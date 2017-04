Naklíčená strava je plná zdravia. No tušili ste, že má aj riziká?

Pestovanie klíčkov nie je žiadna novinka a radi si na nich pochutnajú nielen vegáni či vitariáni. No ak to nerobíte správne, môžete si zbytočne zavariť.

V klíčkoch sa ukrýva sila živín, no aj riziko. Autor: Shutterstock.com

Je neuveriteľné, ako sa za minimum peňazí, času a energie dá dopracovať k superpotravine v biokvalite. Na vypestovanie klíčkov sa najčastejšie používajú strukoviny ako šošovica, cícer, fazuľa ale tiež obilniny, semienka a orechy.

Prečo sú také zdravé?

Naklíčené semienko je vlastne zárodok rastliny a obsahuje v sebe skoncentrované množstvo výživných látok, ktoré k rastu potrebuje. Semienka obsahujú zásobu enzýmov, tiež minerály, vitamíny, proteíny, rastlinné bielkoviny a to v najprirodzenejšej možnej forme. Okrem toho majú aj chlorofyl, ak ich posledný deň klíčenia dáte na slnko. Podľa štúdií aj podiel vlákniny je v klíčkoch vyšší o 6-13 percent. Toto všetko si vypestujete najviac do piatich dní, pri niektorých druhoch už za 24 hodín a to jednoducho na okennej parapete.

Aký je správny postup?

K tomu vznikajúca rastlinka potrebuje tri základné podmienky – vodu, teplo a tmu.

1. Namočte semienko na noc do vody na 8-12 hodín pred tým, ako sa ho rozhodnete naklíčiť.

2. Použite tanier s navlhčenou vatou alebo zaváraninový pohár, ak nemáte poruke špeciálne misky.

3. Semienka prepláchnite dva až trikrát za deň, keď začnú klíčiť.

Samotné klíčenie môže trvať od 12 hodín do piatich dní podľa zvoleného druhu. Hotové produkty môžete pridať do šalátu, do raňajkových vločiek, smoothie alebo zjesť len tak.

Pozor na toxíny

Dajte si však pozor. Ak nedodržíte základné pravidlá klíčenia, ako napríklad klíčenie v pitnej vode, prípadne máte klíčky z neovereného zdroja, podľa portálu health.com môžu byť dokonca zdraviu škodlivé. Niektoré zo semien totiž obsahujú prírodné toxíny, lektíny, ktoré sa tvoria, ak semeno nemá ideálne podmienky na klíčenie. Na druhej strane, presne tie podmienky, ktoré vyžaduje klíčenie, sú súčasne rajom pre baktérie ako salmonela, E. Coli či listerióza. "Problém je, že naklíčené semená, samotné klíčky alebo mladé rastlinky sa konzumujú v surovom stave bez akejkoľvek úpravy, ktorá by množstvo na nich vyrastených mikroorganizmov mohla obmedziť," varoval aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Mikrobiologický rozbor semienka v domácom prostredí je komplikovaný, jeho zdravie však môžete poistiť jednoduchým trikom. Pred klíčením ho chvíľku povarte.

