Nesedí vám medzizubka? Nezáleží len na veľkosti

Ak si zuby čistíte len klasickou kefkou, na konci dňa vám na nich zostane aj tridsať percent povlaku. Akurát na zapáchajúci dych, zapálené ďasná a zubné kazy.

V priestoroch medzi zubami si nevystačíte so špáradlom či so zubnou niťou. Čistia nedostatočne. Majte vždy poruke medzizubnú kefku. Vyčistiť si ňou medzizubné priestory vám nezaberie viac ako minútu. Je taká malá, že sa ľahko vojde aj do vrecka či do peňaženky.

Kamarátka krv

Medzizubné kefky zbavujú zuby povlaku a zvyškov potravy, ktoré z medzierok bežnou kefkou nedostanete. Výnimku v ich používaní nemáte ani v prípade natesno uložených zubov a už vôbec nie, ak vám krvácajú ďasná. Proti vlastnej krvi nie je treba bojovať, ale riešiť problém. Týždeň trvá, kým sa ďasná vyliečia. Krvácanie sa bude každým dňom zmierňovať, až úplne vymizne. Ak by sa tak nestalo, mal by vás vidieť lekár.

Výhovorky škodia

„Zo začiatku potrvá, kým prídete na správny úchop, vyhovujúcu techniku no je to jednoduchšie, než sa zdá. Počiatočné krvácanie každým dňom ustupuje, ak budete kefku odkladať a znova a znova s čistením začínať, budete mu opäť čeliť,“ upozorňuje zubný lekár Adam Mikuš.

Na mieru

Ak sú štetinky menšie, nevyčistia medzizubný priestor dostatočne a, naopak, priveľký drôtik sa nezmestí do štrbiniek. Tej ideálnej pritom stačí jediný pohyb von a dnu na to, aby v priestore medzi zubami nenechala ani stopu po povlaku.

Netriafajte naslepo a nepoužívajte ani najväčšiu, ktorá sa zmestí. Najlepšie urobíte, ak sa poradíte so zubným lekárom či s dentálnym hygienikom, ktorý určí správnu veľkosť.

To je finta!

Ak sa predsa len nájde miesto, kam sa nezmestí, doktor Andel radí malú fintu: „Skúste si ju jemne zaviesť z opačnej, vnútornej strany chrupu.“ Práve na to je lepší dlhší držiak, z ktorého kefka vychádza kolmo. „Sú pacienti, ktorí majú problém dostať sa s kratšou medzizubnou kefkou k zadným stoličkám. Inak je tvar a dĺžka držiaka iba vec vkusu a toho, s ktorým sa vám lepšie manipuluje,“ dodáva doktor Mikuš.

Citlivý plast

Obavy z alergickej reakcie na kov alebo z nepríjemného pocitu pri kontakte drôtika s plombovanými zubami nemajte. Hoci v minulosti sa to stávalo, dnes sú na kefkách vlákna osadené tak nahusto, že sa podobného zážitku nemusíte obávať. Túto skutočnosť potvrdil aj doktor Andel.



„Až prax ukázala, že plast urobil kovové jadro kefky širším, preto sa s ním ťažšie manipuluje. Okrem toho, kovové medzizubné kefky vyčistia priestory oveľa efektívnejšie. V úzkych priestoroch sa vlákna zložia a jadro obalia, takže nie je dôvod poťahovať ho plastom. Nemusíte mať ani obavy z alergickej reakcie. Na zachytenie nečistôt stačí naozaj rýchly jednorazový pohyb von a dnu, pri ktorom takéto problémy nehrozia,“ ubezpečuje.

Keď doslúži

Opotrebovanosť kefky zbadáte voľným okom. To, ako rýchlo sa štetinky zničia a prestanú plniť svoju úlohu, závisí predovšetkým od toho, ako s ňou zaobchádzate. „Máme pacientov, ktorí dokážu používať jednu medzizubnú kefku aj dva týždne, a potom takých, ktorí kefku razom zničia na troch medzizubných priestoroch tak, že je nepoužiteľná,“ prezradili zubní lekári.

Tlačíte príliš?

Pri vstupe do štrbinky sa zohnú ako dáždnik a v medzizubnom priestore sa opäť rozprestrú. Tak spoznáte jej kvalitu. Bez ohľadu na to, ak to s tlakom preženiete, drôtik sa ohne. Ak ho aj opäť narovnáte, kefka už nebude čistiť efektívne. Cez medzizubný priestor prenikajte jemne a pomaly hľadajte cestičku na druhú stranu, rovnako tak pri jej vyťahovaní. Najčastejšej chyby sa ľudia podľa skúseností lekárov dopúšťajú pri zavádzaní do medzierok horných zubov. „Podvedome ju pri vyberaní ťaháte smerom nadol od ďasna, čo na jemné vlákna kefky pôsobí ako brúska na nožík.“

