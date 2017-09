Nenápadný spolubývajúci: Môže za rakovinu pľúc! Vetráte?

Hoci je druhou najčastejšou príčinou rakoviny pľúc, zatiaľ ho neberú príliš vážne ani naši stavbári, ani legislatíva.

Bez farby, chuti a zápachu – ľudskými zmyslami ho nemožno vystopovať. Je však viac či menej prítomný v každej domácnosti. Rádioaktívny plyn radón sa nachádza v pôdnom vzduchu, vo vode aj v stavebných materiáloch.

Kedy hrozia problémy?

Do našich domovov sa však primárne dostáva z geologického podložia – cez pukliny a chyby v izolácii základovej dosky. Problém nastáva, keď sa pre prílišné utesnenie stavby jeho koncentrácia vnútri neúmerne zvyšuje.

Česko je popredu, my si počkáme

Od roku 2010 tam prebieha už druhý radónový program. Šíri osvetu, mení zákony. Merania pôdneho radónu na pozemku sú povinné pred každou stavbou. Každý dom má „radónový štítok“, ktorý informuje o riziku možného poškodenia zdravia v ňom. Štát prispieva na nápravné opatrenia v budovách s vysokým rizikom. Do februára 2018 by sme mali mať Národný akčný radónový plán aj my – vyžaduje to Európska únia.

Fatálne následky

„Inhaláciou sa dostávajú do dýchacieho traktu, kde sa vďaka krátkemu polčasu premeny rozpadajú a ožarujú pľúcne tkanivo. Štúdie potvrdili zdravotné riziko dlhodobého pôsobenia radónu už v malých koncentráciách. Významné sú najmä závery rozsiahlej spoločnej európskej analýzy, podľa ktorej možno pripísať na vrub ožiarenia radónom 5-10 % všetkých prípadov rakoviny pľúc,“ vysvetľuje RNDr. Helena Cabáneková, vedúca oddelenia radiačnej hygieny na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Prevencia pred výstavbou

Najjednoduchšou prevenciou je dôkladná príprava pred stavbou – teda zmerať objemovú aktivitu radónu v pôdnom vzduchu na stavebnom pozemku. Takéto meranie môže vykonať iba firma, ktorá má povolenie z Úradu verejného zdravotníctva.



Ing. Katarína Vargicová z jednej z nich hovorí, ako to prebieha: „Z hĺbky približne 80 centimetrov odoberieme aspoň 15 vzoriek pôdneho vzduchu. Stavebník získa jednu výslednú hodnotu koncentrácie radónu a tá spolu s priepustnosťou podložia zaradí pozemok do kategórie radónového rizika. Podľa toho sa navrhujú ďalšie opatrenia – napríklad druh izolácie základovej dosky a stavebnej konštrukcie.“

Pekne vcelku

Pre základovú dosku nie sú stanovené parametre. Je dobré, keď je celistvá – bez zbytočných výstupkov kvôli dokonalému položeniu izolácie. Takisto treba dbať na prestupy kanalizácie, elektrických káblov či plynového potrubia cez dosku, aby boli plynotesne uzavreté.

Meranie vs. náprava

Ak staviate individuálne, podľa platnej legislatívy je len na vás, či chcete bývať zdravo, alebo nie. Náklady na merania sú pritom zanedbateľné v porovnaní s tými, ktoré vyžaduje náprava.

„O radón by sa mal zaujímať každý, kto žije v rodinnom dome aj v bytoch priamo na podloží, bez suterénnych priestorov. Problematické sú najmä staršie domy bez izolácií pivníc, postavené z kameňa alebo na kamenných základoch. Rovnako môže byť problém v domoch otvorených od pivničných priestorov až do podkrovia – so schodiskom, čo nie je uzavreté dverami,“ upozorňuje inžinierka Vargicová.

Citlivý na počasie

Koncentrácie radónu v závislosti od počasia v priebehu roka výrazne kolíšu, preto väčšiu výpovednú hodnotu majú dlhodobé merania. Ak sú hodnoty vysoké, najjednoduchším riešením je intenzívne vetranie. Ďalším krokom môže byť izolácia podláh a stien, ktoré sú v kontakte s podložím, či oddelenie pivnice od obytných častí dverami.

Ide tu o vaše zdravie

Zosúladenie našej legislatívy s tou európskou by malo priniesť zmeny k lepšiemu v novom stavebnom zákone aj v povedomí verejnosti. Podľa inžinierky Vargicovej Slováci radón podceňujú. „Berú to ako ďalší papier, ktorý musia doložiť a zaplatiť. Vôbec si neuvedomujú, že tým chránia sami seba. Radón totiž nesmrdí, neobťažuje – no napriek tomu systematicky škodí...“

