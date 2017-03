Nastavte si správne viazanie, môže vás zachrániť pred vážnym zranením

Najmä ak ste roky nelyžovali, skontrolujte si dĺžku lyži a ich vypínanie. Oplatí sa vám porozmýšľať aj nad trénerom.

Spomenuli ste si pri pohľade na zasnežené svahy na prvé oblúky na lyžiarskom výcviku? Zlákala vás vaša polovička a rozhodli ste sa cez vianočné prázdniny prevetrať lyže z mladosti? Choďte na to pomaly.

Chýb sa zbavíte ťažko

V dospelosti sa technické chyby odnaučíte len veľmi ťažko. Niekedy je tridsiatnik, ktorý sa postaví pod dohľadom trénera na lyže prvýkrát ako nepopísaný papier, technicky zdatnejší ako samouk, ktorý lyžuje od útleho detstva takmer pravidelne. „Určite to nebude na víťazstvo Zlatého glóbusu v alpských disciplínach, ale z hľadiska techniky sa môžu dostať veľmi vysoko. Dokonca môžu dosiahnuť majstrovský triedu, lebo nie sú poznačení zlými pohybovými stereotypmi z detstva,“ upozorňuje PaedDr. Martin Belás, PhD z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Ideálny vek na odštartovanie tréningu zjazdového lyžovania sú však tri roky.

Od brady po nos

Na svahu dnes môžete vidieť rozličné dĺžky lyží. Krátke však nie sú vždy výhrou. Vo všeobecnosti platí, že deti by mali začínať s lyžami, ktoré im siahajú po bradu. V poslednom období vedú aj u dospelých krátke lyže. Niekedy siahajú len po hruď. Aby však uniesli vysokého dospelého človeka musia byť veľmi kvalitné. Pre začiatočníka je to však zbytočná investícia. V ich prípade sa pohybuje optimálna výška lyží okolo brady, prípadne po nos. Dlhšie lyže lepšie znesú aj rýchlu, agresívnu jazdu, majú lepšiu stabilitu.

Musí vypínať

Ťažkému zraneniu sa vyhnete i vďaka správne nastavenému viazaniu. Určite nemôže zohľadňovať len vašu hmotnosť. Ak máte štyridsať kilogramov, nestačí nastaviť viazanie automaticky na štvorku. Každý výrobca bezpečnostných viazaní má zadefinované, ktoré parametre musíte brať do úvahy. „Hlavnou premennou je šírka kolenného kĺbu, pretože lámeme kosti a nie kilogramy. Určite však treba zohľadniť aj hmotnosť, ale i výšku, pohlavie, vek, veľkosť lyžiarky. Ďalej agresivitu jazdenia, ale i najčastejší terén či typ snehu, po ktorom jazdíte. Všetky údaje sa pretavia do konštanty, podľa ktorej sa nastaví vypínacia sila päty a špičky viazania. Nastavenie vždy zverte do rúk odborníka, ktorý má certifikát,“ upozorňuje Martin Belás.

Vyhnite sa zlomenine

V hlbokom alebo na mokrom snehu je jazda pomalšia, pomalší bude aj pád. Práve pri nich vznikajú komplikované špirálovité zlomeniny, poškodenia šliach alebo väziva. Keď idete pomalšie, dlhšie trvá, kým sa lyža vypne. Ak častejšie jazdíte v tomto type snehu, mali by ste mať vypínaciu silu nastavenú o jeden a pol až dva stupne nižšie ako je štandard. U pretekára, ktorý sa dolu kopcom rúti rýchlosťou vyššou ako sto kilometrov za hodinu, musí byť viazanie pri páde vypnuté v sekunde.

