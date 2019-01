Mongolsko: Krajina bez stromov a so 40-stupňovými mrazmi. Ako žijú poslední nomádi?

Zelená krajina, kde je ľudí menej ako koní a šport je národnou tradíciou. V zime by ste zamrzli, no v lete je Mongolsko hrdé viac ako inokedy.

Prekročili sme hranice s Čínou a vezieme sa autom po dlhej rovnej ceste. Niečo mi tu nesedí a chvíľu trvá, kým to identifikujem. Všade samé kopce, oblé, vlnia sa ako zelená perina. Vidím ovce, kone, sem-tam nejaké jurty či malé jurtové kempy. Vo vzduchu je sloboda, akú len tak inde necítite. Mám to! Nikde ani jeden strom. Hovorí sa, že ich vykynožili Džingischánove vojská počas dobyvačných nájazdov.

Nefalšovaní

Mongoli sú jeden z posledných nomádskych národov na svete, ktorý o svojej kočovnej povahe nielen hovorí, ale ňou skutočne žije. „Mám 30 koní, 32 oviec, 28 kôz a 12 jakov. Život pastiera nie je ľahký, ale akceptujem ho a som šťastný,“ prezradil nám 21-ročný nomád Suche. Nosil červený mongolský kabát deel a modrý opasok. Jeho mladší bratranec, večne usmiaty s bucľatými ružovými lícami, mal zelený deel so žltým opaskom. Jazdil energicky ako veľký mongolský chán, aj preto dostal od bratranca prezývku Džingis. Všetci sme ho tak volali.

Foto s Džingischánom

Na svoju nomádsku minulosť sú Mongoli nekonečne hrdí. Každoročne medzi 10. a 12. júlom si to patrične pripomínajú. Najväčší národný sviatok v Mongolsku a vrcholné športové podujatie je naadam. Malé slávnosti sa konajú po celej krajine, v dedinkách doslova na zelenej stepi. No to, čo sa deje v hlavnom meste, stojí za to. Všetci to chcú zažiť. Ubytovanie v Ulanbátare je beznádejne vybookované. Mongoli, vyobliekaní do tradičných folklórnych odevov, sa fotia pred parlamentom so sochou Džingischána. Nechýba jarmok a na ňom mongolská špecialita chušur – vyprážaná taštička plnená baraninou.

Šport ako tradícia

Je horúci letný deň a ja sledujem otvárací ceremoniál v Ulanbátare. Štadión praská vo švíkoch, všetci jasajú a mávajú vlajkami. Prichádzajú jazdci na koňoch v dobových kostýmoch. Najprv Huni, potom sa objaví Džingischán, jurty i ďalšie postavy a scény až po obdobie komunizmu a súčasnosť. Počas naadamu sa súťaží v troch základných disciplínach: zápasenie, lukostreľba a preteky na koňoch. V 90. rokov minulého storočia pridali štvrtú disciplínu – hádzanie kostičiek.

Bez žien

Ženy môžu súťažiť tiež, s výnimkou zápasenia. Vysvetľuje to mongolská legenda, podľa ktorej sa jedna amazonka na zápase zúčastnila a porazila všetkých mužov. Pre Mongolov to bola veľká potupa. Aby jej predišli, zápasník musí mať odhalenú hruď, aby bolo jasné, že nie je žena. Krásne je sledovať aj lukostreľbu. Súťažiaci oblečení vo farebných deeloch s čiapkami na hlave priťahujú fotoobjektívy. Nejde im však iba o výhru. Pre Mongolov je to relax, zábava a vec národnej hrdosti. Rozhodcovia pri dolete šípa zdvíhajú ruky, tancujú a nahlas spievajú. Nálada stúpa.

Zdroj foto: Marta Rojková

Cválajúce deti

Najobľúbenejšie sú však preteky na koňoch. Na trati dlhej od 15 do 28 kilometrov sú džokejmi iba deti vo veku od 5 do 13 rokov. Ak totiž jazdec chce byť rýchly, musí byť ľahký. A tak mongolskí drobci cválajú odušu do cieľa za euforického povzbudzovania desaťtisícov ľudí. Najpopulárnejšie sú 22-kilometrové preteky. Konajú sa na stepi, asi pol hodiny cesty od Ulanbátaru. Vyzerá to tam ako na letnom festivale. Stanujúce rodiny s priateľmi a obrovské množstvo áut. Akoby sa tu zišlo celé Mongolsko. Každý chce stáť v prvom rade, čo výrazne pociťujem, a nekontrolovane sa nakláňam dopredu. Vzrušenie stúpa. Dupot koní je čoraz hlasnejší a v diaľke sa zdvíha prach. Víťaz má obrovský náskok, je maličký a valí sa ako raketa. Z publika cítim nielen radosť, ale i obrovskú hrdosť. Aj keď to nie je ich syn, je to predsa dieťa ich národa, šikovné a silné.

Samozrejmosť

Kôň a Mongol sú nerozlučná dvojka. Aj na naadame sa preto zúčastňujú v podstate všetci Mongoli. „Keď som mal deväť rokov, naša obec zorganizovala festival naadam. Malo pretekať okolo dvesto koní. Tri dni pred festivalom však husto pršalo, rieky sa vylievali z korýt a terén bol veľmi nepriaznivý. Predstavte si dvesto detí cválať v takých podmienkach. Počas pretekov som spadol z koňa a zobudil som sa až v nemocnici. Mal som zlomenú kľúčnu kosť a rozbitú lebku,“ rozpráva nám Suche, ktorý nás sprevádzal na koni do tajgy. Ako správneho silného a hrdého Mongola ho to však nezlomilo. „Naadam mám veľmi rád. Teraz mám svoje vlastné kone a ponúkam ich svojim bratom a príbuzným, aby s nimi pretekali.“ Aj kamarát Tuguldur sa do naamu zapájal odmalička. „Zápasil som, ale nebol som dosť silný,“ priznáva s úsmevom. Na koni však jazdil výborne. Veď akoby aj nie. Je predsa Mongol.

Zem nie je na predaj

Pastviny, ktoré predstavujú 76 percent rozlohy krajiny, sú vylúčené zo súkromného vlastníctva. Lesy, jazerá, vodné toky a poľnohospodárska pôda je tiež „všetkých“. V Mongolsku je pôda modun šanui, koreňom štátu, a patrí celému spoločenstvu. Občania môžu vlastniť iba 0,07 až 0,5 hektára pôdy v oblasti, kde žijú. Cudzinci sú z tohto práva vylúčení, pozemok môžu iba užívať.

Kruté zimy

Hoci v lete pôsobí zelená mongolská krajina priam idylicky, v zime chladnokrvne zabíja ľudí aj zvieratá. Teploty aspoň štyridsať stupňov pod nulou nie sú nič výnimočné. Počas poslednej zimy si vypýtali život 700-tisíc kusov zvierat. Ešte dramatickejšie to bolo na prelome rokov 2009 a 2010, keď v krajine uhynulo takmer 9 miliónov zvierat.

