Medzisviatkový HOME OFFICE? Neleňošte pri počítači, koledujete si o bolesť

Zaťaženie chrbtice v nesprávnej polohe sa skôr či neskôr prejaví permanentnou bolesťou. Tá sa môže podpísať aj pod tráviace problémy, únavu a časté závraty.

Akákoľvek poloha, v ktorej vám obrazovka „zdraví“ brucho, je záťažou pre krčnú chrbticu, nehovoriac o nešťastnom ťukaní v ľahu na posteli. Ak si však potrebujete oddýchnuť od pracovného stola alebo to jednoducho inak nejde, urobte najskôr pár podporných opatrení.

Ako sedieť pri laptope

Dotýkajte sa zeme celými chodidlami.

Snažte sa sedieť čo najviac v pravom uhle. Využite podporu pre chrbticu.

Obrazovku notebooku nakloňte mierne vzad a dajte si pozor, aby ste nepredsúvali bradu.

Notebook si podložte a neklaďte ho priamo na kolená.

za stolom:

Ruky

Predlaktia držte v pravom uhle s ramenami a s nimi zápästia v jednej línii. K tejto polohe si môžete pomôcť podložkami. Myš a klávesnica by mali byť v jednej výške. Niekoľkokrát za deň si ruky pretrepávajte.

Nohy

Stoličku si nastavte tak, aby lýtka a stehná zvierali pravý uhol! Chodidlá položte na podlahu po celej dĺžke a rozkročte ich na šírku panvy.

Takto nie

Preložené nohy cez seba chrbticu deformujú a nohy vystreté vpred zaťažujú jej spodnú časť.

Oči

Monitor si nastavte do výšky očí. Jeho vrchná lišta by mala byť približne v strede vášho čela.

Chrbtica