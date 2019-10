Neurochirurg Adrian Kiss slovíčko „padla“ nepozná: V práci nesledujem hodinky

Lekár odchádza z práce až vtedy, keď má všetko hotové. Vystríhali ho, že v neurochirurgii neexistuje pracovný čas.

Neurochirurgia je jedna z najnáročnejších oblastí medicíny. Prečo ste si ju vybrali?

V treťom ročníku som absolvoval prax v nitrianskej nemocnici. Náhodou som zablúdil na operačnú sálu neurochirurgov. Práve operovali tumor mozgu známy ako glióm. Pred zákrokom dali pacientovi vypiť špeciálnu látku, kyselinu 5-aminolevulovú. Pomocou nej dokázali operatéri odlíšiť zhubné nádorové tkanivo, ktoré svietilo na červeno. Pritom, za bežných podmienok je tumor veľmi ťažko rozlíšiteľný voľným okom, a to ani pod operačným mikroskopom, veľmi sa podobá zdravému mozgu. Ako pozorovateľa ma tento vizuálne jedinečný výjav celkom pohltil.

Atestácia na neurochirurga trvá minimálne šesť a pol roka, viac ako pri iných odboroch. Čo je najnáročnejšie?

Neurochirurg musí byť majstrom jemnej motoriky a mať obrovské zručnosti a znalosti. Pracuje pod mikroskopom s mikroštruktúrami, ktoré sú vzájomne tak blízko pri sebe, že aj milimetrová odchýlka by mohla byť fatálna. Cievy v mozgu sú veľmi citlivé. Neurochirurg musí byť výnimočne zručný, aby ich od seba dokázal bezpečne oddeliť a nedotknúť sa pritom žiadneho centra a štruktúry, ktoré sú pre pacienta kľúčové.



Ak je človek dobre informovaný a vie, čo ho čaká,prestáva mať dokonca strach. Foto: Robo Hubač

Neurochirurgia je špecifická aj tým, že operácie môžu trvať celé hodiny...

Nie je nič výnimočné, ak operácia trvá od 8:00 ráno do poobedia do 17:00. Keď je pacient stabilizovaný, operatér si môže na pár minút oddýchnuť. Celý čas je, samozrejme, v sterilnom, aj nápoj mu podajú cez slamku. Lebku často otvárajú a zatvárajú mladší lekári, pomerne vysoký počet „kraniotómií“ je totiž podmienkou na atestáciu. Na mladého neatestovaného lekára vždy dozerá a pomáha mu skúsený kolega – podobný postup sa uplatňuje na pracoviskách vo svete.

Ako vyzerá váš bežný deň?

Keď som sa rozhodoval pre neurochirurgiu, vystríhali ma, že v tomto odbore neexistuje pracovný čas. Obyčajne som na klinike o 6:15. Zvyšok dňa závisí od toho, kam vás v daný deň zaradia, či na jednotku intenzívnej starostlivosti, alebo na operačky. Pracovný čas sa končí pred 16:00, málokto z nás sa však úderom 16:00 zodvihne. Nikto z nás nenecháva nedokončenú prácu na zajtra.

Ako postupovať, keď si pri páde niekto udrie hlavu?

Hlava a lebka je uzatvorený systém. Keď sa udriete do nohy, nahromadená krv sa má kade tlačiť von. Tlak v mozgu tvorí likvor, mozog a krv. Keď jedna z nich začne svoj objem zväčšovať, iná sa musí prirodzene znižovať – lebka je uzatvorený priestor. Každý, čo len trochu závažnejší úraz hlavy by mal riadne vyšetriť lekár.

Láka vás liečba mozgových nádorov. Dá sa povedať, či je v súčasnosti úspešná?

Závisí od toho, o aký typ ide, kedy a kde sa objaví. Aj nezhubný nádor môže mať zlú prognózu, keď sa diagnostikuje neskoro. Mali sme pacientku, ktorú štyri roky bolievala hlava. Koho však pri dnešnom tempe života aspoň raz za čas nebolí... Celý čas jej ošetrujúca lekárka tvrdila, že je v poriadku. CT potvrdilo, že jej na mozgu rástol nezhubný nádor, ktorý dosiahol obrovské rozmery. Operácia bola urgentná a komplikovaná, pacientku doviezli takmer už v kóme – tumor sme však dôkladne odstránili a pacientka je dnes v poriadku.

Ako rozpoznať, kedy už bolesti hlavy naberajú nebezpečné rozmery?

Každá bolesť hlavy trvajúca dlhšie ako mesiac musí byť riadne vyšetrená. Závažná, prudká, nebývalá bolesť hlavy musí byť vyšetrená okamžite. Mohlo by totiž ísť o prasknutú vydutinu na mozgovej tepne. Dajú sa rozpoznať príznaky rastúceho mozgového nádoru? Komplikovane. To, ako a či sa vôbec prejavia, závisí od typu tumoru a od toho, kde sa nachádza. Môže rásť v časti, kde nespôsobuje žiadne ťažkosti. Až k záveru, keď začne prerastať napríklad do rečových centier, sa môže prejaviť. Platí, že keď sa objaví neobvyklý príznak, ktorý ste doteraz nemali, je dôležité prekonzultovať ho s lekárom. Všeobecne sa však nádory mozgu pomerne často prejavujú epileptickým záchvatom.



Keď sa do niečoho pustím, musím to dokončiť. Mám rád pocit dobre vykonanej práce. Foto: Robo Hubač.

Medicínske vzory

„Mojím prvým bola moja mama, lekárka internej medicíny. Interná medicína si vyžaduje výnimočné schopnosti analýzy a syntézy. Inšpirovala ma precíznosťou, nadšením a zapálením pre prácu. Keď sa do niečoho pustím, musím to dokončiť. Nevnímam pracovný čas. Nedokážem odísť, kým povinnosti nie sú hotové. Mám rád pocit dobre vykonanej práce,“ prezrádza mladý neurológ. V práci je pre neho vzorom hlavný odborník pre neurochirurgiu v SR docent Andrej Šteňo. „Vidím uňho nevídaný zápal pre prácu,“ hovorí.

Športovci

Pracovné vypätie potrebuje fyzickú kompenzáciu. Neurochirurgovia mávajú dobrú kondičku. „Často hrávajú tenis. U nás je výborný tenista napríklad doktor Šurkala, doktor Bízik je zas skvelý plavec. Obaja sú však v prvom rade výborní neurochirurgovia. Doktor Biksadský kedysi dokonca hrával prvú hokejovú ligu za bratislavský Slovan. Len vďaka fyzickej aktivite vydržia náročné, neraz celodenné zákroky. Ja od malička veľmi rád behávam a plávam. Cez týždeň toho však veľa nestíhame, preto sa s kolegami snažíme aktívne športovať najmä cez víkendy,“ prezrádza Adrian Kiss.

