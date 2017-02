Nestíhate v práci a ste stále chorí? Pár úprav v byte a ste opäť vo forme!

Nechce sa vám ísť cvičiť a stále máte chuť na niečo sladké? Možno je na vine zlé osvetlenie.

Najnovší odborný výskum zverejnený na anglickej stránke dailymail. co.uk prišiel k záveru, že ak sa cítite bez energie, nechce sa vám ísť večer do fitka alebo máte každú chvíľu chuť na čosi sladké, môže to spôsobovať nevhodné osvetlenie vášho bytu či pracovného priestoru – najmä nedostatok prirodzeného denného svetla.

Moc denného svetla

Medzi ľuďmi, ktorí pociťovali v práci či doma nedostatok svetla, sa najviac z nich, až šesťdesiatdeväť percent, sťažovalo na nedostatok energie. Šesťdesiatim štyrom percentám opýtaných sa zhoršila nálada a šesťdesiatdva percent zaznamenalo pokles motivácie. Viac ako polovica ľudí mala tendencie pojedať, a to najmä sladkosti, čím sa podľa odborníkov nevedome snažili zlepšiť psychickú nepohodu. Tretina tvrdila, že nedostatok svetla ovplyvňuje ich pracovný výkon.

Mierna depka

MUDr. Richard Imrich, DrSc., vedecký pracovník Biomedicínského centra Slovenskej akadémie vied hovorí: „Osvetlenie pracovísk sa u nás riadi hygienickými normami a vyhláškou ministerstva zdravotníctva práve preto, lebo výkonnosť človeka ovplyvňuje aj svetlo. Najmä v zime, keď odchádzate do práce ešte za tmy a vraciate sa domov zase potme, a navyše pracujete v priestoroch bez dostatočného prístupu denného svetla, to vplýva aj na váš pracovný výkon.“ V tomto období sa najčastejšie prejavuje aj sezónna afektívna porucha, ktorá sa vyznačuje depresívnymi stavmi v zimných mesiacoch. „V našich zemepisných šírkach nie je až taká rozšírená, ale čím viac na sever, tým je výskyt sezónnej afektívnej poruchy častejší,“ vraví odborník. Na väčšinu pacientov má výrazný pozitívny účinok fototerapia, liečba svetlom, ktorú ordinujú aj naši odborníci.

Vnútorné hodiny

Svetelné podmienky, ktorým sme vystavení počas dňa, výrazne zasahujú do fungovania celého tela a ovplyvňujú psychiku aj fyzickú kondíciu. „Ak nie sme v optimálnej miere a v správnom čase vystavení dennému svetlu, môže dôjsť k narušeniu našich vnútorných hodín – cirkadiánnych rytmov. Následkom môže byť nespavosť, únava, zmeny v metabolizme aj v imunite,“ objasňuje MUDr. Imrich. Asi najnepríjemnejšie je, ak trávite čas v miestnosti bez okien, a teda úplne bez prístupu denného svetla. „Takéto pracoviská majú regulovaný pracovný čas. Časť pracovného času by ste mali stráviť na mieste s prístupom vonkajšieho svetla,“ upozorňuje lekár.

Motivácia aj výkon

Každý rozumne uvažujúci zamestnávateľ by sa mal snažiť, aby jeho zamestnanci mali čo najviac svetla zvonku. Výskumy ukázali, že dostatok denného svetla dokáže zvýšiť produktivitu až o pätnásť percent! Známy jav nazvaný hawthornský efekt, podľa továrne Hawthorne Works, kde sa takmer pred storočím robila séria štúdií o vplyve svetla na produktivitu pracovníkov, hovorí o tom, že osvetlenie pracoviska má vplyv aj na motiváciu a schopnosť dokončiť prácu. „Dnes však už platia stavebné technické normy určujúce minimálnu veľkosť okien na budove, bez ich splnenia žiadnu stavbu neschvália,“ pripomína MUDr. Imrich.

Svetlý byt

Samozrejme, čím viac denného svetla treba vpustiť aj do príbytku. Svetelné podmienky vylepšíte viacerými fintami. Odstráňte záclony a nahraďte ich žalúziami, ktoré zatiahnete až večer. Steny, na ktoré dopadá svetlo z okna, by mali byť biele alebo aspoň svetlé, aby sa od nich svetlo odrážalo. Voľte svetlý nábytok. Trochu čarovať môžete zrkadlami.

Ak ich umiestnite oproti oknu alebo vedľa neho, vnesú do miestnosti viac svetla – odraz lúčov je takmer stopercentný. Zdržiavať sa dlhodobo v priestoroch, kam problematicky preniká denné svetlo, môže mať vplyv na zdravie. Rozhodíte si totiž vnútorné hodiny, podľa ktorých fungujú všetky orgány tela. „Rytmy sa desynchronizujú. Iný čas bude v obličkách a iný v pečeni, iný v srdci a zase iný v mozgu. Ale to nie je všetko – postupne sa desynchronizujú i jednotlivé bunky. Môže to mať ťažké dôsledky,“ upozorňuje profesor RNDr. Michal Zeman, DrSc., ktorý skúma biologické hodiny ľudského organizmu.

