Nadmerné potenie vyrieši kúpeľ vo vaničke či chirurgický zákrok

Ak mokré mapy pod pazuchami nevyrieši antiperspirant, musia nastúpiť tvrdšie zbrane. Zachrániť vás môže napríklad aj prúd.

Potenie je dôležité pre správnu termoreguláciu ľudského tela. Potné žľazy a žliazky sú rozložené takmer po celom povrchu tela. V priemere ich máme dva až tri milióny. Ženy vypotia v priebehu dňa okolo 150 ml tekutín, muži približne 200 ml. Hoci je potenie prirodzené, nikoho nepotešia mapy v podpazuší. Pot sám o sebe nezapácha. Ide o číru tekutinu, ktorý vylučujú malé i veľké potné žľazy. Zápach vznikne až keď sa začne v spolupráci s tyčinkovými baktériami rozkladať. Ideálne prostredie je podpazušie. Ako s nimi možno bojovať?

Dlane vo vaničke

Pri bežnom potení vám situáciu pomôžu zvládnuť klasické antiperspiranty. Problém nastáva, ak sa u vás objavila hyperhidróza, teda nadmerné potenie. Pri jeho liečbe sa používa napríklad vodná ionoforéza.V minulosti patrila k najpoužívanejším metódam, dnes sa ňou rieši najmä nadmerné potenie dlaní a chodidiel. Ide o ionoforézu. Nadmerné potenie sa zastavuje pomocou pôsobenia jednosmerného prúdu vo vode. Dlane si jednoducho ponoríte do tekutiny vo vaničke. Vylučovanie potu tlmia ióny. Na začiatku by ste mali absolvovať dva až tri desaťminútové sedenia do týždňa. Interval sa postupne predlžuje. V minulosti sa týmto spôsobom riešilo aj nadmerné potenie v oblasti podpazušia. Vtedy ste sa do roztoku museli ponoriť.

Kedy nastupuje chirurg

Potenie možno zastaviť aj vďaka chirurgickému zákroku. Ten však nastupuje až vtedy, keď všetky dostupné metódy nezaúčinkovali. Pri chirurgickom zákroku sa môžu jednotlivé žľazy odstrániť alebo sa prerušia nervové dráhy, ide o takzvanú sympatektómiu. Ide o normálnu operáciu, takže sa pri nej môžu objaviť aj komplikácie. Pri zákroku je nutná hospitalizácia. Niektoré prípady riešia len hrudní chirurgovia.

