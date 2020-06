Lektor Jozef Mihališin: Muži sú v kríze. Spoločnosť i rodiny vedú páni s psychikou chlapcov

Vytvorili sme svet, ktorý sa zrúti ako domček z karát, ak sa stane to, čo sa stalo, hovorí o pandémii Jozef Mihališin (39). Mužov po celom svete inšpiruje, ako prejsť od slabocha ku skutočnej opore rodine.

Navonok sú veľkí, chodia do fitka, majú veľké autá, ale často sú to vnútri najmenší chlapci, hovorí o mentalite dnešných živiteľov rodín Jozef Mihališin. Autor: Robo Hubač

Pandémia preveruje nielen zdravie, ale aj vzťahy. Čo sa tým pre mužov zmenilo?

Situácia dnes preveruje najmä vzťahy k sebe samému. A to potom zrkadlí náš partner, partnerka. Boli sme zvyknutí ráno odísť a večer sa stretnúť, teraz trávime spolu mnohí celé dni a to samozrejme vyplavuje naše tiene. Kiná, divadlá, krčmy, kaviarne, fitness centrá, kostoly sú zatvorené a všade je vidieť výzvu „ostaňte doma“. Za tým je veľká hĺbka. Vrátiť sa domov, vrátiť sa k sebe, hľadaj a nájdi odpoveď na to, čo sa deje v sebe samom. Som si istý, že mnohí čitatelia si ťukajú na čelo, keď to čítajú. Zdroje, z ktorých sme čerpali v „normálnom" živote, sú preč. Teraz potrebujeme nájsť zdroje v sebe a v rodine. A to je pre muža výzva, pretože pre nás existuje len jedna cesta - práca, šport a alkohol.

Ešte pred krízou niektorí pánski holiči v zahraničí museli mať psychoškolenie, lebo ich klienti sa nemali s kým doma porozprávať. Ani teraz?

U barbiera je výhoda oproti rodine často tá, že barbier muža vypočuje, nesúdi vás, nevysmeje vás. Je to doslova moderný psychológ. Doma muž často nie je prijatý, vypočutý svojou ženou. U barbiera môže muž byť ticho a nehovoriť. To doma veľmi nie, lebo nerozumieme, že byť v tichu, v jaskyni, je pre muža veľmi prirodzené a dôležité. A žena po celom dni sama doma, úplne prirodzene potrebuje hovoriť a tak, keď príde muž z práce, často narazí.

Ani do krčmy vyrozprávať sa kamošom sa donedávna veľmi nedalo.

Áno, ale .... Pred niekoľkými týždňami som sa rozprával s jedným mužom. Začalo ho trápiť, že s kamarátmi preberajú len povrchné témy ako futbal či autá. Pozorujem, že my muži radi rozprávame ako hokejisti pri interview po zápase. Veľmi povrchne, opakujeme to, čo je známe, čo sme už videli. Ísť v rozhovore do hĺbky vyžaduje nielen odvahu, ukázať zraniteľnosť, ale hlavne zručnosť tak rozprávať. A to nás nikto doma ani v škole často neučí. Muži sa boja ísť do hĺbky, lebo by mohli objaviť niečo nepríjemné. Radšej sú navonok tvrdí a často tak prežijú celý život. Prospelo by im dotknúť sa hlbších tém.



Trvá niekoľko týždňov, počas ktorých Jozef Mihališin organizuje stretnutia otcov a synov od ôsmich rokov. Hovoria o úlohe chlapca a muža v rodine. Zdroj foto: archív J. M.

O čom by sa mali rozprávať, keď nie o futbale?

Futbal, hokej a šport ako taký sú krásne veci, ale keď sa to stane zmyslom života, je to na škodu. Keď vidíte u nás v Nitre ako 50-ročný muž oblečený v drese klubu na ulici nadáva a chová sa ako pubertiak, je to smiešne. U pubertiakov je to prirodzené a časť života, ktorú si potrebujú zažiť. Ak obetujeme športu väčšinu času, pre život na tomto svete je to nedôležité. To sme vlastne mohli vidieť v posledných týždňoch. Všetky športy a zábava sa zastavili. Mnohých to trápilo, ale mnohí práve objavili, koľko času takto často zbytočne trávili.

Zastavilo sa aj nakupovanie a konzum. Pre pandémiu sme na pár mesiacov prišli o mnoho ďalších samozrejmostí...

Materializmus je záplata na skutočný život. Všetkého tu máme dosť, lepšie povedané veľa - veľké autá, najkrajšiu dovolenku viackrát do roka, dom, byt, bazén s morskou vodou, vo firme každý rok vyšší obrat. Materiálno je tiež v poriadku, ale ak na druhej strane niečo chýba, váha sa preváži na druhú stranu. Často sa točíme ako škrečkovia v kolese. Sú oveľa dôležitejšie veci… Prečo som na tomto svete, čo je úloha muža, otca, ako vychovať a inšpirovať deti tak, aby som im neskazil život. Aby som si na smrteľnej posteli nepovedal, že škoda, že som netrávil viac času so svojím synom alebo ženou, že mi bola prednejšia robota, kamaráti, alebo som sa niekomu neospravedlnil. Stretávam sa s mužmi, ktorí žijú „tu a teraz“, no vnútri sú vyprahnutí. Ale aj s takými, a je ich stále viac a viac, ktorí z tohto kolotoča vystúpili. Ja som to spravil prd niekoľkými rokmi.

