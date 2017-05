Neuveríte, čo tento mladík vymyslel. Jeho skvelá EKOappka skrášľuje ulice!

S jeho aplikáciou získala ekológia na Slovensku nový rozmer. Ešte nemáte svoj strom?

Nie je typický tínedžer. Daniel Furčák (17) sa vzdal videohier a seriálov, aby vdýchol život modernému bioprojektu – aplikácii na sadenie stromov.

Rodičia záhradníci

„Vyrastal som v záhradníctve u rodičov. Bývali sme v dome so záhradou a s lesom, kde som trávil veľa času. Určite to formovalo aj môj vzťah k prírode,“ načrtáva svoj „zelený“ príbeh mladík z Banskej Bystrice. Nádejný basketbalista trénuje päťkrát do týždňa. Ale na šport v lese nedá dopustiť. „Pre mňa je les najlepším prostredím na behanie. No vedel by som rozprávať aj o túrach. V štrnástich sme s kamarátom stanovali na Skalke. Bolo päť stupňov Celzia nad nulou a mali sme jeden spacák. Bola to asi najhoršia noc v mojom živote.“ Povedali si, že nikdy viac! No vlani to riskli znova. „V marci a bez stanu to nebolo oveľa lepšie,“ smeje sa Banskobystričan.

Nápad dostal v lese

Daniela však inšpirovala nielen príroda. „Matematikár na ,základke‘ nás učil veci, ktoré nemusel. Asi mu záležalo na tom, čo z nás bude. V podstate bol môj mentálny kouč,“ tvrdí mladík, ktorý pocítil zlepšenie aj na palubovke. „Stále nám pripomínal, aké máme možnosti a čo všetko môžeme vytvoriť. A ja sa snažím počúvať rady skúsenejších.“

Nápad na unikátnu ekoaplikáciu dostal na prechádzke. Zapísal si ho do mobilu, a keď vlani v lete našetril z brigád dosť peňazí, dobrodružstvo sa mohlo začať. Spomedzi všetkých vízií vyhrala jedna. „Vybral som si iForest, lebo mal najväčší zmysel. ,Dokopala‘ ma k tomu hlavne moja najstaršia sestra Zuzka,“ usmieva sa tínedžer.

Klik a máte strom!

Princíp je jednoduchý. Stiahnete si aplikáciu do mobilu, zaregistrujete sa a dostanete jeden strom. Na výber máte jedľu, borovicu alebo smrek. „Vyrobíme štítok s vaším menom, strom vysadíme a pošleme vám jeho fotku. Väčšinou to trvá jeden až dva týždne,“ hovorí Daniel. Túto zimu meškali, lebo na stromy poriadne nasnežilo. Aplikáciu si doteraz stiahlo niečo vyše sto ľudí. „Mnohí využili aj možnosť darovať strom svojim blízkym. Zatiaľ ich sadíme v slovenských a českých mestách, napríklad pri Topoľčanoch a vo Svidníku,“ predstavuje Daniel prácu tímu, ktorý má sedem členov vrátane dvoch programátorov.

Zelené mestá

Miesto výsadby určuje tím iForest. „Sadíme na súkromných pozemkoch aj pri školách, podľa dohody s kompetentnými. Niekoľko stromov chceme dať aj do mestského parku v Banskej Bystrici. Tam budeme určite potrebovať povolenia.“ Daniel dúfa, že nikto nebude proti. Aplikáciu bude postupne vylepšovať.

„Chcem, aby používatelia dokázali mobilom zistiť polohu svojho stromu. No všetko bude opäť záležať na financiách,“ vysvetľuje zanietený mladík s podnikateľským duchom. Už teraz má v hlave plán, ako bude za príspevok ponúkať firmám možnosť vysadiť celý park aj ho po nich pomenovať.

Vysadí park v USA?

Daniel verí v potenciál „ekoappiek“, vraj vedia meniť myslenie ľudí. „Hlavná myšlienka projektu je niečo po sebe zanechať. Je to síce obyčajný strom, no každý mu môže dať iný význam. Zasadenie stromu môže symbolizovať manželstvo či narodenie dieťaťa, čokoľvek, čo vyčarí úsmev na tvári,“ prezrádza, že jeho snom je vysadiť park aj v Amerike.

