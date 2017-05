Nakoľko ste ovplyvniteľní? Vedci zistili zaujímavé poznatky o osobnosti človeka

Podľa najnovšieho výskumu majú ľudia tendenciu nevedomky napodobňovať obozretné, netrpezlivé alebo lenivé správanie iných.

Zvyčajne sa tieto vlastnosti považujú za vrodené osobnostné črty. Ovplyvňujú to, akým spôsobom zvažujeme riziko, či sme schopní v pokoji na niečo čakať a koľko úsilia vkladáme do každodenných činností. Nový výskum však poukazuje na to, že tieto osobnostné vlastnosti do kopírujeme aj od iných.

Tento TEST o vás prezradí veľa: Čo ste si všimli ako prvé?

Testy pod vplyvom druhých

Výskum uskutočnil Národný ústav pre zdravie a lekársky výskum v Paríži. Vedci pri ňom skombinovali matematické modelovanie s poznatkami z kognitívnej psychológie. 56 dobrovoľníkov požiadali, aby urobili sériu rozhodnutí, pri ktorých by sa uvedené osobnostné črty prejavia.

Netrpezlivosť sa testovala tak, že si účastníci mali vybrať medzi malou výplatou, ktorú by im dali o tri dni a vyššou výplatou, ktorú by dostali až o rok neskôr.

Pri testovaní lenivosti zas dostávali odmenu podľa toho, ako rýchlo reagovali na výzvu niečo urobiť.

Opatrnosť testovali tak, že si mali vybrať, či si vezmú malú alebo väčšie výhry. Malú mali istú na 90% a pri väčších sa šanca na ich získanie znižovala. Tieto rozhodnutia však robili až potom, ako pozorovali, aké spravili iní, fiktívni účastníci výskumu.

Falošné predstavy

Ukázalo sa, že dobrovoľníci v značnej miere napodobňovali to, čo robia iní, bez ohľadu na to, aké boli ich osobnostné vlastnosti. Odborníci to vysvetľujú efektom falošného konsenzu. Pri ňom človek nesprávne predpokladá, že jeho okolie zdieľa rovnaké hodnoty a názory ako on. Okrem toho výsledky výskumu poznačil zrejme aj efekt sociálneho vplyvu. Ľudia podvedome prispôsobujú svoje názory a postoje ľuďom vo svojom okolí.

Chytľavé vlastnosti

Iba 19% respondentov si uvedomovalo, že pri testovaní zmenilo svoje postoje. Autori sa v súčasnosti snažia tento výskum aplikovať na ľudí trpiacich rôznymi neoropsychiatrickými poruchami. Ich cieľom je zistiť, do akej miery prebieha zosúladenie postojov s inými napríklad u autistov a schizofrenikov.