Čo sa vám stalo?

Mal som všetko. Peknú ženu, pod sebou tím Rakúšanov vo vlastnej firme, zábavu s kamarátmi. Bolo mi tak dobre, až mi z toho začalo byť na vracanie. Život v skutočnosti nefungoval, vnútri som bol nespokojný, nešťastný. So ženou sme sa rozviedli, čo bola veľká rana. Obviňoval som ju. Bol som aj veľmi chorý, mal som alergie a bolesti kolena, ktoré neprechádzali. Doktori mi nevedeli pomôcť, aj tých som vinil. Zodpovednosť za svoj život som zveril niekomu inému. Pracovne som veľa cestoval po celom svete. V čínskych horách som stretával ľudí. Dostával som rady, ktoré som najskôr s posmeškom odmietol, no potom počúvol, keďže mi neúčinkovali žiadne tabletky. Po mesiaci boli bolesti aj alergie konečne preč. A ja som začal hľadať a nachádzať odpovede.



Tridsať-, štyridsaťroční muži často nevedia dodržať slovo, urobiť rozhodnutie, stáť si za ním, priznať si chybu, ospravedlniť sa, myslí si mentálny kouč Jozef Mihališin. Zdroj foto: Robo Hubač

Na čo ste prišli?

Zodpovednosť za to, čo sa mi deje, je na mne. Na nikom inom. Človek je tvor a mal by tvoriť. Pochopil som, že z priestoru, kde som odporoval životu, sa chcem dostať do priestoru, kde dôverujem životu, kde konám autenticky a s integritou. A že všetko, čo urobím, má svoje dôsledky, nielen pre mňa, ale aj pre ostatných alebo aj na prírodu. Aby si človek mohol uvedomiť seba samého a stať sa dospelým nielen fyzicky, ale aj psychicky, potrebuje niečím veľkým prejsť. Nedospelý bude obviňovať všetkých okolo seba. A bude sa vyhýbať prevzatiu zodpovednosti. Niekto dostane výzvu ako chorobu, iný rozvod. Je veľká paralela medzi iniciačnými rituálmi a tým, čo sa v týchto dňoch deje.

Iniciačné rituály využívate dokonca vo svojich mužských seminároch. O čo ide?

Nie je to jednorazový obrad, ale proces. Trvá niekoľko týždňov, počas ktorých organizujeme stretnutia otcov a synov od ôsmich rokov. Hovoríme o úlohe chlapca a muža v rodine. V nadväznosti na rôzne činnosti rekapitulujú svoj vzťah. Pripomenú si, že nie sú deti, ale i chlapci a následne mladí muži. V bežnom živote našim chlapcom namiesto toho stále hovoríme, že sú ešte deti, dávame im hračky ako play station ešte v trinástich či štrnástich rokoch. Chlapec potrebuje zažiť iné veci na ceste k zdravému a sebavedomému mužovi.

Ukáž, neporež sa, dávaj pozor, ja to urobím, samé príkazy a zákazy. Len počas tohto krátkeho stretnutia syn dostane okolo 30 pripomienok od vlastného otca., prezrádza skusenosť Jozef. Zdroj foto: archív J. M.

Dostatočne dramatické, aké poznáme z iniciačných obradov v telke?

Podstata iniciačných rituálov v mojich workshopoch je vytiahnutá zo slovanských a kresťanských dejín. Spočíva vo vytvorení bezpečného prostredia, kde chlapec môže zažiť strach, dokonca strach o život, čo je v normálnom svete takmer nemysliteľné. Zároveň sa stretne s dotykom bolesti, čomu tiež bránime od narodenia. Ak nás bolí zub, v taške máme tabletku. Uverili sme, že musíme synov ochraňovať, nepúšťať ich, nedovoliť robiť nebezpečné veci, nedať mu nožík do ruky, aby mohol strúhať paličku. Pointou privítania chlapca medzi mužmi nie je strach a bolesť, ale uznanie jeho darov, uvedomenie, že on tvorí svoj život a že je zodpovedný nielen za seba, ale aj za svoju rodinu a okolitý svet.

Radšej mu ten nožík dať?

Nožík je len metafora. Dnes nám korona ukazuje, že smrť, bolesť, strach, choroba sú súčasť života. Inak žijeme vo veľmi bezpečnom svete. Bezpečnosť má veľký vplyv obzvlášť na dnešných mužov. Veľa z nich sa cíti vyprahnutých v zmysle: „Aká je moja úloha? Naozaj iba nosím peniaze z práce?“ Tak to nemá byť. Pri našich stretnutiach má syn možnosť vidieť svojho otca pri manuálnej činnosti, trávia spoločný čas, čo je už dnes vzácne. Dnes synovia často nevedia, čo otcovia robia. Vravia, pracuje s počítačom, alebo sedí za volantom. Keby pri stretnutiach boli aj mamy, bolo by posilniť puto medzi otcom a synom ťažšie.

