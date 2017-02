Naozaj potrebujeme všetci DETOX? ROZHOVOR s lekárkou a odborníčkou na výživu

Hladovka, očista, detox. Nazvite to, ako chcete. O tom, ako pomáha, hovorí MUDr. Mária Fulová.

Mnohí lekári aj laici tvrdia, že detox je zbytočný. Vraj, keď jeme všetko a s mierou, telo si pomôže samo.

Ak by sme si vybudovali aj dodržiavali ukážkový spôsob života, telo by si poradilo. Ľudí, ktorí tak robia, je však veľmi málo. Klobáskovci a Slaninkovci si vo svojom tele nahromadia kadečo a odrazí sa to na ich zdraví, napríklad na vysokom tlaku. Potom máme na výber – užívať lieky alebo obnoviť si zdravie prirodzenou cestou.

Keď zanedbáme prevenciu, choroba si na nás počká. Prvým krokom musí byť dostatočná teoretická príprava – ak chcem niečo poriadne robiť, najprv si to naštudujem. Dnes je dostatok kvalitnej literatúry, autormi sú skúsení lekári. Treba sa vyhýbať rôznym extrémom a nezmyslom.

Ako často by sme si mali čistiť organizmus?

Niekto potrebuje očistu raz za rok, iný tri razy. Je to individuálne aj dĺžka môže byť rôzna. Obyčajne stačí štyri až šesť dní. Očistné kúry majú najväčší efekt u ľudí, ktorí sú ochotní zmeniť životný štýl. Tie preventívne môžu byť intenzívnejšie – niekoľko dní na čerstvej šťave a zelenine. Pri chronických chorobách postupne meníme životosprávu, pričom zvyšujeme podiel surovej zeleniny a ovocia v jedálnom lístku a vybudujeme si pitný režim.

Opäť je to individuálne, čo vyhovuje jednému, to inému nemusí. Detoxikácia tela je prirodzený proces a väčšina ľudí nepociťuje žiadne nepríjemnosti. Ojedinele sa môžu objaviť bolesti hlavy, nevoľnosť, „mrvenie“ v kĺboch. Netrvajú dlho a najčastejšie sa objavujú u tých, čo to skúšajú prvýkrát.

Začínali ste ako detská lekárka. Ako ste sa dostali k detoxu?

Detoxikácii sa venujem už od roku 1978. Donútili ma zdravotné problémy. Niekoľko rokov som sa trápila so zápalom bedrového a plecového kĺba. Kruté bolesti ma opakovane vyraďovali z bežného života, ale po radikálnych zmenách v životospráve sa už neobjavili. Očistné kúry mali podobné účinky aj u ďalších členov rodiny. To ma inšpirovalo, aby som začala o detoxe aj verejne hovoriť. Od roku 1990 organizujeme vzdelávacie pobyty aj pre záujemcov.

Ako prebiehajú týždňové detoxikačné pobyty?

Kto na ne chodí? Zameriavame sa na tri základné piliere zdravia – potravu, pohyb a psychiku. Čerstvé šťavy a zelenina sa striedajú s rôznymi pohybovými aktivitami. Prichádzajú k nám ľudia s ľahkými aj vážnymi problémami. Niekomu sa podarí dosiahnuť zlepšenie hneď na prvýkrát, iní sa musia snažiť opakovane.

Sú ťažkosti, ktoré sa nedarí uspokojivo vyriešiť, takých je, našťastie, málo. Na pobyty chodia aj deti – školáci, väčšinou alergici alebo deti s nadváhou. Máme takých, čo schudli štyridsať či päťdesiat kilogramov. Mali sme pacientov, ktorí používali barly a dnes chodia bez opory, ľudí s metabolickými chorobami, s poruchami imunity, so srdcovocievnymi chorobami. Mnohí z nich sa dnes ochotne venujú tým vo svojom okolí, ktorí majú podobné zdravotné problémy.

Propagujete surovú stravu. Prečo?

Surová strava je zdrojom obrovského množstva dôležitých živín, ktoré telo potrebuje. Je živá, predstavuje adekvátneho partnera pre naše živé telesné bunky. Nedá sa ničím nahradiť, preto by mala dominovať v jedálnom lístku každého človeka. Treba ju vhodne upraviť tak, aby sme rešpektovali možnosti jedinca – kto nemá v poriadku zuby, ten nebude jesť kapustu. Dnes nie je problém nastrúhať si ovocie či zeleninu najemno, odšťaviť ju alebo pripraviť smoothie. Mnohé plody si môžeme pripraviť v lete a na jeseň. Využívajme také metódy konzervovania, pri ktorých ostanú surové.

