Mesačný odpad blogerky sa zmestí do malej fľašky. Pomáhajú jej dážďovky

Žijú skromne, dôsledne recyklujú a na nákupy chodia s vlastnými obalmi. Čoraz viac ľudí očarila myšlienka nulového odpadu.

Takmer päťsto kilogramov odpadu – toľko vyprodukoval za rok 2014 každý Európan. Hoci priemerný Slovák je skoro o tretinu čistotnejší, nemáme dôvod na radosť. Sme totiž na chvoste rebríčka tých, čo úspešne recyklujú. Zástancov „zero waste lifestyle“, teda životného štýlu nulového odpadu, by sme u nás našli len krvopotne. Pritom susedné Česko je o míľový krok vpred.

Prehnali sme to

Martina Kročilová je mladá žena z Prahy, ktorá žije minimalizmom už dva roky. Na svojom blogu a na seminároch radí aj ostatným, ako si domov zorganizovať čo najefektívnejšie, s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Zlomovým okamihom bola jej cesta po Ázii. „V Malajzii a Indonézii sme si s priateľom omnoho viac všímali všetok odpad okolo seba. Najväčší problém však nebol v tom, že v chudobnejších častiach sveta neexistuje systém jeho odvozu a likvidácie. Uvedomili sme si, že ľudia to s jeho produkciou už jednoducho prehnali.“

Nezostalo len pri trpkých dojmoch. Rozhodli sa, že svoj život zmenia. Inšpiráciu hľadali najmä na internete. „Prechod bol postupný, skúšali sme rôzne oblasti, kde by sa dala naša filozofia uplatniť, a radovali sme sa z maličkostí. Napríklad, keď sme vymenili klasické zubné kefky za kompostovateľné. Alebo keď som začala šiť látkové vrecúška na ovocie, zeleninu a pečivo. Momentálne sa najviac tešíme na vermikompostér, ktorý vďaka dážďovkám premieňa biologický odpad z domácnosti na organické hnojivo. S ním budeme môcť pyšne povedať, že mesačný odpad z našej domácnosti sa zmestí do menšej zaváraninovej fľaše!“

Bez obalu

Žiť ekologicky si vyžaduje trochu viac snahy a premýšľania. No aj ochoty z druhej strany – tvorcov legislatívy a predajcov všetkého, čo na život potrebujeme. V Prahe už existuje obchod, ktorý predáva potraviny bez obalu. Ide o testovaciu prevádzku, ktorá má zistiť, či by takýto model mohol fungovať, spĺňal by hygienické normy a či by oň bol záujem zo strany kupujúcich i producentov potravín. Obdobná sieť obchodov úspešne funguje v Taliansku, skúsenosti majú aj v Nemecku či vo Veľkej Británii. Opierajú sa hlavne o menších lokálnych producentov potravín a farmárov. Zákazník si prinesie obaly – na cestoviny, strukoviny, múku, víno… a dá si navážiť presne toľko, koľko potrebuje – nekupuje teda nič zbytočne. V dejinách ľudstva nič nové.

Je to hygienické?

No v tých novodobých je to problém. „Miera bezpečnosti potraviny sa berie komplexne aj s obalom, v ktorom je potravina zabalená – či už u výrobcu, alebo pri predaji. Kto by bol zodpovedný za nákazu? A ako by sme preukázali, či sa potravina kontaminovala primárne, alebo sekundárne, obalom, ktorý priniesol spotrebiteľ?“ zamýšľa sa nad rizikami Mgr. Martina Merková z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. „Navyše, podľa súčasnej legislatívy musí byť potravina označená tak, aby poskytla spotrebiteľovi informácie o zložení či o dátume trvanlivosti. Preto z hygienického hľadiska považujeme takýto spôsob predaja potravín za nevhodný.“

Treba začať

S minimalizovaním odpadu sa však dá začať kedykoľvek. Do vlastných nádob vám už aj u nás dajú aspoň pracie a čistiace prostriedky. Pri nákupe potravín môžete uprednostniť tie v recyklovateľných obaloch alebo to robiť ako Martina: „Na nákupy chodíme s vlastnými látkovými vrecúškami. Aj na syry, šunku a mäso si nosíme vlastnú dózu, ani v supemarketoch s tým nemajú problém, len to treba skúsiť. Robíme si nákupný zoznam s obchodíkmi, kde nám načapujú víno či olivový olej.“

V domácnosti vymenili takmer všetky jednorazové predmety za kompostovateľné či znovu použiteľné. „Namiesto plastovej špongie na riad máme kompostovateľnú. Odličovacie tampóny na tvár mám látkové a periem ich. Na holenie používame strojček na klasické žiletky. Namiesto menštruačných vložiek a tampónov používam kalíšok. Kozmetiku si sama vyrábam alebo kupujem iba tú, ktorej zloženiu rozumiem. Mám z tohto životného štýlu ohromnú radosť a dáva mi zmysel. Nie je to nič nové, veď takto žili už naše babičky.“

Špiníte neveľa

Podľa Eurostatu každý Európan v roku 2014 vyprodukoval 475 kilogramov odpadu. Slovák „iba“ 321 kíl. Dvakrát viac ako my znečisťujú planétu Nemci či Dáni s neuveriteľnými 759 kilami odpadu na hlavu. O 11 kíl sú od nás čistotnejší Česi a s 272 kilami sú veľmi inšpiratívni aj Poliaci.

Nerecyklujete

Sme štvrtí od konca – šesť percent odpadu recyklujeme. Horšie je na tom už iba Rumunsko, Litva a Srbsko, kde recyklujú percento! Lídrami sú Nemecko a Slovinsko takmer s 50 percentami, Česko využíva 23 percent odpadu.

Hľadajte oranžovú

Z nelichotivej pozície environmentálnych ignorantov by nás mal vymaniť nový zákon o odpadoch platný od júna. Plánuje, že do roku 2020 sa na Slovensku znovu použije polovica odpadu vrátane nápojových kartónov - „tetrapakov“. Denne sa ich u nás predá jeden a pol milióna, polovica končí na skládkach. Je to pritom cenná surovina, obsahuje viac ako sedemdesiat percent papiera a už dva litrové kartóny sa môžu recyklovať na štvorcový meter kuchynskej utierky. „Na základe nových pravidiel sa bude nápojový kartón zbierať buď samostatne v oranžových nádobách, alebo v spoločne s plastmi, ktoré patria do žltej,“ hovorí Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa ministerstva životného prostredia. Papier do modrej, sklo do zelenej a plechovky do červenej nádoby.