… asi by do hry s nožmi zasahovali...

Aj otcovia zasahujú. Ukáž, neporež sa, dávaj pozor, ja to urobím, samé príkazy a zákazy. Len počas tohto krátkeho stretnutia syn dostane okolo 30 pripomienok od vlastného otca. Od mamy je to skôr pochopiteľné, ale že ani otec mu nedôveruje? Veď sú to relatívne jednoduché činnosti. Možno sa aj poreže, ale vieme, že nezomrie. Takisto ako nikto za posledné roky nezomrel od hladu. Keď neskôr žena tohto už dospelého muža poprosí, aby primontoval poličku, v prosbe počuje príkaz. Preto mu to trvá polroka. Buď rebeluje a schválne to neurobí, alebo to urobí vždy, lebo je poslušný.

Muži sú dnes často takí poslušní, že ani nevedia zvýšiť hlas, keď je v nebezpečenstve jeho dieťa alebo žena. Lebo mu od detstva všetci vravia, že nesmie byť agresívny, kričať či plakať, hovorí Mihališin. Zdroj foto: archív J. M.

Nemá byť poslušný?

Každý bachar v Osvienčime bol poslušný. Zachovajme si morálne hodnoty, ale aj trochu divokosť, chuligánstvo. Ak by vás niekto napadol alebo robil oplzlé návrhy vašej žene, ani sa za ňu nepostavíte? Muži sú dnes často takí poslušní, že ani nevedia zvýšiť hlas, keď je v nebezpečenstve jeho dieťa alebo žena. Lebo mu od detstva všetci vravia, že nesmie byť agresívny, kričať či plakať. Ale v nejakom momente si to situácia vyžaduje.

Nedostatok nebezpečných situácií vedie u mužov k nedostatku odvahy, mužnosti?

Navonok sú veľkí, chodia do fitka, majú veľké autá, ale často sú to vnútri najmenší chlapci. Riadia firmy často tak, aby bolo dobre iba im. Prepustia radšej ľudí, akoby mali ušetriť financie tak, že presedlajú z veľkého auta na menšie. V konflikte sa správajú ako malí. Tridsať-, štyridsaťroční muži často nevedia dodržať slovo, urobiť rozhodnutie, stáť si za ním, priznať si chybu, ospravedlniť sa. Deti potrebujú počuť, že otec je omylný. Mužské cnosti sa už nenosia a sú často neznáme. Našu spoločnosť i firmy vedú muži s psychikou chlapcov, napríklad naši mužskí politici. Ak žijú v blude, že musia zapierať, to je desivé. Keď sa máme až príliš dobre, zahmlieva to myseľ. Vytvorili sme svet, ktorý sa zrúti ako domček z karát, ak sa stane to, čo sa stalo.

Dnešné mamy tomu pomáhajú alebo to skôr zhoršujú?

Iniciačné rituály, ktoré vediem, majú dve fázy – z dieťaťa na chlapca, keď syn potrebuje ísť od mamy viac k otcovi, a potom z chlapca na muža. Musí to prebehnúť. Ak aj otcovia cítia tú potrebu, mama povie nie. V istom veku by ho mala začať púšťať, menej mu hovoriť do vecí, nechať ho niesť zodpovednosť za chyby, nerobiť z neho nesamostatného a nesebavedomého. Syn si totiž ten obrad urobí aj sám. Bude vyvolávať konflikty, vyhľadávať pozornosť v rizikovej skupine ľudí.

Veľa otcov dnes vo výchove chýba, fyzicky alebo psychicky. Čo potom?

Úloha mamy vo výchove dieťaťa na muža je obrovská. Nemala by tvoriť obraz, že ženy sú tie, ktoré mužom zakazujú a prikazujú a my muži im plníme želania. Dnešné mamy veľakrát nemajú možnosť riešiť to inak ako cez zákazy a príkazy, ale mohli by sa snažiť byť k synom láskavejšie. Zároveň prizvať muža do výchovy, aby prevzal rolu nastavovania hraníc vo výchove. Ak nie je prítomný, tak chlapca zapísať napríklad na judo, nájsť mu mužský vzor. A za každú výčitku synovi nájsť na ňom aspoň tri dobré veci.

Jozef Mihališin (40) je vedúci obchodného tímu ľudí v nadnárodnej spoločnosti. Ako lektor, sprievodca a kouč poskytuje svoje služby vo firmách, v rodinách, pre páry a jednotlivcov. Vedie stretnutia, kde sa venuje mužom, otcom a synom na Slovensku, v Česku, Nemecku, Dánsku i vo Švédsku. Hovorí na nich o zdravom mužstve, otcovstve, mužskom princípe, o úlohe muža v rodine. Pôsobí aj v detských domovoch a v domovoch dôchodcov. Je otcom malej dcéry a nevlastného syna.