.

Uľahčite si boj

Žujte žuvačku. Obhrýzanie nechtov sa často viaže na stres, a keď vtedy zamestnáte žuvacie svaly, odvrátite pozornosť mozgu od nechtov.

Naučte sa rozpoznávať situácie, ktoré vás doháňajú k obhrýzaniu nechtov. Prezraďte ich aj svojim najbližším, spoločne sa vám podarí ľahšie zvládať kritické situácie.

Ak máte prestoje, zamestnajte si ruky, aby sa nenudili. Pri sledovaní televízie môžete napríklad štrikovať, vyšívať. Pomôže aj relaxačná loptička, s ktorou sa budete hrať.

Majte vždy poruke pilník alebo nožnice. Zlomený necht či záder vás môžu lákať „zahryznúť".

