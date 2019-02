Najväčší trapas? Nie! Predčasná ejakulácia je veľký problém

Predčasná ejakulácia trápi predovšetkým mladých mužov. Odborník prezradí, ako ju liečiť. Na doplnky stravy rovno zabudnite!

Čo je predčasná ejakulácia? Jednoducho povedané je to situácia, kedy muž dosiahne orgazmus skôr než príde k samotnému orgazmu alebo uspokojeniu ženy. Ale naozaj oveľa skôr... Často to ešte skôr než dôjde k samotnému pohlavnému styku. Mnohým mužom na tomto probléme nielenže krachujú vzťahy, ale rapídne im to znižuje sebavedomie.

Pred štyridsiatkou častejšie

„Ideálny čas, za ktorý dosiahne muž ejakuláciu, neexistuje. U každého je to totiž celkom individuálne,“ hovorí urológ MUDr. Roman Sokol z privátnej urologickej ambulancie v Trenčíne. Na otázku, kto trpí predčasnou ejakuláciou viac, dáva doktor jasnú odpoveď: „Prevažne sa tento problém týka mladých, ale samozrejme existuje aj veľká skupina mužov po 40-tke alebo po 50-tke, ktorí nemali problém s predčasnou ejakuláciou a zrazu tento problém objavil. Avšak, keby som rozdelil 100 % mužov s predčasnou ejakuláciou, 85 % z nich ešte neoslávilo 40 rokov,“ prezrádza odborník.

Najúčinnejšie sú antidepresíva

Fyziologické príčiny problému predčasnej ejakulácie podľa doktora Sokola spočívajú a fungujú na báze vylučovania serotonínu. „Z toho vyplýva, že na liečbu predčasnej ejakulácie sa využívajú aj lieky, inhibítory spätného vychytávania serotonínu, ktoré sa používajú aj na liečbu depresie,“ hovorí doktor Sokol. Dodáva tiež, že pri antidepresívach si musia dávať pozor predovšetkým vodiči a muži pracujúci vo výškach. Antidepresíva sa berú pravidelne, každý deň. V čom vidí lekár tiež ich nevýhoda.

Liek na váš problém

„Existuje však aj medikamentózna liečba, ktorá bola vyvinutá špeciálne na liečbu predčasnej ejakulácie. Je to preparát, ktorý obsahuje účinnú látku dapoxetín. Je dostupný aj na slovenskom trhu, ale je viazaný na lekársky predpis,“ upozorňuje urológ, že s problémom máte prísť k odborníkovi. Liek má podľa doktora Sokola svoje výhody aj nevýhody. „Výhoda je tá, že sa používa len pred samotným pohlavným aktom,“ hovorí lekár. Začína sa s dávku 30 mg a dáva sa 30 až 60 minút pred sexuálnou aktivitou. „Keď teda máte sex dvakrát do týždňa, užijete ho dvakrát. To znamená, že sexuálna aktivita musí byť plánovaná, čo z časti znižuje komfort muža a je to nevýhodou lieku,“ konštatuje Roman Sokol. Liek má tiež ďalšie nevýhody ako napríklad potenciálne nežiadúce účinky ako nevoľnosť žalúdka, mdloby. Nevýhodou je určite aj cena, ktorá sa pohybuje od 20 do 50 eur za balenie.

Liečba s nejasným efektom

Ďalšími postupmi, ktoré môžu byť nápomocné je napríklad psychotréning. Muž chodí k urológovi každý mesiac a on mu hovorí, ako má mať pohlavný styk: „Tréning musí trvať aspoň polroka a efekt je nejasný, navyše samozrejme, že nikomu sa nechce čakať pol roka. Muž môže použiť kondóm či znecitlivejúce anestetické gély, ktoré však majú rovnaký efekt aj na ženu,“ vymenúva nevýhody lekár.

Doplnky stravy nefungujú

Pozitívny výsledok pri liečbe predčasnej ejakulácie sľubujú mnohé voľnopredajné alternatívy na internete. Nie sú registrované ako lieky, najčastejšie bývajú v podobe doplnkov stravy. Doktor Sokol však upozorňuje: „Neexistujú žiadne doplnky stravy, ani voľnopredajné lieky, ani výživové doplnky, ktoré by liečili problém s predčasnou ejakuláciou. Ak niekomu pomohli, tak len na základe princípu placeba. Sú to zbytočne vyhodené peniaze, ktoré ľudia môžu investovať do serióznej, bezpečnej a overenej liečby.“

Na vyšetrenie s partnerkou

Neviete sa odhodlať navštíviť urológa? Doktor Sokol upozorňuje, že samotné vyšetrenie skutočne nebolí a nie je nepríjemné. Najlepšou možnosťou je, keď spolu s vami príde na vyšetrenie aj partnerka. Nie je to iba váš problém, je to problém dvoch ľudí. „V mnohých prípadoch sa stáva, že partnerský vzťah sa kvôli neuspokojivému sexu začne rozpadávať. Žena partnera opustí, pretože je opakovane sklamaná a nespokojená. Na druhej strane, ak predčasná ejakulácia neprekáža ani jemu ani partnerke, potom neexistuje žiadny problém a liečba nie je v tomto prípade potrebná,“ konštatuje doktor Sokol.