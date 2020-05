Máte pocit, že sa v rúšku dusíte? Záchranár vám poradí ako sa naučiť dýchať

Mnohí ich považujú za neželaného spoločníka, lebo vraj sa pod nimi dusia. Dávajte si však pozor, aby ste sa na rúška nesťažovali pred deťmi.

Aj po takmer dvoch mesiacoch má stále mnoho ľudí problémy s nosením rúška. Svoje vie o tom aj šesťdesiatnik Jožo. Snaží sa, ale vždy aj na prechádzke v meste, využije každú možnú sekundu na to, aby si ju mohol dať dole. „Neviem pod ním dýchať, po pár minútach mám pocit, že sa začínam dusiť. Bojujem s tým od začiatku. Zo všekých opatrení je pre mňa nosenie rúšky najťažšie.“

Neoberú vás o kyslík

Tridsiatnička Zuzana zase každý deň dsikutuje so svojou takmer štvorročnou dcérou. Na prekrytie nosa a úst si nevie zvyknúť. Zo začiatku jej ich len jemne preložila šatkou a už malú napínalo na vracanie. „Chápe, že ich musíme nosiť, dokonca, keď ideme autom, tak ma aj upozorňuje na ľudí, ktorí rúška nenosia, ale stále musím s ňou bojovať. Neviem si predstaviť ako by s ním chodila napríklad do škôlky,“ dodáva. Dýcha sa pod rúškom naozaj horšie? Dlhoročný záchranár a prezident SČK doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. má na to jasnú odpoveď: „Rúško kladie proti dýchaniu zanedbateľný odpor. Odborníci to testovali na chirurgoch. Pri operáciách, ktoré trvali do troch hodín, nezaznamenli zmeny v koncetrácii kyslíka v krvi. Rovnako sa nezmenil ani pulz a krvný tlak.“

Učte sa dýchať

Ak nemáte zásadné zdravotné problémy, za horším dýchaním pod rúškom sa skrýva len psychika. Dýchanie si môžete nacvičiť. „V telesnom pokoji si založte rúšok a nadychujte sa nosom a vydychujte ústami. Pocit dušnosti je len psychický,“ zdôrazňuje záchranár. Stále platí pravidlo, že novorodencomi a deťom do dvoch rokov rúško na tvár nepatrí. „Starším deťom veci vysvetľujte, upokojujte ich, aby z toho nevznikla fóbia. A nezabúdajte, rodičia sú príklad. Určite sa v prítomnosti detí nesťažujte, nefrflite. Milióny ľudí to predsa vydrží,“ dodáva Viliam Dobiáš.